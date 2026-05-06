“मानवी जीवनाशी खेळ चालणार नाही”; ५० खलाशांना मुक्त करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

अरबी समुद्रात अडकलेल्या ५० खलाशांना अमानुष परिस्थितीत जगावे लागत असल्याची गंभीर बाब समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तातडीने त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. मानवी जीवनाचे मोल अधोरेखित करत न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली.

Updated On: May 06, 2026 | 10:40 AM
“मानवी जीवनाशी खेळ चालणार नाही”; ५० खलाशांना मुक्त करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • तीन जहाजांवरील ५० खलाशी अत्यल्प अन्न व फक्त ३०० मिली पाण्यावर जगत होते.
  • उच्च न्यायालयाने अमानुष वागणुकीची दखल घेत तात्काळ सुटकेचे आदेश दिले.
  • जहाजमालकांवर ताशेरे ओढत मानवी जीवनाशी खेळ सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
आयुष्य एकदाच मिळते आणि आपण त्याची काळजी घेतली पाहिजे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले आणि या वर्षी फेब्रुवारीपासून अरबी समुद्रात ताब्यात असलेल्या तीन जहाजांवरील ५० खलाशांच्या सुटकेचे आदेश राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ५० खलाशांना न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर हजर करण्यात आले. त्यावेळी, त्यांना तिथे चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आले असून समुद्रातील जहाजावर प्रचंड गैरसोयी असल्यामुळे त्यांच्यापैकी कोणालाही जहाजावर परतण्याची इच्छा नसल्याचे खलाशांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच जहाजांवर अत्यंत कमी अन्न आणि पाण्यावर जगत होते. त्यांना दररोज फक्त ३०० मिली पाणी मिळत असल्याची आपबिती न्यायालयाला सांगितली. त्याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत खलाशांना सोडण्याचे निर्देश दिले.

मानवी जीवनाशी असे वागणे सहन करणार नाही !

जहाजांच्या मालकांना मानवी जिवाचे मोल नसून त्यांना फक्त त्यांच्या जहाजाची आणि व्यावसायिक कामांची चिंता असल्याचे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. तसेच या कर्मचाऱ्यांना फक्त ३०० मिलीलिटर पाणी कसे देऊ शकता ? आपल्या घरातील पाळीव प्राण्यांनाही दररोज यापेक्षा जास्त पाणी मिळते. मानवी जीवनाशी असे वागणे आम्ही सहन करणार नाही. प्रत्येकाला आयुष्य एकदाच मिळते, असा पुनरुच्चारही न्यायालयाने केला. तसेच न्यायालय मानवी जीवांची काळजी घेईल, जहाजांचे मालक त्यांच्या ताब्यात घेतलेल्या जहाजांची काळजी करू शकतात, अशी टिपण्णी करून न्यायालयाने यलो गेट पोलिसांना ५० खलाशांसंदर्भातील सर्व कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करून त्यांना सोडण्याचे आदेश दिले.

याचिकेत काय ?

शहरापासून ११ सागरी मैल अंतरावर अरबी समुद्रात अवैध इंधन तेल आणि डांबराचे हस्तांतरण करताना यलो गेट पोलिसांनी तीन जहाजे ताब्यात घेतली होती.
एमटी अस्फाल्ट स्टार, एमटी स्टेलर रुबी आणि एमटी अल जाफझिया अशी तिन्ही जहाजांची नावे असून त्यावर ५० अधिक खलाशी अडकले आहेत.
या ५० खलाशांपैकी सात जणांनी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. फेब्रुवारी महिन्यापासून या जहाजांवर अडकले असून अत्यंत कमी अन्न आणि पाण्याच्या पुरवठ्यासह राहत असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: May 06, 2026 | 10:40 AM

