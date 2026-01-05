Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Dhule Crime: धुळ्यात तुफान दगडफेक आणि गोळीबार! शीख धर्मियांच्या दोन गटात तुफान राडा, कारण काय?

धुळे शहरात गुरुद्वारा उत्तराधिकाऱ्याच्या नेमणुकीवरून दोन शीख गटांत तीव्र वाद झाला. गुरुद्वारा परिसरात दगडफेक आणि गोळीबार झाला. घटनेनंतर तणाव निर्माण झाला असून पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवत तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:44 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • गुरुद्वारा उत्तराधिकारी नेमणुकीवरून दोन शीख गटांत संघर्ष
  • गुरुद्वारा परिसरात दगडफेक आणि गोळीबार; शहरात खळबळ
  • तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त व तपास सुरू
धुळे: धुळे शहर हे डगफेक आणि गोळीबाराच्या घटनेने हादरून गेल आहे. शीख धर्माच्या दोन गटात तुफान राडा झाला आहे. गुरुद्वारा परिसरातच ही घटना घडली आहे. दगडफेक करतानाच गोळीबार सुद्धा त्या परिसरात झाला. त्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. त्याला कारण होत ते म्हणजे गुरुगोविंद सिंग यांची जयंती साजरी होणार होती. काही दिवसांपूर्वी गुरुद्वाराचा उत्तर अधिकार कोण नेमायचं यावरून वाद निर्माण झाला होता. मात्र त्यासाठी पंजाब वरून एक समिती आली होती. त्या नुसार उत्तर अधिकारी नेमला जाणार अशी चर्चा होती.

विरोध असताना नेमणूक

पंजाबवरून एक समिती आली होती. त्या समितीने रणवीर सिंग यांची नेमणूक केली होती. त्या नेमणुकीला स्थानिक शीख बांधवांचा विरोध होता. आमचा विरोध असताना नेमणूक का? असा पवित्रा हा स्थानिक शीख बांधवानी घेतला आणि त्यावरून वाद सुरू झाला. नेमणुक होण्या आधीच वाद सुरू झाला होता. ४ तारखेल त्याच रूपांतर हे थेट भांडणात झालं. आणि गुरुद्वारा परिसरातच वादाला सुरुवात झाली. त्यातून दगडफेक आणि गोळीबाराची घटना घडली आहे. आता या प्रकरणात तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले होते. पोलिसांकडून याचा तपास सध्या सुरू झाला आहे.

पोलीस तपास सुरु

दोन गटात झालेल्या वादानंतर शहरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तत्काळ दाखल झाले. वरिष्ट पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पोलीस याचा तपास करत असून दोन गटाच्या प्रतिनिधीची चौकशी केली जाईल. नक्की वाद का ओढवला आणि करण काय याचा तपास पोलीस करत आहेत. पंजाबची समिती आणि स्थानिक शीख बांधव यांच्यातील विसंवाद याला कारणीभूत ठरला आणि त्याच परिणाम म्हणून दगडफेक पाहायला मिळाली. आता पोलीस बंदोबस्त २४ तास हा गुरुद्वारा परिसरात तैनात असणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: धुळे येथे नेमकं काय घडलं?

    Ans: गुरुद्वारा उत्तराधिकाऱ्याच्या नेमणुकीवरून दोन शीख गटांत वाद होऊन दगडफेक व गोळीबार झाला.

  • Que: वादाचं मुख्य कारण काय होतं?

    Ans: पंजाबहून आलेल्या समितीने केलेल्या नेमणुकीला स्थानिक शीख बांधवांचा विरोध होता.

  • Que: सध्या परिस्थिती कशी आहे?

    Ans: परिसरात पोलिस बंदोबस्त तैनात असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 05, 2026 | 02:44 PM

