Jalgaon Crime: ‘मी जिवंत आहे!’ तरुणीच्या एका वाक्याने हत्याकांडाचा संपूर्ण तपास उलटला; नेमकं काय प्रकरण?

Updated On: May 30, 2026 | 08:51 AM IST
सारांश

बुलढाण्यात अर्धवट जळालेल्या महिलेचा मृतदेह शिवानी कळमेकरचा असल्याचा संशय घेत पोलिसांनी तिच्या वडिलांना व भावाला अटक केली. मात्र 20 दिवसांनी शिवानी जिवंत हजर झाल्याने प्रकरणाला धक्कादायक कलाटणी मिळाली.

crime
विस्तार
  • शिवानीच्या हत्येच्या संशयावरून वडील आणि भावाला अटक करण्यात आली होती.
  • 20 दिवसांनी शिवानी स्वतः पोलिस ठाण्यात हजर होऊन जिवंत असल्याचे सांगितले.
  • अर्धवट जळालेला मृतदेह नेमका कोणाचा, याचा तपास अद्याप सुरू आहे.
बुलढाणा: बुलढाणा जिल्ह्यातील एका गूढ हत्याकांडाला आता धक्कादायक कलाटणी मिळाली आहे. अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत सापडलेल्या एका महिलेच्या मृतदेहाचा तपास करताना पोलिसांनी बेपत्ता असलेल्या तरुणीच्या वडिलांना आणि भावाला अटक केली होती. मात्र तब्बल 20 दिवसांनंतर तीच तरुणी जिवंत पोलिस ठाण्यात हजर झाल्याने संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेमुळे पोलिसांच्या तपास पद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

काय नेमकं प्रकरण?

जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा धरण परिसरात 26 एप्रिल रोजी अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह आढळला होता. पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. बुलढाणा पोलिसांच्या पथकाला माहिती मिळाली की, खगनार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील खडकी गावातील 26 वर्षीय शिवानी कळमेकर बेपत्ता आहे. पोलिसांना वाटलं हा मृतदेह शिवानी कळमेकरचा आहे. त्यामुळे त्यांनी शिवानीचे वडील बापूराम कळमेकर व भाऊ अजय कळमेकर यांना शिवानीच्या हत्येच्या संशयावरून ताब्यात घेतलं. दोघांना जळगाव जामोद न्यायालयासमोर हजर केलं असता न्यायालयाने त्यांना सहा दिवसाची पोलीस कोठडी दिली.

एवढेच नाही तर पोलिसांनी न्यायालयाला दोघांनी शिवणीची हत्या आम्हीच केल्याचे कबुल देखील केले. त्यामुळे न्यायालयाने दोघानांही न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. दोघेही न्यायालयाने कोठडीत असताना अचानक २० दिवसांनी म्हणजेच २८ मे रोजी शिवणीने खगनार पोलिसात हजर होऊन मी जिवंत असल्याचा जबाब दिला. माझ्या वडिलांना व भावाला मुक्त करा अशी मागणी देखील केली. न्यायालयात शिवानी जिवंत असून तिच्या हत्याकांडप्रकरणी कारागृहात असलेले तिचे वडील बाबूराम कळमेकर व भाऊ अजय कळमेकर यांच्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले. शेगाव न्यायालयाने दोघांनाही दोषमुक्त केल्याची माहिती रात्री उशिरा मिळाली. त्यामुळे आज त्यांची कारागृहातून सुटका होण्याची शक्यता आहे. आता या जबाबाने संपूर्ण हत्याकांडाचा तपास उलटला.

आता या जबाबाने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा मृतदेह शिवणीचा नाही तर मग कोणाचा? आणि कोणत्या तथ्यावर शिवानीच्या भावाला आणि वडिलांना अटक करण्यात आली? बुलढाणा पोलिसांनी कुठल्याही पुराव्या अभावी व फॉरेन्सिक अहवाल येण्याच्या अगोदरच अनोळखी मृतदेह शिवानीचा असल्याचं जाहीर करून टाकलं. पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणात आता पर्यंत थातूरमातूर कारवाई करत स्थानिक गुन्हे शाखेच्या चार कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय जमा केल आहे. आता या प्रकरणातील अर्धवट जळालेल्या महिलेची ओळख पोलीस कसे पटवतात हे बघणं महत्त्वाचं आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: शिवानी कळमेकर प्रकरणात पोलिसांनी कोणाला अटक केली होती?

    Ans: शिवानीचे वडील बाबूराम कळमेकर आणि भाऊ अजय कळमेकर यांना हत्येच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती.

  • Que: प्रकरणाला धक्कादायक वळण कसे मिळाले?

    Ans: बेपत्ता असलेली शिवानी 20 दिवसांनी पोलिस ठाण्यात हजर झाली आणि आपण जिवंत असल्याचे सांगितले.

  • Que: सध्या या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न कोणता आहे?

    Ans: राजुरा धरण परिसरात सापडलेला अर्धवट जळालेला अनोळखी मृतदेह नेमका कोणाचा आहे, याचा शोध पोलिस घेत आहेत.

Published On: May 30, 2026 | 08:51 AM

