Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Accident Everything Lost In An Instant Head On Collision Between Tourist Bus And Two Wheeler 4 Youths Die On The Spotidentification Proves Difficult

Accident: एका क्षणात होत्याचं नव्हतं! ट्रॅव्हल्स-दुचाकीची समोरासमोर धडक, 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू; ओळख पटवणंही कठीण

Updated On: May 30, 2026 | 08:04 AM IST
जाहिरात
सारांश

परभणी-पाथरी महामार्गावर ट्रॅव्हल्स आणि दुचाकीची समोरासमोर भीषण धडक झाली. या अपघातात मानवत येथील चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. दुर्घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून पोलिस तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ट्रॅव्हल्सच्या जोरदार धडकेत दुचाकीवरील चौघांचा जागीच मृत्यू.
  • अपघातात दुचाकीचा अक्षरशः चक्काचूर; मृतदेहांची अवस्था विदारक.
  • मानवत शहरात शोककळा; पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू.
परभणी: परभणी- पाथरी महामार्गावर एक भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. हा अपघात एवढा भीषण होता की ४ तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. परभणीहून पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या एका ट्रॅव्हल्सने समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या दुचाकीने ४ तरुण प्रवास करत होते. ट्रॅव्हल्सच्या धडकेने या चारही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमुळे मानवत शहरावर शोककळा पसरली आहे.

कसा झाला अपघात?

ट्रॅव्हल्स (क्रमांक NL 01 B 1374) ही परभणीहून पुण्याकडे जात होती. मानवतच्या राहुल जिनिंगसमोर समोरून येणाऱ्या दुचाकीला (क्रमांक MH 22 BB 4724) ट्रॅव्हल्सने समोरासमोर जोर दार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की दुचाकीवरील चारही तरुणांचा मृत्यू झाला. दुचाकी चक्काचूर झाली. अपघाताचा मोठा आवाज ऐकू आला. यामुळे स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या अपघाताची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. अपघाताची तीव्रता इतकी मोठी होती की, मृतदेहांची अवस्था अत्यंत विदारक झाली होती. पोलिसांना मृतांची ओळख पटविणे सुरुवातीला कठीण झाले होते. त्यांची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आले.

वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत

या अपघातामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने मृतदेह रुग्णालयात हलवले तसेच अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करत महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत केली. दरम्यान, या प्रकरणी मानवत पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

राज्याच्या सीमेजवळील भयकंर घटना! जमिनीच्या वादातून ६ जणांची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; संपूर्ण परिसर हादरला

मृत्यू झालेल्यांची नावे

शुभम आप्पाराव दहे (वय 30), विष्णू गोरे (वय 28), प्रल्हाद अशोकराव कुटे (वय 29) आणि नवनाथ शामराव जाधव (वय 38, सर्व रा. मानवत) अशी अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणांची नावे आहेत. एकाच वेळी मानवत येथील चार तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने संपूर्ण शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

राज्याच्या सीमेजवळील भयकंर घटना! जमिनीच्या वादातून ६ जणांची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; संपूर्ण परिसर हादरला

विजयपूर जिल्ह्यातील चडचण तालुक्यातील गोविंदपूर गाव शुक्रवारी सायंकाळी अचानक गोळीबाराच्या आवाजाने दणाणून गेले आणि काही क्षणांतच सहा निष्पाप जीव रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. जमिनीच्या जुन्या वादातून घडलेल्या या भीषण सामूहिक हत्याकांडामुळे संपूर्ण भिमातीर परिसर हादरून गेला असून गावात भीती, तणाव आणि हळहळ व्यक्त होत आहे.

गोविंदपूर येथील निराळे आणि गुळगी (गोलगी) कुटुंबांमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून जमिनीच्या कारणावरून वाद सुरू होता. हा वाद मिटण्याऐवजी अधिक चिघळत गेला आणि अखेर शुक्रवारी त्याचे रूप थेट रक्तरंजित संघर्षात बदलले. सायंकाळच्या सुमारास काही अज्ञात हल्लेखोर गावात दाखल झाले आणि त्यांनी थेट अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्याने गावात एकच गोंधळ उडाला. नागरिक जीव वाचवण्यासाठी घरांकडे धावू लागले.

Solapur News : बार्शीतील जुगार अड्ड्यावर पोलिसांची धाड; रोख रकमेसह 2 लाख 56 हजारांचा मुद्देमाल जप्त

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात नेमका कुठे घडला?

    Ans: परभणी-पाथरी महामार्गावरील मानवत येथील राहुल जिनिंगसमोर हा भीषण अपघात घडला.

  • Que: या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: दुचाकीवरील चारही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला.

  • Que: मृत तरुण कोणत्या गावचे होते?

    Ans: सर्व मृत तरुण मानवत शहरातील रहिवासी होते.

Web Title: Accident everything lost in an instant head on collision between tourist bus and two wheeler 4 youths die on the spotidentification proves difficult

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 08:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

२८ वर्षीय युवकाचा हिप्परगा तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू! मोसिन रशीद शेख असे मृत युवकाचे नाव
1

२८ वर्षीय युवकाचा हिप्परगा तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू! मोसिन रशीद शेख असे मृत युवकाचे नाव

बारामतीत पोलिसांचा मोठा प्रहार! जिममधील तरुणांना विकले जाणारे ‘टर्मिन’ इंजेक्शन जप्त; ८३ हजारांच्या मुद्देमालासह एकाला अटक
2

बारामतीत पोलिसांचा मोठा प्रहार! जिममधील तरुणांना विकले जाणारे ‘टर्मिन’ इंजेक्शन जप्त; ८३ हजारांच्या मुद्देमालासह एकाला अटक

Crime News: पिसे बंधूंच्या मटकाबुकीवर निर्भया पथकाची धाड, माजी नगराध्यक्षांच्या मुलासह सहाजण ताब्यात
3

Crime News: पिसे बंधूंच्या मटकाबुकीवर निर्भया पथकाची धाड, माजी नगराध्यक्षांच्या मुलासह सहाजण ताब्यात

Sangli Crime: ‘तुला मुलगा होत नाही’ म्हणत टोमणे, मारहाण आणि छळ, तब्ब्ल ११ वर्ष विवाहितेने केलं सहन; तामिळनाडूत संशयास्पद मृत्यू
4

Sangli Crime: ‘तुला मुलगा होत नाही’ म्हणत टोमणे, मारहाण आणि छळ, तब्ब्ल ११ वर्ष विवाहितेने केलं सहन; तामिळनाडूत संशयास्पद मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Accident: एका क्षणात होत्याचं नव्हतं! ट्रॅव्हल्स-दुचाकीची समोरासमोर धडक, 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू; ओळख पटवणंही कठीण

Accident: एका क्षणात होत्याचं नव्हतं! ट्रॅव्हल्स-दुचाकीची समोरासमोर धडक, 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू; ओळख पटवणंही कठीण

May 30, 2026 | 08:04 AM
तरुण वयातच गुडघ्यांमधून उठता-बसता कटकट आवाज येतो? मग दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, हाडांना मिळेल भरून पोषण

तरुण वयातच गुडघ्यांमधून उठता-बसता कटकट आवाज येतो? मग दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, हाडांना मिळेल भरून पोषण

May 30, 2026 | 08:04 AM
Todays Gold-Silver Price: सोने आणि चांदी दोन्ही तेजीत! खरेदीदारांच्या खिशाला बसणार फटका

Todays Gold-Silver Price: सोने आणि चांदी दोन्ही तेजीत! खरेदीदारांच्या खिशाला बसणार फटका

May 30, 2026 | 08:02 AM
Solapur News : बार्शीतील जुगार अड्ड्यावर पोलिसांची धाड; रोख रकमेसह 2 लाख 56 हजारांचा मुद्देमाल जप्त

Solapur News : बार्शीतील जुगार अड्ड्यावर पोलिसांची धाड; रोख रकमेसह 2 लाख 56 हजारांचा मुद्देमाल जप्त

May 30, 2026 | 08:02 AM
Goa Foundation Day: 30 मे रोजीच का साजरा होतो ‘गोवा स्थापना दिवस’? वाचा पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीतून सुटकेचा रंजक इतिहास

Goa Foundation Day: 30 मे रोजीच का साजरा होतो ‘गोवा स्थापना दिवस’? वाचा पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीतून सुटकेचा रंजक इतिहास

May 30, 2026 | 07:30 AM
Modi Cabinet Expansion : 20 जूनपूर्वी होणार केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? ‘हे’ दोन मंत्री देणार राजीनामा

Modi Cabinet Expansion : 20 जूनपूर्वी होणार केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? ‘हे’ दोन मंत्री देणार राजीनामा

May 30, 2026 | 07:12 AM
Ketu Gochar 2026: मघा नक्षत्रात केतू करणार प्रवेश, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी

Ketu Gochar 2026: मघा नक्षत्रात केतू करणार प्रवेश, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी

May 30, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM