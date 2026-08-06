Elon Musk Net Worth: एका दिवसात मुकेश अंबानीच्या आयुष्याची कमाई एलॉन मस्कने गमावली, नक्की काय घडले

बुधवारी, जगातील १० सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी आठ जणांच्या निव्वळ संपत्तीत घट झाली. मस्क यांच्यानंतर लॅरी पेज यांना सर्वात मोठे नुकसान झाले. गुगलच्या सह-संस्थापकाची निव्वळ संपत्ती ११.५ अब्ज डॉलर्सने कमी होऊन ३०९ अब्ज डॉलर्सवर आली. त्यांचे भागीदार, सर्गे ब्रिन, यांना १०.५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले, ज्यामुळे ते २८८ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह जगातील श्रीमंतांच्या यादीत चौथ्या स्थानावर घसरले.
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पहिल्या १० मध्ये कोण आहेत?
अमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस आता २९२ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. यावर्षी ९९.३ अब्ज डॉलर्ससह सर्वाधिक कमाई करणारे मायकल डेल २३९ अब्ज डॉलर्ससह पाचव्या क्रमांकावर आहेत. मार्क झुकरबर्ग (२१० अब्ज डॉलर्स) यादीत सहाव्या, लॅरी एलिसन (१९७ अब्ज डॉलर्स) सातव्या, जेन्सन हुआंग (१८२ अब्ज डॉलर्स) आठव्या, स्टीव्ह बाल्मर (१७१ अब्ज डॉलर्स) नवव्या आणि बर्नार्ड अर्नॉल्ट (१६३ अब्ज डॉलर्स) दहाव्या क्रमांकावर आहेत.
अंबानी-अदानींची स्थिती
भारत आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, गौतम अदानी, ११३ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह यादीत १७ व्या क्रमांकावर आहेत. अदानी समूहाच्या अध्यक्षांच्या निव्वळ संपत्तीत बुधवारी २.७२ दशलक्ष डॉलर्सची वाढ झाली. यावर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत २८.१ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे. बुधवारी अंबानींच्या निव्वळ संपत्तीत ५१४ दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली. तथापि, यावर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत २२ अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे.
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