Cyber Attack: जगभरातील 9000 विद्यापीठांवर सायबर अटॅक; विद्यार्थ्यांच्या कॉम्प्युटरवर हॅकर्सनी पाठवला ‘असा’ संदेश, इंटरनेटवर वादळ

Global Cyber Attack Universities 2026 : आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हेगारीने आता थेट शिक्षण क्षेत्राला लक्ष्य केले आहे. जगातील ९,००० प्रमुख शैक्षणिक संस्थांवर (Global Cyber Attack Universities 2026) एकाच वेळी झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सायबर हल्ला मानला जात आहे. ‘कॅनव्हास’ (Canvas) या लोकप्रिय लर्निंग मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्मवर झालेल्या या हल्ल्याने अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांतील विद्यापीठांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प केले आहे. विशेषतः अंतिम परीक्षांच्या काळात हा हल्ला झाल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
या भीषण सायबर हल्ल्याची जबाबदारी ‘शाइनीहंटर्स’ (ShinyHunters) नावाच्या कुप्रसिद्ध हॅकर गटाने स्वीकारली आहे. या गटाने कॅनव्हास सिस्टीममध्ये घुसखोरी करून केवळ डेटा चोरला नाही, तर थेट विद्यार्थ्यांच्या कॉम्प्युटर स्क्रीनवर धमकीचे संदेश पाठवले आहेत. या संदेशांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर ठराविक कालावधीत बिटकॉइनद्वारे खंडणी दिली नाही, तर विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक डेटा, परीक्षेचे पेपर्स आणि महत्त्वाच्या असाइनमेंट्स सार्वजनिक केल्या जातील. या धमकीमुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Miami Boat Explosion: मियामी बीचवर पर्यटकांच्या बोटीचे उडाल्या चिंधड्या; गॅस गळतीमुळे 11 जण जखमी
या सायबर हल्ल्याचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेतील विद्यापीठांना बसला आहे. मिसिसिपी स्टेट युनिव्हर्सिटीने शुक्रवारी होणाऱ्या त्यांच्या सर्व अंतिम परीक्षा तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑब्रे पामर नावाच्या एका विद्यार्थिनीने आपला अनुभव सांगताना म्हटले की, “मी माझा २,९०० शब्दांचा महत्त्वाचा निबंध पूर्ण करत असतानाच अचानक स्क्रीनवर हॅकर्सचा मेसेज झळकला. त्यानंतर सर्व काही थांबले.” केवळ मिसिसिपीच नव्हे, तर आयडाहो स्टेट युनिव्हर्सिटी आणि पेन स्टेट युनिव्हर्सिटीने देखील त्यांच्या सेवा बंद केल्या असून विद्यार्थ्यांना कॅनव्हास वापरू नका, अशा सूचना दिल्या आहेत.
Hacker group ShinyHunters hacked Canvas and held the website for ransom during finals week They claim over 9,000 schools were affected and 275 million users’ data was compromised pic.twitter.com/hXLzPWjnup — Dexerto (@Dexerto) May 8, 2026
credit – social media and Twitter
ऑस्ट्रेलियातील प्रख्यात सिडनी विद्यापीठाने देखील आपल्या विद्यार्थ्यांना धोक्याचा इशारा दिला आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, सायबर हल्ल्यामुळे प्लॅटफॉर्मची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या कामाच्या सुरक्षिततेबद्दल आम्ही गंभीर आहोत आणि या जागतिक संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या व्यत्ययामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कॅनव्हास प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या ‘इन्स्ट्रक्चर’ (Instructure) कंपनीने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, बहुतेक तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्यात आले असून सेवा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, तरीही अनेक ठिकाणी अजूनही मोठा व्यत्यय जाणवत आहे. हॅकर्सनी सिस्टीममधील नेमकी कोणती त्रुटी (Vulnerability) शोधली, याचा तपास आता जागतिक सायबर तज्ज्ञ आणि तपास यंत्रणा करत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Victory Day : ‘युक्रेनमध्ये जे घडतंय ते योग्य’ विजय दिनी पुतिन यांची नाटोवर तोफ; रणगाड्यांशिवाय पार पडलं रशियन लष्करी संचलन
सायबर तज्ज्ञांच्या मते, हा हल्ला केवळ पैशांसाठी नसून शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल सुरक्षेतील कमकुवतपणा दाखवून देणारा आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि संस्थांनी आता अधिक कडक पासवर्ड पॉलिसी आणि टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) वापरण्याची गरज आहे. सध्या अनेक विद्यापीठांनी त्यांच्या आयटी यंत्रणेला पूर्णपणे ‘स्कॅन’ करण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत संपूर्ण सुरक्षा खात्री होत नाही, तोपर्यंत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे धोकादायक ठरू शकते.