Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mla Sunil Shelke Statement Merging Both Ncp Parties Still In Process After The Death Of Ajit Pawar

दोन्ही राष्ट्रवादी विलिनीकरणाचे संकेत; प्रक्रिया थांबलेली नसल्याचे म्हणत शेळकेंचा सूचक वक्तव्य

अजित पवारांचे खंदे समर्थक आणि मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर प्रतिक्रिया दिली. चर्चेला दुजोरा देत सकारात्मक भूमिका मांडली आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 06:34 PM
MLA Sunil Shelke statement merging both NCP parties still in process after the death of Ajit Pawar

अजित पवारांच्या निधनानंतर दोन्ही एनसीपी पक्ष विलीनिकरणाची चर्चा आमदार सुनील शेळके सूचक वक्तव्य केले (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • दोन्ही राष्ट्रवादीमध्ये  विलिनीकरणावरुन चर्चा सुरु
  • अजित पवार गटाचे आमदार सुनील शेळके यांचे सूचक विधान
  • कार्यकर्त्यांची एकजूट राखण्यासाठी विलीनीकरण हाच योग्य पर्याय
Maval News : वडगाव मावळ : अजित पवारांच्या दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या भवितव्याबाबत आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) सोबत विलीनीकरणाबाबत राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी विलीनीकरणाच्या चर्चा फेटाळून लावल्या असल्या, तरी अजित पवारांचे खंदे समर्थक आणि मावळचे आमदार सुनील शेळके (Maval News) यांनी मात्र या चर्चेला दुजोरा देत सकारात्मक भूमिका मांडली आहे.

विलीनीकरणाची प्रक्रिया थांबलेली नाही – आमदार शेळके

आमदार सुनील शेळके यांनी एका मुलाखतीदरम्यान स्पष्ट केले की, दोन्ही पक्षांचे विलीनीकरण होणार नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. विलीनीकरणाची चर्चा थांबलेली नाही, ती होणारच आहे. आम्ही सर्वजण या प्रक्रियेबाबत सकारात्मक आहोत,” असे विधान आमदार सुनील शेळके यांनी केले. अजित पवारांच्या निधनानंतर पक्षात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांची एकजूट राखण्यासाठी विलीनीकरण हाच योग्य पर्याय असल्याचे संकेत त्यांच्या बोलण्यातून मिळत आहेत.

हे देखील वाचा : Ajit Pawar Death: दादा नाहीत, ही कल्पना सहन होत नाही; आमदार शेखर निकम

वरिष्ठ नेत्यांच्या भूमिकेत तफावत

एकीकडे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी “अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही” असे म्हणत विलीनीकरणाचे वृत्त फेटाळले आहे, तर दुसरीकडे आमदार सुनील शेळके यांनी मात्र विलीनीकरण होणारच असा दावा केला आहे. या परस्परविरोधी विधानांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, शेळके हे अजित पवारांच्या अत्यंत जवळचे मानले जात असल्याने त्यांच्या विधानाला राजकीय वर्तुळात विशेष महत्त्व दिले जात आहे.

हे देखील वाचा : “…तर पार्थ पवारांना खासदार बनवणं चुकीचं, हा संधीसाधू माणूसच; अंजली दमानिया यांचे टीकास्त्र

राजकीय पुनर्गठनाचे संकेत

विलीनीकरणाच्या या शक्यतेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे फेरबदल होण्याची चिन्हे आहेत. जर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या, तर महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्ही आघाड्यांच्या समीकरणांवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. शेळके यांच्या विधानामुळे आता शरद पवार गटाची अधिकृत भूमिका काय असते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विलीनीकरणाबाबतची चर्चा बंद झालेली नाही. या प्रक्रियेकडे आम्ही सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहोत आणि येणाऱ्या काळात त्याचे परिणाम दिसून येतील,” असे आमदार सुनील शेळके यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: Mla sunil shelke statement merging both ncp parties still in process after the death of ajit pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 06:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NCP Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार? उपमुख्यमंत्र्यांनंतर आता अध्यक्षांबद्दल अटकळांना उधाण
1

NCP Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार? उपमुख्यमंत्र्यांनंतर आता अध्यक्षांबद्दल अटकळांना उधाण

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य
2

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Ajit Pawar Death: दादा नाहीत, ही कल्पना सहन होत नाही; आमदार शेखर निकम
3

Ajit Pawar Death: दादा नाहीत, ही कल्पना सहन होत नाही; आमदार शेखर निकम

Maharashtra Politics : “…तर पार्थ पवारांना खासदार बनवणं चुकीचं, हा संधीसाधू माणूसच; अंजली दमानिया यांचे टीकास्त्र
4

Maharashtra Politics : “…तर पार्थ पवारांना खासदार बनवणं चुकीचं, हा संधीसाधू माणूसच; अंजली दमानिया यांचे टीकास्त्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Triple Murder: घराच्या अंगणात आई-वडील Pregnant बहिणीचं पुरलं शव, ‘दृष्यम’देखील Fail; पोलिसांचीही दिशाभूल, अंगावर काटा

Triple Murder: घराच्या अंगणात आई-वडील Pregnant बहिणीचं पुरलं शव, ‘दृष्यम’देखील Fail; पोलिसांचीही दिशाभूल, अंगावर काटा

Feb 01, 2026 | 07:13 PM
Nepal Election : नेपाळमध्ये ‘MI-6’ चा गुप्त प्रवेश! माजी RAW एजंटचा खळबळजनक खुलासा; भारतावर होणार आघात?

Nepal Election : नेपाळमध्ये ‘MI-6’ चा गुप्त प्रवेश! माजी RAW एजंटचा खळबळजनक खुलासा; भारतावर होणार आघात?

Feb 01, 2026 | 07:09 PM
DC vs UPW,WPL 2026 : आज DC चे ठरणार स्पर्धेतील भवितव्य! TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; UP करणार फलंदाजी 

DC vs UPW,WPL 2026 : आज DC चे ठरणार स्पर्धेतील भवितव्य! TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; UP करणार फलंदाजी 

Feb 01, 2026 | 07:08 PM
Budget 2026: अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण होणार..; केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘कृषी AI’ ला महत्त्व; मंत्री दत्तात्रय भरणे यांची प्रतिक्रिया

Budget 2026: अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण होणार..; केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘कृषी AI’ ला महत्त्व; मंत्री दत्तात्रय भरणे यांची प्रतिक्रिया

Feb 01, 2026 | 07:03 PM
पुणे जिल्ह्यात निवडणुकीत अंधश्रद्धेचा खेळ! उतारे, जादूटोणा, करणीच्या अफवांनी ग्रामीण मतदार भयग्रस्त

पुणे जिल्ह्यात निवडणुकीत अंधश्रद्धेचा खेळ! उतारे, जादूटोणा, करणीच्या अफवांनी ग्रामीण मतदार भयग्रस्त

Feb 01, 2026 | 06:56 PM
Union Budget 2026: ‘रविवार’चा अर्थसंकल्प गुंतवणूकदारांसाठी ठरला काळा दिवस; सोने-चांदीही कोसळली

Union Budget 2026: ‘रविवार’चा अर्थसंकल्प गुंतवणूकदारांसाठी ठरला काळा दिवस; सोने-चांदीही कोसळली

Feb 01, 2026 | 06:56 PM
Colours Marathi Serial: अधर्माचा अंत होणार, आई तुळजाभवानी मालिकेत अवतरणार शिव-शक्तीचे भव्यदिव्य अर्धनारीश्वर रूप

Colours Marathi Serial: अधर्माचा अंत होणार, आई तुळजाभवानी मालिकेत अवतरणार शिव-शक्तीचे भव्यदिव्य अर्धनारीश्वर रूप

Feb 01, 2026 | 06:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 03:49 PM