पुणे : धायरी परिसरातील एका गोडाऊनमधून चोरट्यांनी ‘ऑर्थोफॉस्फोरिक’ हे अत्यंत महत्वाचे तसेच जीवितास घातक असलेले तब्बल २० लाशांचे अॅसिड चोरून नेण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, चोरट्यांनी गोडाऊनमधून एकाचवेळी २०० कॅन या अॅसिडचे लांबविले आहेत. याप्रकरणी नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात ३० वर्षीय व्यक्तीने तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे. हा प्रकार मंगळवारी सकाळी उघडकीस आला.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे कोथरूड भागात राहण्यास आहेत. त्यांचे धायरी येथील कॅनोलच्या शेजारी रिलायबल केमिकल या नावाने मोठे गोडाऊन आहे. त्याठिकाणी ऑर्थोफॉस्फोरिक अॅसिड (Orthophosphoric Acid) हे अॅसिड ठेवलेले होते. दरम्यान, चोरट्यांनी सोमवारी मध्यरात्री गोडाऊन बंद असताना आत प्रवेशकरून तेथील छोट-छोटे तब्बल २०० कॅन चोरून नेले. या अॅसिडची किंमत तब्बल २० लाख रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
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पोलिसांनी या भागातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची पडताळणी सुरू केली असून, त्याद्वारे चोरट्यांचा माग काढला जात आहे. परंतु, दोन दिवसांपासून अद्याप चोरट्यांचा थांगपत्ता लागलेला नाही. अधिक तपास उपनिरीक्षक दत्तात्रय सावंत हे करत आहेत.
काय आहे अॅसिडचे महत्व?
ऑर्थोफॉस्फोरिक अॅसिड हे एक महत्त्वाचे अजैविक आम्ल आहे. त्याचा वापर हा उद्योग, शेती, अन्नप्रक्रिया आणि औषधनिर्मिती अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये वापर केला जातो. मात्र, त्याचा योग्य वापर न झाल्यास त्याचा जिवातास धोका देखील निर्माण होऊ शकतो असेही पोलिसांनी सांगितले आहे.
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व्हिडिओत सोनं-चांदी दाखवणं पडलं महागात
दुसऱ्या एका घटनेत, रिल्समध्ये प्रत्येक गोष्ट दाखवणं आपल्याला महागात पडू शकतं. सोशल मिडियावर अनेकदा लोक आपल्या संपत्तीचा बडेजाव करताना दिसतात. पण याच सोशल मीडियावर चोरांची टोळी देखील सक्रिय असते. अलिकडेच यूट्यूबर रचना गुर्जर हिला पैसे आणि दागिने शो-ऑफ करण्याचे चांगलेच परिणाम भोगावे लागले. सतत भरगच्च दागिने आणि पैशांची नगद व्हिडिओत दाखवल्याने चोरांनी रचनाच्या घरावर निशाणा साधत प्लॅनिंगपूर्वक तिच्या घरातून लाखोंचा ऐवज लंपास केला. चोरांनी पैसै, दागिने असे सर्वच ऐवज चोरुन नेले ज्यामुळे रचनावर आता पश्चातापाची वेळ आली आहे.