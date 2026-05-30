Jalgaon Crime: ‘मी जिवंत आहे!’ तरुणीच्या एका वाक्याने हत्याकांडाचा संपूर्ण तपास उलटला; नेमकं काय प्रकरण?

काय नेमकं प्रकरण?
जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा धरण परिसरात 26 एप्रिल रोजी अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह आढळला होता. पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. बुलढाणा पोलिसांच्या पथकाला माहिती मिळाली की, खगनार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील खडकी गावातील 26 वर्षीय शिवानी कळमेकर बेपत्ता आहे. पोलिसांना वाटलं हा मृतदेह शिवानी कळमेकरचा आहे. त्यामुळे त्यांनी शिवानीचे वडील बापूराम कळमेकर व भाऊ अजय कळमेकर यांना शिवानीच्या हत्येच्या संशयावरून ताब्यात घेतलं. दोघांना जळगाव जामोद न्यायालयासमोर हजर केलं असता न्यायालयाने त्यांना सहा दिवसाची पोलीस कोठडी दिली.
एवढेच नाही तर पोलिसांनी न्यायालयाला दोघांनी शिवणीची हत्या आम्हीच केल्याचे कबुल देखील केले. त्यामुळे न्यायालयाने दोघानांही न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. दोघेही न्यायालयाने कोठडीत असताना अचानक २० दिवसांनी म्हणजेच २८ मे रोजी शिवणीने खगनार पोलिसात हजर होऊन मी जिवंत असल्याचा जबाब दिला. माझ्या वडिलांना व भावाला मुक्त करा अशी मागणी देखील केली. न्यायालयात शिवानी जिवंत असून तिच्या हत्याकांडप्रकरणी कारागृहात असलेले तिचे वडील बाबूराम कळमेकर व भाऊ अजय कळमेकर यांच्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले. शेगाव न्यायालयाने दोघांनाही दोषमुक्त केल्याची माहिती रात्री उशिरा मिळाली. त्यामुळे आज त्यांची कारागृहातून सुटका होण्याची शक्यता आहे. आता या जबाबाने संपूर्ण हत्याकांडाचा तपास उलटला.
आता या जबाबाने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा मृतदेह शिवणीचा नाही तर मग कोणाचा? आणि कोणत्या तथ्यावर शिवानीच्या भावाला आणि वडिलांना अटक करण्यात आली? बुलढाणा पोलिसांनी कुठल्याही पुराव्या अभावी व फॉरेन्सिक अहवाल येण्याच्या अगोदरच अनोळखी मृतदेह शिवानीचा असल्याचं जाहीर करून टाकलं. पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणात आता पर्यंत थातूरमातूर कारवाई करत स्थानिक गुन्हे शाखेच्या चार कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय जमा केल आहे. आता या प्रकरणातील अर्धवट जळालेल्या महिलेची ओळख पोलीस कसे पटवतात हे बघणं महत्त्वाचं आहे.
