Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Pakistan Army Baloch Liberation Army Dispute Women Fedayeen Operation Herof 20

मुनीर लष्कर हादरले! बलूचिस्तानमधील आत्मघातकी हल्ल्यात दोन महिलांचा हात; पाक सैन्याची पळता भुई

Operation Herof 2.0 : पाकिस्तानमध्ये बलूच लिबरेशन आर्मीने (BLA) सैन्याविरोधात मोहिम सरु केली आहे. आतापर्यंत बीएलएने ४० तासांत १४ हून अधिक वेळा हल्ले केले असून यामध्ये २०० हून अधिक पाक सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 01:15 PM
operation herof 2.0 womans

मुनीर लष्कर हादरले! बलूचिस्तानमधील आत्मघातकी हल्ल्यात दोन महिलांचा हात; पाक सैन्याची झाली पळता भुई (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पाकिस्तानमध्ये सैन्य आणि बीएलए आर्मीमध्ये तीव्र संघर्ष सुरु
  • बीएलए आर्मीत दोन महिला हल्लेखोरांचा सामावेश
  • महिला हल्लेखोरांमुळे पाकिस्तानी सैन्याची पळता भुई
Pakistan News in Marathi : इस्लामाबाद : पाकिस्तानमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून बलुचिस्तानमध्ये रक्तरंजित संघर्ष सुरु आहे. बलुचिस्तानमधील बलूच लिबरेशन आर्मीन (BLA)ने पाकिस्तानी सैन्याविरोधात बंड पुकारला आहे.बलुचिस्तानमध्ये BLAच्या आर्मी आणि सुरक्षा दलांच्या संघर्षाच 100 हून अधिक हल्लेखोर ठार झाले असून 200 सुरक्षा रक्षकही ठार झाले आहे. बलुच लिबरेशन आर्मीने ऑपरेशन हारोफ फेज 2 सुरु केले आहे. दावा केला जात आहे की, यामध्ये महिला हल्लेखोरांचा सहभागही आहे. सध्या सोशल मीडियावर यातील दोन महिलांचा हातात बंदूक घेऊन हल्ला करत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

पाकिस्तानात गृहयुद्धाला सुरुवात? BLA चा एकाच वेळी १४ शहरात हल्ला, ८० हून अधिकांचा बळी

सध्या या महिलांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओतील बंदुक घेऊन असलेली बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA)तील महिला बॉम्बर 24 वर्षीय असिफा मेंगल आहे. ३१ जानेवारी २०२६ ला नोश्की येथे मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्यात तिचा सहभाग असल्याचे वृत्त आहे.आसिफाने एका आत्मघातकी हल्ल्यात जीव गमवला आहे. दरम्यान दुसऱ्या महिलेबाबत सध्या ओळख पटलेली नाही. याशिवायही बीएलएमध्ये काही महिला लढवय्यांचा सहभाग आहे.

एकाच वेळी १४ वेगवेगळ्या ठिकाणी हल्ला

बीएलएने पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराविरोधात हिंसाचार सुरु केला आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.बीएलएने सुरक्षा दलांवर, नागरिकांवर आणि पायभूत सुविधांवरही हल्ले केले आहे. नागरिकांच्या वेशात येऊन रुग्णालये, शाळा, बँका, बाजारपेठांमध्ये हल्ले केले जात आहे. बीएलएने क्वेटा, नोशकी, मास्तुंग, दालबंदिन, कलाट, खारान, पंजगुर, ग्वादर, पासनी, तुर्बत, तुम्प, बुलेदा, मंगोचर, लसबेला, केच आणि आवरन या सर्व भागांवर ताबा मिळवला असून या भागांमध्ये एकाच वेळी हल्ला करण्यात आला होता.

बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा लोकसंख्या असलेला प्रदेश आहे. हा प्रदेश राजकीयदृष्ट्या महत्वाचा मानला जातो. तसेच येथील कथित नैसर्गिक संसाधनांच्या खानीमुळे लष्कराचे या प्रदेशावर नियंत्रण आहे. यामुळे बलुचिस्तानमध्ये या नियंत्रणावरुन संघर्ष सुरु आहे. शिवाय  लष्कराच्या दहशतवादाला देशात आश्रय देण्यामुळे बलुचिस्तानच्या सामान्य नागरिकांचा बळी जात आहे. सततच्या हल्ल्यांमुळे दैनंदिन जीवन कठीण आहे. यामुळे बलुचिस्तान पाकिस्तानपासून वेगळा होऊ इच्छित आहे.

Operation Herof 2.0: पाकिस्तानच्या छाताडावर ‘बीएलए’चा प्रहार! 150 सैनिकांचा मृत्यू आणि 35 तासांपासून बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमध्ये सध्या काय सुरु आहे?

    Ans: सध्या बलुचिस्तानमध्ये बलुच लिबरेशन आर्मीचे Operation Herof 2.0 सुरु असून पाकिस्तान सैन्यावर हल्ले केले जात आहेत.

  • Que: बीएलएच्या हल्ल्यात किती पाकिस्तानी सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: बीएलएच्या हल्ल्यात आतापर्यंत २०० हून अधिक पाकिस्तानी सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे.

Web Title: Pakistan army baloch liberation army dispute women fedayeen operation herof 20

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 01:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य
1

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय
2

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा! दिल्ली-शांघाय थेट उड्डाणे सुरु, अमेरिकेची धाकधूक वाढली
3

भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा! दिल्ली-शांघाय थेट उड्डाणे सुरु, अमेरिकेची धाकधूक वाढली

भारताने घेतला हिंदूंच्या हत्येचा बदला? बांगलादेशला मिळणाऱ्या निधीला लावली कात्री, युनूस सरकार हादरले
4

भारताने घेतला हिंदूंच्या हत्येचा बदला? बांगलादेशला मिळणाऱ्या निधीला लावली कात्री, युनूस सरकार हादरले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुनीर लष्कर हादरले! बलूचिस्तानमधील आत्मघातकी हल्ल्यात दोन महिलांचा हात; पाक सैन्याची पळता भुई

मुनीर लष्कर हादरले! बलूचिस्तानमधील आत्मघातकी हल्ल्यात दोन महिलांचा हात; पाक सैन्याची पळता भुई

Feb 02, 2026 | 01:15 PM
IND vs PAK : सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल पाकिस्तानला माजी क्रिकेटपटूंनी खडसावलं! म्हणाले – पराभवाच्या भीतीने…

IND vs PAK : सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल पाकिस्तानला माजी क्रिकेटपटूंनी खडसावलं! म्हणाले – पराभवाच्या भीतीने…

Feb 02, 2026 | 01:02 PM
Crime News : मावळात निवडणूक विभाग सतर्क! नाकाबंदीत सात लाखांची देशी दारू जप्त, एकास अटक

Crime News : मावळात निवडणूक विभाग सतर्क! नाकाबंदीत सात लाखांची देशी दारू जप्त, एकास अटक

Feb 02, 2026 | 12:59 PM
Devkhel Web Series: ‘देवखेळ’ वेबसिरिजवर बंदी घालण्याची मागणी, आमदार भास्कर जाधव आक्रमक; संकासूराच्या चित्रणावरून कोकणात रोष

Devkhel Web Series: ‘देवखेळ’ वेबसिरिजवर बंदी घालण्याची मागणी, आमदार भास्कर जाधव आक्रमक; संकासूराच्या चित्रणावरून कोकणात रोष

Feb 02, 2026 | 12:50 PM
Satara News : DCM सुनेत्रा अजित पवार प्रीतीसंगमावर दाखल; स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना केले अभिवादन

Satara News : DCM सुनेत्रा अजित पवार प्रीतीसंगमावर दाखल; स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना केले अभिवादन

Feb 02, 2026 | 12:38 PM
Beed Crime: ‘त्या’ घटनेचा उलगडा, आईकडून चिमुकल्याला विहिरीत ढकललं, नंतर स्वतः…; कारण काय?

Beed Crime: ‘त्या’ घटनेचा उलगडा, आईकडून चिमुकल्याला विहिरीत ढकललं, नंतर स्वतः…; कारण काय?

Feb 02, 2026 | 12:28 PM
आत्मविश्वास आणि कठोर परिश्रम…! जीवनात यश मिळवण्यासाठी Virat Kohli च्या विचारांनी घ्या प्रेरणा

आत्मविश्वास आणि कठोर परिश्रम…! जीवनात यश मिळवण्यासाठी Virat Kohli च्या विचारांनी घ्या प्रेरणा

Feb 02, 2026 | 12:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM