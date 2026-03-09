Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाची १.३३ कोटींची फसवणूक; प्लॉटच्या नावाखाली सहा जणांनी लावला चुना

प्लॉट विक्रीचे आमिष दाखवून मोठी रक्कम उकळली, त्यानंतर नोंदणीकृत खरेदीखत न करता टाळाटाळ, बाऊन्स झालेले धनादेश, जीपीए व बनावट करारनाम्यांच्या आधारे फसवणूक करण्यात आली.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:48 PM
सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाची १.३३ कोटींची फसवणूक (Photo Credit- X)

छत्रपती संभाजीनगर: प्लॉट व्यवहाराच्या नावाखाली सेवानिवृत्त पोलिस उपनिरीक्षकाला सहा जणांनी तब्बल १ कोटी ३३ लाख रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे. प्लॉट विक्रीचे आमिष दाखवून मोठी रक्कम उकळली, त्यानंतर नोंदणीकृत खरेदीखत न करता टाळाटाळ, बाऊन्स झालेले धनादेश, जीपीए व बनावट करारनाम्यांच्या आधारे फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार १५ ते २० फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान दिल्ली गेट परिसरातील सलमान हॉल येथे घडला.

सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

शेख इरफान शेख शफीक, शेख सलमान शेख शफीक, गौसिया बेगम शेख शफीक, शेख शफीक उर्फ शेख साहब (सर्व रा. सलमान हॉल, दिल्ली गेट), शेख जमील शेख गुलाम रसुल (३४, रा. ईदगाह झोपडपट्टी, रोजेबाग) आणि शेख इम्रान शेख गफ्फार (रा. कैसर कॉलनी) अशी आरोपींची नावे असून त्यांच्याविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणात एकतानगर परिसरात राहणारे गोरख मानसिंग चव्हाण (६०) यांनी फिर्याद दिली. ते पोलिस उपनिरीक्षक पदावरून सेवानिवृत्त झाले.

असा झाला फसवणुकीचा व्यवहार

सध्या जिल्हा न्यायालयात वकिली व्यवसाय करतात. २०२३ मध्ये त्यांची ओळख यासीन खान याच्यामार्फत शेख इरफान याच्याशी झाली. इरफान हा जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतो, असे सांगून त्याने हिमायतबाग परिसरातील चाऊस कॉलनी येथील गट क्रमांक १९/१ मधील १८.७ आर जमीनविक्रीस असल्याचे सांगितले. जमीन शेख जमील यांच्या नावावर असल्याचे सांगून इरफान व त्याच्या कुटुंबीयांनी चव्हाण यांचा विश्वास संपादन केला. यानंतर आरोपींनी सातारा परिसरातील रो-हाऊस विक्रीचा तात्पुरता करार केला. मात्र त्या व्यवहारातील सहमालकाने इरफानने कोणतीही रक्कम दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केल्याने फसवणूक उघडकीस आली. प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार देण्यात आली. तपासानंतर सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक संभाजी पवार करीत आहेत.

एक कोटी ३३ लाखांची देयक

हा व्यवहार २ कोटी रुपयांत ठरला, त्यानुसार चव्हाण यांनी २० लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे दिले, तर त्यांचे मित्र यासीन खान यांनी विविध तारखांना रोख रक्कम दिली. १५ ते २० फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान एकूण १ कोटी ३३ लाख रुपये इरफान याला देण्यात आले. ही रक्कम मिळाल्याची नोंद त्याने स्वतःच्या हस्ताक्षरात रजिस्टरवर लिहून दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

बंदूकीचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी

रक्कम परत देणे शक्य नसल्याचे सांगत आरोपीने हिमायतनगर परिसरातील प्लॉट क्रमांक ८३ ते ८६ देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र प्रत्यक्ष खरेदीखत न करता केवळ नोंदणीकृत मुखत्यारनामा (जीपीए) करून दिला. त्या प्लॉटचा ताबा देण्यात आला नाही. त्यानंतर दिल्ली गेट येथील सलमान हॉलमधील दोन दुकाने विक्री करण्याचा करार झाला. दुकानाचा ताबा घेण्यासाठी चव्हाण व त्यांचे भागीदार गेले असता शेख शफीक उर्फ शेख साहब याने बंदूक दाखवत पुन्हा येथे आलात तर गोळी मारेन, अशी धमकी दिली.

खरेदीखत टाळले; धनादेशही वाटले नाहीत

मोठी रक्कम घेतल्यानंतर इरफानने जमीन नोंदणीकृत करून देण्यास टाळाटाळ केली. पैसे परत मागितल्यावर त्याने जुलै २०२४ मध्ये समजुतीचा करार करून ४० लाख रुपयांचे तीन धनादेश दिले. मात्र हे धनादेश बैंकेत न चटता परत आले. त्यानंतर दिलेले इतर घनादेशही खाते बंद असल्याने वाटले नाहीत.

