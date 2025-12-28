Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Hyderabad News: ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन जीवावर बेतले! पैसे हरल्यानंतर 24 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या

हैदराबादच्या सुरारम परिसरात ऑनलाइन गेमिंगमध्ये मोठं आर्थिक नुकसान झाल्याने 24 वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केली. मोबाईलमध्ये सापडलेल्या व्हिडीओत त्याने गेमिंग व्यसनामुळे नैराश्यात असल्याचं नमूद केलं आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 02:34 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • ऑनलाइन गेमिंगमध्ये पैसे हरल्यानंतर 24 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या
  • मृताच्या मोबाईलमध्ये व्हिडीओ सापडला; आर्थिक नुकसानाची कबुली
  • पोलीस तपास सुरू; कर्ज, दबाव आणि गेमिंग अ‍ॅप्सची चौकशी
हैदराबाद: हैदराबादमधून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यसनातून एका २४ वर्षीय तरुणाने टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाइन गेमिंगमध्ये पैसे हारल्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. गेमिंग मध्ये तरुणाचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाला त्यामुळे तो नैराश्यात गेला आणि त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असल्याचे सांगितले जात आहे.

Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! पबमधील तरुणीशी अश्लील चाळ्यांवरून राडा, भररस्त्यात चाकूहल्ला; एका तरुणाचा मृत्यू,

मृतक हा बेरोजगार असून तो पूर्वी एका शैक्षणिक संस्थेत लॅब टेक्निशिअन म्हणून कार्यरत होता. पीडित तरुणाचा त्याच्या एका नातेवाईकाच्या घरात पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला. त्यानंतर, मृताच्या कुटुंबियांकडून त्वरित पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली.

आत्महत्येचा कारण कस समोर आला

आत्महत्येची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि या घटनेचा तपास करण्यास सुरुवात केली. तपासादरम्यान, कुटुंबियांचे जबाब देखील नोंदवण्यात आले. पोलिसांनी मृतकाचा मोबाइलला तपासला तेव्हा आत्महत्येचे कारण समोर आले आहे. त्यांना एक रेकॉर्ड केलेला व्हिडीओ सापडला. त्या व्हिडिओमध्ये तरुणाने ऑनलाईन गेमिंगच्या नादात पैसे गमावल्याचे सांगितले आहे. प्राथमिक तपासानुसार, पीडित तरुण मानसिक तणावात असून याच नैराश्यातून त्याने हे टोकाचं पाऊल उचललं. तसेच, कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईकांची सुद्धा चौकशी केली जात आहे.

घरात सापडले 3 कुजलेले मृतदेह! कुटुंबाने उचललं टोकाचं पाऊल,नेमकं कारण काय?

हैदराबाद येथून एक धक्कादायक आणि खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एकाच कुटुंबातील तीन सदस्यांचा संशयास्पद मृतदेह आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. पाच महिन्यापुरीच कुटुंबातील थोरल्या मुलीने आत्महत्या केली होती. आता तिघांचे मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत सापडल्याने या घटनेने खळबळ उडाली आहे. सुरक्षारक्षक श्रीनिवास, त्याची पत्नी विजयालक्ष्मी आणि त्यांची मुलगी श्रव्या असे मृतदेह सापडलेल्या व्यक्तींचे नावे आहे. थोरल्या मुलीचे नाव काव्या असे आहे.

याबाबत मिळलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी शनिवारी घराचा दरवाजा तोडले. तेव्हा त्यांना हा कुजलेले मृतदेह आढळले. तिघांचेही मृतदेह हे घराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आले. श्रीनिवासच्या पत्नी विजयालक्ष्मीचा मृतदेह हा हॉलच्या खिडकीच्या दिशेला लटकलेल्या स्वरुपात आढळला. तर श्रााव्याचा मृतदेह हॉल आणि बेडरुममधील दाराच्या चौकटीत लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता.पोलिसांनी शवविच्छेदनासाठी मृतदेह पाठवण्यात आला. २० नोव्हेंबरला त्यांनी आत्महत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

Madhyapradesh Crime: कौटुंबिक वादातून आईने दोन चिमुकल्यांना फासावर लटकावलं, नंतर स्वतःचीही आयुष्ययात्रा संपवली

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: तरुणाने आत्महत्या का केली?

    Ans: ऑनलाइन गेमिंगमध्ये पैसे गमावल्याने तो मानसिक तणावात होता, असं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे.

  • Que: या प्रकरणात कोणता पुरावा मिळाला?

    Ans: मृताच्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केलेला व्हिडीओ सापडला असून त्यात गेमिंगमुळे नुकसान झाल्याचं सांगितलं आहे.

  • Que: पोलीस नेमका काय तपास करत आहेत?

    Ans: तरुण कोणते गेम खेळत होता, किती आर्थिक नुकसान झालं आणि कोणतं कर्ज होतं का याचा तपास सुरू आहे.

Hyderabad news a 24 year old man commits suicide after losing money

Published On: Dec 28, 2025 | 02:34 PM

