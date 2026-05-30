Hindi Patrakarita Diwas : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ! पहिल्या हिंदी वृत्तपत्रापासून डिजिटल क्रांतीपर्यंत; ‘असा’ बदलला पत्रकारितेचा चेहरा

Hindi Patrakarita Diwas 2026 : पत्रकारिता ही केवळ माहिती पोहोचवण्याचे साधन नसून तो समाजाचा आरसा आणि अन्यायाविरुद्ध लढणारा एक मजबूत आवाज आहे. दरवर्षी ३० मे हा दिवस संपूर्ण देशात ‘हिंदी पत्रकारिता दिवस’ (Hindi Patrakarita Diwas) म्हणून अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस भारतीय माध्यमांच्या इतिहासातील एका सुवर्ण पानाची आठवण करून देतो. आजच्या आधुनिक युगात जिथे माहिती सेकंदाच्या आत जगभर पसरते, तिथे सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी अत्यंत कठीण परिस्थितीत सुरू झालेल्या पहिल्या हिंदी वृत्तपत्राचा प्रवास आणि आजचे त्याचे अथांग स्वरूप थक्क करणारे आहे.
या दिवसाचा इतिहास जाणून घेण्यासाठी आपल्याला १८२६ च्या कालखंडात जावे लागेल. ३० मे १८२६ रोजी कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथून पंडित युगल किशोर शुक्ल यांनी ‘उदंत मार्तंड’ (म्हणजेच उगवता सूर्य) नावाचे पहिले हिंदी साप्ताहिक वृत्तपत्र सुरू केले होते. परकीय राजवटीच्या काळात आणि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत एका भारतीय पत्रकाराने घेतलेले हे पाऊल क्रांतिकारी ठरले. या वृत्तपत्राने भारतातील हिंदी पत्रकारितेचा पाया घातला आणि सामान्य जनतेला जागृत करण्याचे, त्यांच्यापर्यंत सामाजिक व राजकीय घडामोडी पोहोचवण्याचे एक सशक्त माध्यम दिले. जरी काही कारणांमुळे हे वृत्तपत्र जास्त काळ चालू शकले नाही, तरीही त्याने लावलेली पत्रकारितेची ती ठिणगी पुढे एका विशाल मशालीत रूपांतरित झाली.
माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. जेव्हा कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायव्यवस्था या तिन्ही यंत्रणा आपापल्या जागी काम करत असतात, तेव्हा त्यांच्यावर आणि समाजातील घडामोडींवर निःपक्षपातीपणे लक्ष ठेवण्याचे काम पत्रकार करतात. हिंदी पत्रकारिता दिनाच्या निमित्ताने देशभरातील पत्रकारांच्या निधड्या छातीने केलेल्या कामाचा, त्यांच्या सचोटीचा आणि धैर्याचा गौरव केला जातो. अनेकदा जीवाची पर्वा न करता, कठीण परिस्थितीतून अचूक बातमी लोकांसमोर आणणाऱ्या या माध्यमवीरांचे योगदान देशाच्या अखंडतेसाठी आणि विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
काळाच्या ओघात पत्रकारितेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. पूर्वी केवळ मर्यादित प्रतींमध्ये छापल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्रांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज सॅटेलाईट टीव्ही चॅनेल्स, हाय-स्पीड डिजिटल न्यूज वेबसाईट्स, यूट्यूब आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. आज हिंदी पत्रकारिता केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर जागतिक स्तरावर ती लाखो-कोट्यवधी लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. डिजिटल माध्यमांमुळे अगदी ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाचा आवाजही आता थेट केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले आहे. हीच हिंदी पत्रकारितेची खरी ताकद आहे.
आजच्या माहितीच्या महापुरात (Information Overload) जिथे फेक न्यूज (Fake News) आणि चुकीची माहिती वेगाने पसरत आहे, तिथे जबाबदार आणि सत्यनिष्ठ पत्रकारितेचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. केवळ खळबळजनक बातम्या (Sensationalism) देण्याऐवजी समाजाला दिशा देणारी, तथ्यांवर आधारित आणि तटस्थ पत्रकारिता करणे हे आजच्या सर्वच पत्रकारांसमोर मोठे आव्हान आहे. हिंदी पत्रकारिता दिनानिमित्त माध्यम जगतातील सर्व घटकांनी पुन्हा एकदा मूल्यांशी तडजोड न करता समाजहिताला प्राधान्य देण्याची प्रतिज्ञा करणे गरजेचे आहे. या विशेष दिनी देशातील आणि जगातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत सत्य पोहोचवणाऱ्या सर्व पत्रकारांच्या अथक प्रयत्नांना आणि त्यांच्या लेखणीला सलाम!