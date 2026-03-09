शेख इरफान शेख शफीक, शेख सलमान शेख शफीक, गौसिया बेगम शेख शफीक, शेख शफीक उर्फ शेख साहब (सर्व रा. सलमान हॉल, दिल्ली गेट), शेख जमील शेख गुलाम रसुल (३४, रा. ईदगाह झोपडपट्टी, रोजेबाग) आणि शेख इम्रान शेख गफ्फार (रा. कैसर कॉलनी) अशी आरोपींची नावे असून त्यांच्याविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणात एकतानगर परिसरात राहणारे गोरख मानसिंग चव्हाण (६०) यांनी फिर्याद दिली. ते पोलिस उपनिरीक्षक पदावरून सेवानिवृत्त झाले.
सध्या जिल्हा न्यायालयात वकिली व्यवसाय करतात. २०२३ मध्ये त्यांची ओळख यासीन खान याच्यामार्फत शेख इरफान याच्याशी झाली. इरफान हा जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतो, असे सांगून त्याने हिमायतबाग परिसरातील चाऊस कॉलनी येथील गट क्रमांक १९/१ मधील १८.७ आर जमीनविक्रीस असल्याचे सांगितले. जमीन शेख जमील यांच्या नावावर असल्याचे सांगून इरफान व त्याच्या कुटुंबीयांनी चव्हाण यांचा विश्वास संपादन केला. यानंतर आरोपींनी सातारा परिसरातील रो-हाऊस विक्रीचा तात्पुरता करार केला. मात्र त्या व्यवहारातील सहमालकाने इरफानने कोणतीही रक्कम दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केल्याने फसवणूक उघडकीस आली. प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार देण्यात आली. तपासानंतर सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक संभाजी पवार करीत आहेत.
हा व्यवहार २ कोटी रुपयांत ठरला, त्यानुसार चव्हाण यांनी २० लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे दिले, तर त्यांचे मित्र यासीन खान यांनी विविध तारखांना रोख रक्कम दिली. १५ ते २० फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान एकूण १ कोटी ३३ लाख रुपये इरफान याला देण्यात आले. ही रक्कम मिळाल्याची नोंद त्याने स्वतःच्या हस्ताक्षरात रजिस्टरवर लिहून दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
रक्कम परत देणे शक्य नसल्याचे सांगत आरोपीने हिमायतनगर परिसरातील प्लॉट क्रमांक ८३ ते ८६ देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र प्रत्यक्ष खरेदीखत न करता केवळ नोंदणीकृत मुखत्यारनामा (जीपीए) करून दिला. त्या प्लॉटचा ताबा देण्यात आला नाही. त्यानंतर दिल्ली गेट येथील सलमान हॉलमधील दोन दुकाने विक्री करण्याचा करार झाला. दुकानाचा ताबा घेण्यासाठी चव्हाण व त्यांचे भागीदार गेले असता शेख शफीक उर्फ शेख साहब याने बंदूक दाखवत पुन्हा येथे आलात तर गोळी मारेन, अशी धमकी दिली.
मोठी रक्कम घेतल्यानंतर इरफानने जमीन नोंदणीकृत करून देण्यास टाळाटाळ केली. पैसे परत मागितल्यावर त्याने जुलै २०२४ मध्ये समजुतीचा करार करून ४० लाख रुपयांचे तीन धनादेश दिले. मात्र हे धनादेश बैंकेत न चटता परत आले. त्यानंतर दिलेले इतर घनादेशही खाते बंद असल्याने वाटले नाहीत.
