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Gurugram Crime: ‘नवऱ्याने मला बेदम मारहाण केली’… वडिलांशी झाला शेवटचा संवाद; काही तासांतच विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू

Updated On: Aug 06, 2026 | 02:24 PM IST
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सारांश

गुरुग्राममध्ये हुंड्यासाठी छळ होत असल्याचा आरोप असलेल्या विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू झाला. मृत्यूपूर्वी तिने वडिलांना फोन करून पतीकडून मारहाण झाल्याची माहिती दिली होती. कुटुंबीयांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी पती, सासू आणि नणंद यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तिघांना ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • विवाहितेने मृत्यूपूर्वी वडिलांना फोन करून पतीकडून मारहाण झाल्याची तक्रार केली होती.
  • संशयास्पद मृत्यूनंतर पती, सासू आणि नणंद यांच्याविरोधात हुंड्यासाठी छळाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
  • शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा असून पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.
गुरुग्राम: गुरुग्राम मधून एक धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. हुंड्यासाठी होत असलेल्या कथित छळाला कंटाळून विवाहितेने वडिलांना फोन करून, “नवऱ्याने मला बेदम मारहाण केली,” अशी व्यथा मांडली. मात्र, त्या फोननंतर अवघ्या काही तासांतच तिचा संशयास्पद मृत्यू झाला. या प्रकरणानंतर कुटुंबीयांनी पती आणि सासरच्या मंडळींवर गंभीर आरोप केले असून, पोलिसांनी पती, सासू आणि नणंद यांना ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मृत्यू झालेल्या विवाहित महिलेचे नाव खुशबू गुप्ता असे आहे. उत्तर प्रदेशातील चंदौली जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या अरविंद कुमार गुप्ता यांनी आपल्या मुलीचे लग्न हिमांशू गुप्ता याच्याशी लावून दिले होते. खुशबूचा पती, हिमांशू हा गुरुग्राममधील एका नामांकित कोचिंग सेंटरमध्ये शिक्षक म्हणून काम करतो आणि गेल्या दोन वर्षांपासून सेक्टर ३९ मधील एका भाड्याच्या घरात खुशबूसोबत राहत होता. लग्नानंतर लगेचच हिमांशू, त्याची आई आणि बहीण यांनी अतिरिक्त हुंड्याची मागणी करत खुशबूचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यास सुरुवात केली.

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३ ऑगस्ट रोजी खुशबूने आपल्या वडिलांना फोन केला होता. तिने फोन करून सांगितले की हिमांशूने तिला जबर मारहाण केली आहे. त्याच रातराणी केव्हा खुशबूच्या कुटुंबीयांनी तिच्याशी पुन्हा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिच्या सासरच्या मंडळींनी सांगितले की खुशबूची प्रकृती अचानक खालावली. तिला रुग्णालयात घेऊन जात आहेत. त्यानंतर थोड्याच वेळात खुशबूचा मृत्यू झाल्याची माहिती कुटुंबियांना देण्यात आली.

पोलिसांना याची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृत खुशबूच्या वडिलांनी हिमांशू, त्याची आई सुनीता गुप्ता आणि बहीण अपराजिता यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. लग्नाच्या काही दिवसात हिमांशु, त्याची आई आणि बहिणीने अतिरिक्त हुंड्याची मागणी करत खुशबूचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यास सुरुवात केली अशी तक्रार खुशबूच्या वडिलांनी केली.

गुन्हा दाखल

त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, सदर पोलीस ठाण्यात पती, सासू आणि नणंद यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. डॉक्टरांच्या विशेष पथकाकडून शवविच्छेदन करण्यात आले आहे. शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण काय आहे हे स्पष्ट होईल. एक विशेष पोलीस पथक आरोपी पती हिमांशू, सासू सुनीता आणि नणंद अपराजिता यांची चौकशी करत असून पुरावे गोळा केले जात आहेत असे पोलिसांनी सांगितले.

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Frequently Asked Questions

  • Que: विवाहितेने मृत्यूपूर्वी कोणाला फोन केला होता?

    Ans: तिच्या वडिलांना.

  • Que: या प्रकरणात कोणाला ताब्यात घेण्यात आले?

    Ans: पती, सासू आणि नणंद.

  • Que: पोलिस सध्या कोणत्या अहवालाची प्रतीक्षा करत आहेत?

    Ans: शवविच्छेदन (पोस्टमॉर्टेम) अहवालाची.

Web Title: Gurugram crime my husband beat me mercilessly last conversation with father married woman dies under suspicious circumstances just hours later

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Published On: Aug 06, 2026 | 02:24 PM

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