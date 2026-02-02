Crime News : मावळात निवडणूक विभाग सतर्क! नाकाबंदीत सात लाखांची देशी दारू जप्त, एकास अटक

Pune Crime News : वडगाव मावळ : पुणे जिल्ह्यात (Pune News) जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच यंत्रणा देखील सज्ज झाली आहे. मावळमध्ये निवडणूक विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. विनापरवाना मोठ्या प्रमाणात देशी दारूची वाहतूक करताना एका व्यक्तीस पकडण्यात आले आहे. निवडणूक विभागाच्या पथकाने गुरुवारी (दि. २९ जानेवारी) मावळ तालुक्यातील (Maval Crime News) नवलाख उंब्रे येथे ही कारवाई केली. या प्रकरणी अंतु रामदास शेटे (वय ४०, रा. नवलाख उंब्रे) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या निवडणूक कर्तव्यावर असलेले अजिंक्य सुनील म्हेत्रे (वय ३५, रा. तळेगाव दाभाडे) यांनी शुक्रवारी (दि. ३०) तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीकडून वाहनासह सुमारे ७ लाख १० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. हा साठा विक्रीच्या उद्देशाने आणण्यात आला असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी करीत आहेत. निवडणूक काळात बेकायदेशीर दारू वाहतुकीविरोधात कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
कारवाईदरम्यान निवडणूक विभागाच्या पथकाने नाकाबंदी दरम्यान संशयास्पद हालचाल आढळल्याने संबंधित वाहनाची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान वाहनात मोठ्या प्रमाणात देशी दारूचा साठा आढळून आला. संबंधिताकडे कोणताही परवाना अथवा वाहतूक परवानगी नसल्याने तात्काळ कारवाई करण्यात आली.
निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अवैध दारूचा वापर होण्याची शक्यता लक्षात घेता अशा प्रकारच्या कारवाया अधिक तीव्र करण्यात आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण मावळ तालुक्यात ठिकठिकाणी नाकाबंदी, वाहन तपासणी आणि गस्त वाढवण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जप्त करण्यात आलेल्या दारूचा साठा कुठून आणण्यात आला आणि कुठे वितरित करण्याचा उद्देश होता, याचा तपास सुरू असून, यामागे कोणतेही मोठे रॅकेट कार्यरत आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे.
दरम्यान, नागरिकांनी अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर हालचालींची माहिती तात्काळ पोलिसांना देण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी अशा कारवाया पुढेही सुरू राहणार असल्याचे पोलीस विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मावळमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी
जिल्हा परिषदेचे पाच गट व पंचायत समितीचे दहा गणांसाठी सुरुवातीला एकूण १०४ उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. छाननी प्रक्रियेत ७७ अर्ज वैध ठरले होते. त्यानंतर शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यात आल्याची माहिती निवडणूक अधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी दिली. सध्याच्या स्थितीत मावळ तालुक्यात फक्त तीन अपक्ष उमेदवार रिंगणात शिल्लक राहिले आहेत. बहुतेक ठिकाणी प्रमुख पक्षांमध्येच थेट लढती होत असून, कुसगाव बुद्रुक–काले गटात मात्र चौरंगी लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या गटाकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष लागले आहे. मावळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव अधिक असल्याने या निवडणुकीत प्रामुख्याने भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात थेट लढत होत आहे. मात्र काही ठिकाणी शरदचंद्रजी पवार गटाकडून उमेदवार देण्यात आल्यामुळे त्या ठिकाणी मतविभाजन होण्याची शक्यता असून, त्याचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)च्या उमेदवारांना बसू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.