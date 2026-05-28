Sangli Crime: ‘तुला मुलगा होत नाही’ म्हणत टोमणे, मारहाण आणि छळ, तब्ब्ल ११ वर्ष विवाहितेने केलं सहन; तामिळनाडूत संशयास्पद मृत्यू

काय नेमकं प्रकरण?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत महिलेचे नाव आरती जाधव (वय ३७) असे आहे. ती मूळची पलूस येथील रहिवासी आहे. आरती हिचा प्रशांत आनंदराव जाधव याच्याशी विवाह झाला होता.विवाहानंतर आरती ही पतीसह तामिळनाडू राज्यातील नागपट्टीनम येथे वास्तव्यास होती. या प्रकरणी आरतीच्या 74 वर्षीय वडील सुभाष कदम यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे.
तब्ब्ल ११ वर्ष सहन केला छळ
फिर्यादीनुसार, फेब्रुवारी 2015 पासून ते 23 मे 2026 पर्यंत आरोपींकडून आरतीचा सातत्याने मानसिक व शारीरिक छळ करण्यात येत होता. ‘तुला मुलगा होत नाही’ तसेच ‘माहेरहून सोने आण’ या कारणांवरून तिला वारंवार टोमणे मारणे, शिवीगाळ करणे, दमदाटी करणे तसेच मारहाण करणे असे प्रकार सुरू होते. विशेषतः पती प्रशांत जाधव व सासू रूपा जाधव यांनी मारहाण करून छळ केल्याचा गंभीर आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. तसेच या फिर्यादीत आरतीच्या मृत्यूचे कारण हे तिला दिला जाणारा सततचा मानसिक व शारीरिक त्रास असे नमूद करण्यात आले आहे.
गुन्हा दाखल
तक्रारीनुसार प्रशांत आनंदराव जाधव, रूपा आनंदराव जाधव (दोघे रा. मंगरूळ ता. खानापूर, जि. सांगली) संध्या प्रकाश साळुंखे, प्रकाश जोतिराम साळुंखे, प्रतिक प्रकाश साळुंखे व शेजल प्रकाश साळुंखे (चौघे रा. येळावी ता. तासगांव जि. सांगली) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी सध्या नागपट्टीनम येथे वास्तव्यास आहेत.
ई-साक्ष तंत्रज्ञानाचा वापर
हा गुन्हा 26 मे 2026 रोजी पलूस पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आला. फिर्यादी हे पलूस येथील रहिवासी असून तामिळनाडूमध्ये भाषेची अडचण व इतर कारणांमुळे तक्रार नोंदविण्यात अडचणी येत असल्याने वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पलूस पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी तो नागपट्टीनम सिटी पोलिसांकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यात पोलिसांनी ‘ई-साक्ष’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
Ans: ‘मुलगा होत नाही’ तसेच माहेरहून ५० तोळे सोने आणण्याच्या कारणावरून तिचा छळ केला जात होता.
Ans: पती, सासूसह एकूण सहाजणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ans: पोलिसांनी या प्रकरणात ‘ई-साक्ष’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.