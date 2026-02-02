मुनीर लष्कर हादरले! बलूचिस्तानमधील आत्मघातकी हल्ल्यात दोन महिलांचा हात; पाक सैन्याची पळता भुई

पाकिस्तानात गृहयुद्धाला सुरुवात? BLA चा एकाच वेळी १४ शहरात हल्ला, ८० हून अधिकांचा बळी
सध्या या महिलांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओतील बंदुक घेऊन असलेली बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA)तील महिला बॉम्बर 24 वर्षीय असिफा मेंगल आहे. ३१ जानेवारी २०२६ ला नोश्की येथे मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्यात तिचा सहभाग असल्याचे वृत्त आहे.आसिफाने एका आत्मघातकी हल्ल्यात जीव गमवला आहे. दरम्यान दुसऱ्या महिलेबाबत सध्या ओळख पटलेली नाही. याशिवायही बीएलएमध्ये काही महिला लढवय्यांचा सहभाग आहे.
बीएलएने पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराविरोधात हिंसाचार सुरु केला आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.बीएलएने सुरक्षा दलांवर, नागरिकांवर आणि पायभूत सुविधांवरही हल्ले केले आहे. नागरिकांच्या वेशात येऊन रुग्णालये, शाळा, बँका, बाजारपेठांमध्ये हल्ले केले जात आहे. बीएलएने क्वेटा, नोशकी, मास्तुंग, दालबंदिन, कलाट, खारान, पंजगुर, ग्वादर, पासनी, तुर्बत, तुम्प, बुलेदा, मंगोचर, लसबेला, केच आणि आवरन या सर्व भागांवर ताबा मिळवला असून या भागांमध्ये एकाच वेळी हल्ला करण्यात आला होता.
बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा लोकसंख्या असलेला प्रदेश आहे. हा प्रदेश राजकीयदृष्ट्या महत्वाचा मानला जातो. तसेच येथील कथित नैसर्गिक संसाधनांच्या खानीमुळे लष्कराचे या प्रदेशावर नियंत्रण आहे. यामुळे बलुचिस्तानमध्ये या नियंत्रणावरुन संघर्ष सुरु आहे. शिवाय लष्कराच्या दहशतवादाला देशात आश्रय देण्यामुळे बलुचिस्तानच्या सामान्य नागरिकांचा बळी जात आहे. सततच्या हल्ल्यांमुळे दैनंदिन जीवन कठीण आहे. यामुळे बलुचिस्तान पाकिस्तानपासून वेगळा होऊ इच्छित आहे.
Baloch Liberation Arm y Video: “During Operation Herof, Phase Two at the Gwadar Front, Fidayee Hawa Baloch fought selflessly, shoulder to shoulder with fellow Fidayeen. This was her final message, sent twelve hours before her martyrdom.” pic.twitter.com/tedajNIjkD — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 2, 2026
Operation Herof 2.0: पाकिस्तानच्या छाताडावर ‘बीएलए’चा प्रहार! 150 सैनिकांचा मृत्यू आणि 35 तासांपासून बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी
Ans: सध्या बलुचिस्तानमध्ये बलुच लिबरेशन आर्मीचे Operation Herof 2.0 सुरु असून पाकिस्तान सैन्यावर हल्ले केले जात आहेत.
Ans: बीएलएच्या हल्ल्यात आतापर्यंत २०० हून अधिक पाकिस्तानी सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे.