Delhi Crime : 48 तास, 9000 पोलीस आणि 4299 ठिकाणी छापेमारी, दिल्ली पोलिसांचे गुंडांविरुद्ध ऑपरेशन गँग बस्ट सुरू

दिल्ली पोलिसांनी राजधानीत गुन्हेगारांविरुद्ध ४८ तास ऑपरेशन गँग बस्ट सुरू केले. या कारवाईदरम्यान ८५० हून अधिक गुन्हेगारांना अटक केली असून या कारवाईच्या २४ तासांतच लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने गोळीबार करून पोलिसांना उघड आव्हान..

Updated On: Jan 13, 2026 | 05:54 PM
राजधानीत वाढत्या गुंडांच्या नेटवर्क आणि संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी “ऑपरेशन गँग बस्ट” सुरू केले. पश्चिम आणि उत्तर श्रेणीतील स्पेशल सेलच्या पथकांचा समावेश असलेली ही कारवाई ४८ तास चालली. गुन्हेगारांना आश्चर्यचकित करण्यासाठी रणनीती वापरून पोलिसांनी शहरातील विविध भागात एकाच वेळी छापे टाकले. टोळी मॉड्यूल उध्वस्त करणे आणि हिंसक गुन्हेगारीला आळा घालणे हे उद्दिष्ट होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या थेट देखरेखीखाली ही कारवाई करण्यात आली. मोठ्या संख्येने अटक करण्यात आली. २४ तासांनंतरच गुन्हेगारांनी दिल्लीला पुन्हा एकदा धोका निर्माण केला.

उच्च-तीव्रतेचे ऑपरेशन

शुक्रवार रात्री ८ ते रविवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत चाललेल्या या विशेष ऑपरेशनमध्ये सुमारे ९,००० पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. गुन्हे शाखा, जिल्हा पोलिस आणि स्पेशल सेलच्या संयुक्त पथकांनी दिल्लीच्या प्रत्येक कोपऱ्यात छापे टाकले. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी समन्वित पोलिस कारवाई मानली जाते. सलग दोन दिवस पोलिसांच्या उपस्थितीमुळे गुन्हेगारांमध्ये दहशत निर्माण झाली.

एकाच वेळी हजारो छापे

या ऑपरेशन दरम्यान, पोलिसांनी दिल्ली आणि लगतच्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधील भागात छापे टाकले. एकूण ४,२९९ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या छाप्यांमध्ये गुंडांच्या लपण्याच्या जागा, त्यांचे सहकारी आणि संशयितांना लक्ष्य करण्यात आले. बाह्य जिल्हे आणि टोळीचे आकर्षण असलेल्या भागात विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

हजारो संशयितांना अटक करण्यात आली

पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान एकूण ६,४९४ लोकांना अटक करण्यात आली. यापैकी अनेक व्यक्ती पूर्वी नोंदवलेल्या गंभीर प्रकरणांमध्ये हवा होता. व्यापक चौकशी आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर, आरोपींची ओळख पटवण्यात आली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अटक करण्यात आली.

धक्कादायक ! जावयाने गळा दाबून केली सासऱ्याची हत्या; मृतदेह लपवण्यासाठी थेट पुलाखालीच…

८५४ जणांना अटक करण्यात आली, ६९० नवीन गुन्हे दाखल

दिल्ली पोलिसांनी ऑपरेशन गँग बस्ट अंतर्गत एकूण ८५४ गुन्हेगारांना अटक केली. या आरोपींविरुद्ध ६९० नवीन गुन्हे दाखल करण्यात आले. अटक केलेले गुन्हेगार खून, खून करण्याचा प्रयत्न, खंडणी, दरोडा आणि शस्त्रास्त्र कायद्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होते. पोलिसांचे म्हणणे आहे की यामुळे गुन्हेगारी नेटवर्कला मोठा धक्का बसला आहे.

कुख्यात टोळ्यांवर थेट हल्ला

या कारवाईमुळे गोगी, टिल्लू ताजपुरिया, काला जठेरी आणि लॉरेन्स बिश्नोई टोळ्यांशी संबंधित गोळीबार करणारे आणि गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली. या टोळ्या दिल्ली-एनसीआरमध्ये बऱ्याच काळापासून सक्रिय होत्या. पोलिसांच्या मते, या टोळ्यांमधील शत्रुत्व आणि टोळीयुद्धांमुळे राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला होता.

शस्त्रे आणि रोख रक्कम जप्त

ऑपरेशन दरम्यान, पोलिसांनी ३०० हून अधिक बेकायदेशीर शस्त्रे जप्त केली. याव्यतिरिक्त, अंदाजे २५ लाख रुपये रोख रक्कम देखील जप्त करण्यात आली. ११७ मोबाईल फोन देखील जप्त करण्यात आले, जे टोळी कारवाया आणि खंडणीसाठी वापरले जात होते. या जप्तीमुळे गुंडांच्या नेटवर्कची खोली उघड झाली आहे.

ऑपरेशनचा उद्देश

दिल्ली पोलिसांनी स्पष्टपणे सांगितले की ऑपरेशन गँग बस्टचा उद्देश टोळी मॉड्यूल उखडून टाकणे होता. खंडणी, टोळी युद्ध आणि उघड गोळीबार यासारख्या घटना रोखणे हे देखील उद्दिष्ट होते. पोलिसांना बर्याच काळापासून फरार असलेल्या गुन्हेगारांना पकडायचे होते.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देखरेख

वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण ऑपरेशनचे वैयक्तिकरित्या निरीक्षण केले. जलद, अचूक आणि समन्वित कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा आणि युनिटला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही कारवाई गुन्हेगारांना एक मजबूत संदेश देते.

ऑपरेशन संपताच पोलिसांसमोर आव्हान

ऑपरेशन गँग बस्ट पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांतच गुंडांनी पोलिसांना उघड आव्हान दिले. राजधानी दिल्लीत गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की गुंडांचे नेटवर्क अद्याप पूर्णपणे उध्वस्त झालेले नाही आणि विशेष पोलिस कारवाईचाही कोणताही परिणाम झालेला नाही.

लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा दावा

सोशल मीडियावर, लॉरेन्स बिश्नोई गँगने दिल्लीतील गोळीबारासाठी आपणच जबाबदार असल्याचा दावा केला. पोस्टद्वारे, टोळीने पोलिसांच्या कारवाईला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. या दाव्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या आहेत.

पोलिसांसाठी एक मोठे आव्हान

ऑपरेशन असूनही, गोळीबाराच्या घटना पोलिसांसाठी एक नवीन आव्हान बनल्या आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की गुंडांविरुद्ध कारवाई अधिक तीव्र केली जाईल. सोशल मीडियावर केलेल्या दाव्यांचीही चौकशी केली जात आहे.

पुढे काय?

दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे आहे की ऑपरेशन गँग बस्ट ही फक्त सुरुवात आहे. येत्या काळात गुंड आणि त्यांच्या नेटवर्कवर अधिक कडक कारवाई केली जाईल. पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की राजधानीत कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्यांना कोणत्याही किंमतीत सोडले जाणार नाही.

संविधान विटंबनेतील ‘त्या’ आरोपीची आत्महत्या; घरातच घेतला गळफास

Published On: Jan 13, 2026 | 05:54 PM

