पुण्यातील प्रसिद्ध बिल्डरसह 40 जणांविरोधात गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

Updated On: May 10, 2026 | 12:30 AM
पुणे : वडगाव शेरीतील एका प्लॉटवर ट्रॅक्टर, डंपर व वॉटर टँकर घुसवून कम्पाऊंड गेट तोडत जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी प्रसिद्ध बिल्डर अमित लुकंडसह ४० जणांविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ताब्यावेळीच येथील सुरक्षा रक्षकाला मारहाण करण्यात आल्याचेही म्हंटले आहे. याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक अमित लुंकड, राज ढाकलिया, रुपेश ढाकलिया यांच्यासह ३० ते ४० जणांवर विमानतळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

याबाबत रवींद्र हिरालाल दुगड (वय ५८, रा. बिबवेवाडी) यांनी तक्रार दिली आहे. हा प्रकार ७ मे रोजी सायंकाळी पाच ते सहा वाजण्याच्या सुमारास वडगाव शेरी येथील सर्व्हे नंबर ३० मधील प्लॉटवर घडला आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार दुगड हे दुगड ग्रुपच्या माध्यमातून बांधकाम व्यवसाय करतात. वडगाव शेरी येथील सर्व्हे नंबर ३० मधील दुगड यांच्या प्लॉटवर गेल्या काही महिन्यांपासून बांधकामाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी साईटवर सुपरवायझर आणि सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले आहेत. गुरुवारी (दि. ७) सायंकाळी अमित लुंकड, राज, रुपेश ढाकलिया व इतर ट्रॅक्टर, डंपर आणि वॉटर टँकर घेऊन प्लॉटवर आले. त्यांनी साईटच्या गेटची तोडफोड करून वाहने आत घुसवली, तसेच सुरक्षा रक्षकाला मारहाण केल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. हा प्रकार समजातच तक्रारदार मुलासह घटनास्थळी पोहोचले.

दरम्यान तेव्हा आरोपींकडून ‘हा आमचा प्लॉट आहे, तुम्ही येथून निघून जा,’ अशी धमकी दिल्याचा आरोप आहे. पोलिस घटनास्थळी आल्यानंतर आरोपी तेथून निघून गेले. दरम्यान, विमाननगर विभागाचे पोलिस येथे आल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यावेळी अमित लुंकड यांच्या वाहनात हत्यारे असल्याचा संशय व्यक्त केला. नंतर लुंकड हे वाहनातून तेथून निघून गेले. जमिनीचा जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न, गेटची तोडफोड व धमकीप्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पोलिस उपनिरीक्षक नितीन राठोड पुढील तपास करत आहेत.

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

May 15, 2026 | 09:29 PM

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM