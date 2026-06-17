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Hariyana Crime: माहेरी आलेल्या मुलीला खोलीत नेलं अन्… सावत्र बापाच्या कृत्याने खळबळ

Updated On: Jun 17, 2026 | 03:23 PM IST
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सारांश

हरियाणातील छप्पर परिसरात 24 वर्षीय विवाहित महिलेने आपल्या सावत्र वडिलांवर लैंगिक अत्याचार आणि धमकावल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून न्यायालयाने त्याला पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • 24 वर्षीय विवाहित महिलेने सावत्र वडिलांवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला.
  • विरोध केल्यास जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचाही आरोप.
  • पोलिसांनी आरोपीला अटक करून पोलीस कोठडी मिळवली.
हरियाणा: हरियाणा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २४ वर्षीय नवविवाहित महिलेवर तिच्या सावत्र बापाने लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलं आहे. पोलिसांनी सावत्र बापाला अटक केली असून न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. (Hariyana Crime)

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील पीडित मुलगी ही इयत्ता सातवीत शिकत असताना तिच्या आईने दुसरा विवाह केला होता. ती आपल्या आईसोबत राहत होती. जेव्हा ती महिला १८ वर्षांची झाली, तेव्हा तिच्या सावत्र वडिलांनी तिच्यावर वाईट नजर टाकण्यास सुरुवात केली आणि गैरवर्तन केले. पीडितेने याला विरोध केला असता, तिला अनेकदा धमकावून गप्प बसवण्यात आले.

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एप्रिल महिन्यात तिचा विवाह झाला होता. ती सासरच्या घरी राहू लागली होती. सुमारे महिन्याभरापूर्वी ती तिच्या माहेरी आली होती. त्यावेळी तिच्या सावत्र बापाने तिला चुकीच्या हेतूने तिला खोलीत घेऊन आला आणि तिला पकडले. जेव्हा पीडितेनं विरोध केला असता, तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली आणि तिच्यासोबत गैरवर्तन करण्यात केले. असा आरोप पीडितेने केला आहे. (Hariyana Crime)

तिच्या सासरच्या घरी परतली, तेव्हा तिला सावत्र बापाने फोनकरून धमक्या दिल्या. तिने ही गोष्ट तिच्या पतीला सांगितली. तातडीने पोलीस ठाण्यात धाव घेत या घटनेची तक्रार देण्यात आली. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत आरोपी सावत्र बापाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि आरोपीला अटक केली. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे.

संतापजनक! ३ नराधमांनी अल्पवयीन मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार, मुलगी गंभीरपणे जखमी

ओडिसा येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. तीन नराधमांनी मिळून एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. पीडित मुलगी ही तलावात आंघोळ करून परतत असतांना तिच्यासोबत हा भयंकर प्रकार घडला. आरोपींनी तिला निर्जनस्थळी नेत तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. या घटनेने परिसर हादरून गेला आहे. घडलेली घटना ओडिशातील सुंदरगड जिल्ह्यातील धरूआडीच पोलीस ठाणे परिसरात मंगळवारी सायंकाळी घडली.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पीडित महिलेने कोणाविरुद्ध तक्रार दाखल केली?

    Ans: पीडितेने तिच्या सावत्र वडिलांविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केली.

  • Que: पीडितेच्या आरोपानुसार काय घडले?

    Ans: सावत्र वडिलांनी गैरवर्तन करून धमकावल्याचा आणि तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप तिने केला आहे.

  • Que: पोलिसांनी या प्रकरणात काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर केले, त्यानंतर त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.

Web Title: Haryana crime stepfather takes daughterwho was visiting her maternal homeinto a room and his actions spark outrage

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Published On: Jun 17, 2026 | 03:23 PM

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