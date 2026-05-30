Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hindi Patrakarita Diwas : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ! पहिल्या हिंदी वृत्तपत्रापासून डिजिटल क्रांतीपर्यंत; ‘असा’ बदलला पत्रकारितेचा चेहरा

Updated On: May 30, 2026 | 08:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

Hindi Patrakarita Diwas : हिंदी पत्रकारिता दिन दरवर्षी ३० मे रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस १८२६ मध्ये पंडित युगल किशोर शुक्ल यांनी प्रकाशित केलेल्या पहिल्या हिंदी वृत्तपत्र 'उदंत मार्तंड'च्या प्रारंभाची आठवण म्हणून साजरा केला जातो.

hindi patrakarita diwas 30 may history udant martand newspaper significance journalism

Hindi Patrakarita Diwas : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ! पहिल्या हिंदी वृत्तपत्रापासून डिजिटल क्रांतीपर्यंत; 'असा' बदलला पत्रकारितेचा चेहरा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ऐतिहासिक महत्त्व
  • लोकशाहीचा चौथा स्तंभ
  • डिजिटल क्रांती

Hindi Patrakarita Diwas 2026 : पत्रकारिता ही केवळ माहिती पोहोचवण्याचे साधन नसून तो समाजाचा आरसा आणि अन्यायाविरुद्ध लढणारा एक मजबूत आवाज आहे. दरवर्षी ३० मे हा दिवस संपूर्ण देशात ‘हिंदी पत्रकारिता दिवस’ (Hindi Patrakarita Diwas) म्हणून अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस भारतीय माध्यमांच्या इतिहासातील एका सुवर्ण पानाची आठवण करून देतो. आजच्या आधुनिक युगात जिथे माहिती सेकंदाच्या आत जगभर पसरते, तिथे सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी अत्यंत कठीण परिस्थितीत सुरू झालेल्या पहिल्या हिंदी वृत्तपत्राचा प्रवास आणि आजचे त्याचे अथांग स्वरूप थक्क करणारे आहे.

१८२६ चा तो ऐतिहासिक क्षण आणि पंडित युगल किशोर शुक्ल

या दिवसाचा इतिहास जाणून घेण्यासाठी आपल्याला १८२६ च्या कालखंडात जावे लागेल. ३० मे १८२६ रोजी कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथून पंडित युगल किशोर शुक्ल यांनी ‘उदंत मार्तंड’ (म्हणजेच उगवता सूर्य) नावाचे पहिले हिंदी साप्ताहिक वृत्तपत्र सुरू केले होते. परकीय राजवटीच्या काळात आणि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत एका भारतीय पत्रकाराने घेतलेले हे पाऊल क्रांतिकारी ठरले. या वृत्तपत्राने भारतातील हिंदी पत्रकारितेचा पाया घातला आणि सामान्य जनतेला जागृत करण्याचे, त्यांच्यापर्यंत सामाजिक व राजकीय घडामोडी पोहोचवण्याचे एक सशक्त माध्यम दिले. जरी काही कारणांमुळे हे वृत्तपत्र जास्त काळ चालू शकले नाही, तरीही त्याने लावलेली पत्रकारितेची ती ठिणगी पुढे एका विशाल मशालीत रूपांतरित झाली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Blue Origin: जेफ बेझोस यांच्या अब्जावधींच्या ‘न्यू ग्लेन’ रॉकेटचा भीषण स्फोट; इलॉन मस्क यांची प्रतिक्रिया लक्षवेधी, VIDEO VIRAL

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आणि पत्रकारांचे समर्पण

माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. जेव्हा कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायव्यवस्था या तिन्ही यंत्रणा आपापल्या जागी काम करत असतात, तेव्हा त्यांच्यावर आणि समाजातील घडामोडींवर निःपक्षपातीपणे लक्ष ठेवण्याचे काम पत्रकार करतात. हिंदी पत्रकारिता दिनाच्या निमित्ताने देशभरातील पत्रकारांच्या निधड्या छातीने केलेल्या कामाचा, त्यांच्या सचोटीचा आणि धैर्याचा गौरव केला जातो. अनेकदा जीवाची पर्वा न करता, कठीण परिस्थितीतून अचूक बातमी लोकांसमोर आणणाऱ्या या माध्यमवीरांचे योगदान देशाच्या अखंडतेसाठी आणि विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

छापील पानांवरून डिजिटल स्पेसमध्ये मारलेली उत्तुंग झेप

काळाच्या ओघात पत्रकारितेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. पूर्वी केवळ मर्यादित प्रतींमध्ये छापल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्रांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज सॅटेलाईट टीव्ही चॅनेल्स, हाय-स्पीड डिजिटल न्यूज वेबसाईट्स, यूट्यूब आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. आज हिंदी पत्रकारिता केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर जागतिक स्तरावर ती लाखो-कोट्यवधी लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. डिजिटल माध्यमांमुळे अगदी ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाचा आवाजही आता थेट केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले आहे. हीच हिंदी पत्रकारितेची खरी ताकद आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BSF India : 10 मिनिटांचा ‘खेळ’ अन् भारतात एंट्री; बांगलादेशी घुसखोरांनी स्वतःच उघड केले सीमेवरील दलालांचे धक्कादायक रॅकेट

जबाबदार पत्रकारितेची आजच्या काळात गरज

आजच्या माहितीच्या महापुरात (Information Overload) जिथे फेक न्यूज (Fake News) आणि चुकीची माहिती वेगाने पसरत आहे, तिथे जबाबदार आणि सत्यनिष्ठ पत्रकारितेचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. केवळ खळबळजनक बातम्या (Sensationalism) देण्याऐवजी समाजाला दिशा देणारी, तथ्यांवर आधारित आणि तटस्थ पत्रकारिता करणे हे आजच्या सर्वच पत्रकारांसमोर मोठे आव्हान आहे. हिंदी पत्रकारिता दिनानिमित्त माध्यम जगतातील सर्व घटकांनी पुन्हा एकदा मूल्यांशी तडजोड न करता समाजहिताला प्राधान्य देण्याची प्रतिज्ञा करणे गरजेचे आहे. या विशेष दिनी देशातील आणि जगातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत सत्य पोहोचवणाऱ्या सर्व पत्रकारांच्या अथक प्रयत्नांना आणि त्यांच्या लेखणीला सलाम!

Web Title: Hindi patrakarita diwas 30 may history udant martand newspaper significance journalism

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 08:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Goa Foundation Day: 30 मे रोजीच का साजरा होतो ‘गोवा स्थापना दिवस’? वाचा पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीतून सुटकेचा रंजक इतिहास
1

Goa Foundation Day: 30 मे रोजीच का साजरा होतो ‘गोवा स्थापना दिवस’? वाचा पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीतून सुटकेचा रंजक इतिहास

International Everest Day : माउंट एव्हरेस्टच्या शिखरावर जेव्हा पहिल्यांदा मानवाने ठेवले पाऊल; जाणून घ्या 29 मे चा रंजक इतिहास
2

International Everest Day : माउंट एव्हरेस्टच्या शिखरावर जेव्हा पहिल्यांदा मानवाने ठेवले पाऊल; जाणून घ्या 29 मे चा रंजक इतिहास

Gut Health Day: पोट साफ तर आजार माफ! ‘जागतिक पचन आरोग्य दिनी’ जाणून घ्या पचनसंस्था मजबूत ठेवण्याचे ‘हे’ 5 सुवर्ण नियम
3

Gut Health Day: पोट साफ तर आजार माफ! ‘जागतिक पचन आरोग्य दिनी’ जाणून घ्या पचनसंस्था मजबूत ठेवण्याचे ‘हे’ 5 सुवर्ण नियम

Women’s Health Day: तिचे आरोग्य, तिचे हक्क! ‘हा’ एक दिवस ठरू शकतो तुमच्या आरोग्यासाठी संजीवनी; वाचा काय आहे 28 मे चे महत्त्व
4

Women’s Health Day: तिचे आरोग्य, तिचे हक्क! ‘हा’ एक दिवस ठरू शकतो तुमच्या आरोग्यासाठी संजीवनी; वाचा काय आहे 28 मे चे महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hindi Patrakarita Diwas : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ! पहिल्या हिंदी वृत्तपत्रापासून डिजिटल क्रांतीपर्यंत; ‘असा’ बदलला पत्रकारितेचा चेहरा

Hindi Patrakarita Diwas : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ! पहिल्या हिंदी वृत्तपत्रापासून डिजिटल क्रांतीपर्यंत; ‘असा’ बदलला पत्रकारितेचा चेहरा

May 30, 2026 | 08:30 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today:मनोज जरांगे पाटील आजपासून पुन्हा आमरण उपोषणावर 

Maharashtra Breaking News Updates Today:मनोज जरांगे पाटील आजपासून पुन्हा आमरण उपोषणावर 

May 30, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 30, 2026 | 08:20 AM
Rajasthan Village : राजस्थानचं हे गाव आहे बॉलिवूडचं फेव्हरेट, इथे पार पडलीये अनेक चित्रपटांची शूटिंग

Rajasthan Village : राजस्थानचं हे गाव आहे बॉलिवूडचं फेव्हरेट, इथे पार पडलीये अनेक चित्रपटांची शूटिंग

May 30, 2026 | 08:13 AM
Accident: एका क्षणात होत्याचं नव्हतं! ट्रॅव्हल्स-दुचाकीची समोरासमोर धडक, 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू; ओळख पटवणंही कठीण

Accident: एका क्षणात होत्याचं नव्हतं! ट्रॅव्हल्स-दुचाकीची समोरासमोर धडक, 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू; ओळख पटवणंही कठीण

May 30, 2026 | 08:04 AM
तरुण वयातच गुडघ्यांमधून उठता-बसता कटकट आवाज येतो? मग दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, हाडांना मिळेल भरून पोषण

तरुण वयातच गुडघ्यांमधून उठता-बसता कटकट आवाज येतो? मग दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, हाडांना मिळेल भरून पोषण

May 30, 2026 | 08:04 AM
Todays Gold-Silver Price: सोने आणि चांदी दोन्ही तेजीत! खरेदीदारांच्या खिशाला बसणार फटका

Todays Gold-Silver Price: सोने आणि चांदी दोन्ही तेजीत! खरेदीदारांच्या खिशाला बसणार फटका

May 30, 2026 | 08:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM