Maharashtra Breaking News Updates Today:मनोज जरांगे पाटील आजपासून पुन्हा आमरण उपोषणावर 

सातारा: महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेच्या (Legislative Council) स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील १७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली असून, राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आता शेवटचे अवघे तीन दिवस शिल्लक राहिल्याने सर्वच पक्षांमध्ये उमेदवारांच्या नावांची निश्चिती आणि मोर्चेबांधणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
महाविकास आघाडीचे जागावाटप स्पष्ट; मविआ सर्व जागा लढवणार एकीकडे सत्ताधारी महायुतीमध्ये (Mahayuti) जागावाटपासंदर्भात अद्यापही खलबते आणि चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या महाविकास आघाडीने (MVA) सर्वच्या सर्व १७ जागा लढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाचा फॉर्म्युला पुढीलप्रमाणे ठरला आहे:
मुंबई: पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी (Petrol Diesel Prices Hike) आधीच हैराण झालेल्या मुंबईकरांना आता महागाईचा आणखी एक मोठा फटका बसला आहे. मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) सीएनजी (CNG) आणि घरगुती पीएनजीच्या (PNG) दरात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. या नवीन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक, रिक्षा-टॅक्सी चालक आणि खासगी वाहनधारकांचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोलमडणार आहे. महानगर गॅस लिमिटेडकडून (MGL) करण्यात आलेल्या या दरवाढीनुसार, मुंबई आणि परिसरात सीएनजीच्या दरात २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर आता सीएनजीचा दर ८६ रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचला आहे.
Pune Spurious Liquor Case: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात विषारी दारूमुळे (Spurious Liquor) मृत्यूचे मोठे तांडव पाहायला मिळाले असून, अवघ्या दोन दिवसांत तब्बल १८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, पोलीस तपासात या संपूर्ण प्रकरणामागील एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या भागात विषारी दारूमुळे सर्वाधिक म्हणजेच १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच, फुगेवाडीतील आणखी ६ जणांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.पुण्यातील हडपसर परिसरात ६ जणांना या विषारी दारूमुळे आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
जालना: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आजपासून (३० मे) पुन्हा एकदा प्रशासनाविरोधात आपले आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने पाठवण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाला मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यात पूर्णपणे अपयश आले असून, जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.
दीड तास चर्चा, पण तोडगा नाही उपोषण मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी काल (२९ मे) आंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती.