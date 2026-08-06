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Elon Musk Net Worth: एका दिवसात मुकेश अंबानीच्या आयुष्याची कमाई एलॉन मस्कने गमावली, नक्की काय घडले

Updated On: Aug 06, 2026 | 02:21 PM IST
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सारांश

Elon Musk Net Worth: जगातील पहिले ट्रिलियनपती असण्याचा मान कमावणारा एलॉन मस्कच्या निव्वळ संपत्तीत बुधवारी मोठी घट झाली. स्पेसएक्सच्या शेअर्समध्ये १३ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाल्यामुळे घडले

Elon Musk ने एका दिवसात गमावली अंबानीच्या नेटवर्थ इतकी संपत्ती (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

Elon Musk ने एका दिवसात गमावली अंबानीच्या नेटवर्थ इतकी संपत्ती (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • एलॉन मस्क यांच्या निव्वळ संपत्तीत तब्बल ८९.६ अब्ज डॉलर्सची घट झाली
  • स्पेसएक्सच्या शेअर्समध्ये झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे मस्क यांना नुकसान सोसावे लागले. बुधवारी जगातील १० सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी आठ जणांच्या निव्वळ संपत्तीत घट झाली
  • एलॉन मस्क यांच्यानंतर लॅरी पेज यांना सर्वात मोठे नुकसान सोसावे लागले
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, एलॉन मस्क यांच्या निव्वळ संपत्तीत बुधवारी लक्षणीय घट झाली. त्यांच्या कंपनी, स्पेसएक्सचे शेअर्स १३.६१% नी घसरले, तर टेस्लाच्या स्टॉकमध्येही १.७७% ची घसरण झाली. ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकानुसार, यामुळे Elon Musk Net Worth  मध्ये तब्बल ८९.६ अब्ज डॉलर्सची घट झाली. ही घट रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्या ८५.७ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीपेक्षा जास्त आहे. यामुळे मस्क यांची निव्वळ संपत्ती ६८७ अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. यावर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत ६८.१ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे.

बुधवारी, जगातील १० सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी आठ जणांच्या निव्वळ संपत्तीत घट झाली. मस्क यांच्यानंतर लॅरी पेज यांना सर्वात मोठे नुकसान झाले. गुगलच्या सह-संस्थापकाची निव्वळ संपत्ती ११.५ अब्ज डॉलर्सने कमी होऊन ३०९ अब्ज डॉलर्सवर आली. त्यांचे भागीदार, सर्गे ब्रिन, यांना १०.५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले, ज्यामुळे ते २८८ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह जगातील श्रीमंतांच्या यादीत चौथ्या स्थानावर घसरले.

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पहिल्या १० मध्ये कोण आहेत?

अमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस आता २९२ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. यावर्षी ९९.३ अब्ज डॉलर्ससह सर्वाधिक कमाई करणारे मायकल डेल २३९ अब्ज डॉलर्ससह पाचव्या क्रमांकावर आहेत. मार्क झुकरबर्ग (२१० अब्ज डॉलर्स) यादीत सहाव्या, लॅरी एलिसन (१९७ अब्ज डॉलर्स) सातव्या, जेन्सन हुआंग (१८२ अब्ज डॉलर्स) आठव्या, स्टीव्ह बाल्मर (१७१ अब्ज डॉलर्स) नवव्या आणि बर्नार्ड अर्नॉल्ट (१६३ अब्ज डॉलर्स) दहाव्या क्रमांकावर आहेत.

अंबानी-अदानींची स्थिती

भारत आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, गौतम अदानी, ११३ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह यादीत १७ व्या क्रमांकावर आहेत. अदानी समूहाच्या अध्यक्षांच्या निव्वळ संपत्तीत बुधवारी २.७२ दशलक्ष डॉलर्सची वाढ झाली. यावर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत २८.१ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे. बुधवारी अंबानींच्या निव्वळ संपत्तीत ५१४ दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली. तथापि, यावर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत २२ अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे.

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Web Title: Elon musk net worth decreased as spacex stock falls 13 percent

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Published On: Aug 06, 2026 | 02:21 PM

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