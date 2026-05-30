  30th May 2026 Live Breaking News Marathi Maharashtra National International Petrol Diesel Price Hike Sports Economy News

Maharashtra Breaking News Updates Today:मनोज जरांगे पाटील आजपासून पुन्हा आमरण उपोषणावर 

Updated On: May 30, 2026 | 08:45 AM
Maharashtra Breaking : जवळपास दीड तास चाललेल्या या बैठकीत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जरांगे पाटील यांनी 'हैदराबाद गॅझेट' आणि 'कुणबी दाखल्यांच्या' (Kunbi Certificates) अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावरून मंत्र्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.

Maharashtra Breaking News Updates Today

  • 30 May 2026 08:45 AM (IST)

    Vidhan Parishad Election: मविआमध्ये साताऱ्याची जागा शरद पवार गटाकडे 

    सातारा: महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेच्या (Legislative Council) स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील १७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली असून, राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आता शेवटचे अवघे तीन दिवस शिल्लक राहिल्याने सर्वच पक्षांमध्ये उमेदवारांच्या नावांची निश्चिती आणि मोर्चेबांधणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.

    महाविकास आघाडीचे जागावाटप स्पष्ट; मविआ सर्व जागा लढवणार एकीकडे सत्ताधारी महायुतीमध्ये (Mahayuti) जागावाटपासंदर्भात अद्यापही खलबते आणि चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या महाविकास आघाडीने (MVA) सर्वच्या सर्व १७ जागा लढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाचा फॉर्म्युला पुढीलप्रमाणे ठरला आहे:

  • 30 May 2026 08:40 AM (IST)

    Mumbai CNG PNG Price Hike: पेट्रोल-डिझेलपाठोपाठ मुंबईकरांना महागाईचा मोठा झटका 

    मुंबई: पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी (Petrol Diesel Prices Hike) आधीच हैराण झालेल्या मुंबईकरांना आता महागाईचा आणखी एक मोठा फटका बसला आहे. मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) सीएनजी (CNG) आणि घरगुती पीएनजीच्या (PNG) दरात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. या नवीन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक, रिक्षा-टॅक्सी चालक आणि खासगी वाहनधारकांचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोलमडणार आहे. महानगर गॅस लिमिटेडकडून (MGL) करण्यात आलेल्या या दरवाढीनुसार,  मुंबई आणि परिसरात सीएनजीच्या दरात २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर आता सीएनजीचा दर ८६ रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचला आहे.

  • 30 May 2026 08:35 AM (IST)

    Pune Spurious Liquor Case: पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये विषारी दारूमुळे १८ जणांचा मृत्यू

    Pune Spurious Liquor Case: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात विषारी दारूमुळे (Spurious Liquor) मृत्यूचे मोठे तांडव पाहायला मिळाले असून, अवघ्या दोन दिवसांत तब्बल १८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, पोलीस तपासात या संपूर्ण प्रकरणामागील एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या भागात विषारी दारूमुळे सर्वाधिक म्हणजेच १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच, फुगेवाडीतील आणखी ६ जणांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.पुण्यातील हडपसर परिसरात ६ जणांना या विषारी दारूमुळे आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.

Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील आजपासून पुन्हा आमरण उपोषणावर

जालना: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आजपासून (३० मे) पुन्हा एकदा प्रशासनाविरोधात आपले आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने पाठवण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाला मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यात पूर्णपणे अपयश आले असून, जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

दीड तास चर्चा, पण तोडगा नाही उपोषण मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी काल (२९ मे) आंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती.

 

 

Published On: May 30, 2026 | 08:30 AM

इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन,घोड्यावर बसून मेलोडी चॉकलेट वाटप
Ethanol Petrol Impact: इथेनॉलवाल्या पेट्रोलमुळे गाड्यांच्या मायलेजवर परिणाम? इंजिनही खराब…, नेमकं काय म्हणाले लोक?
Vidhan Parishad Elections 2026: प्राजक्त तनपुरे भाजपच्या वाटेवर..; अहिल्यानगर विधानपरिषदेची बदलणार समीकरणे
भाजपच्या 'त्या' फॉर्म्युल्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंची अखेर सहमती; दिल्लीपुढे झुकले एकनाथ शिंदे
US-Iran Deal: ‘तुमच्या कुटुंबाला माझा…’ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतली सिच्युएशन रूममध्ये तातडीची बैठक; इराणबाबत अंतिम निर्णय घेणार

Hindi Patrakarita Diwas : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ! पहिल्या हिंदी वृत्तपत्रापासून डिजिटल क्रांतीपर्यंत; ‘असा’ बदलला पत्रकारितेचा चेहरा

May 30, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Rajasthan Village : राजस्थानचं हे गाव आहे बॉलिवूडचं फेव्हरेट, इथे पार पडलीये अनेक चित्रपटांची शूटिंग

Accident: एका क्षणात होत्याचं नव्हतं! ट्रॅव्हल्स-दुचाकीची समोरासमोर धडक, 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू; ओळख पटवणंही कठीण

तरुण वयातच गुडघ्यांमधून उठता-बसता कटकट आवाज येतो? मग दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, हाडांना मिळेल भरून पोषण

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

