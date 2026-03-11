Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Harish Rana euthanasia case: अखेर मृत्यूशी झुंज संपणार! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, हरिश राणाला मिळणार इच्छामरण

Harish Rana euthanasia case News :  भारतात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाकडून ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय हरीश राणा यांच्यासाठी आला आहे, जो १३ वर्षांपासून कोमात होता आणि जीवनरक्षक यंत्रणेवर अवलंबून होता.

Updated On: Mar 11, 2026 | 12:28 PM
Harish Rana euthanasia case News in Marathi: भारतात सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी (११ मार्च २०२६) पहिल्यांदाच ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. कोर्टात पहिल्यांदाच निष्क्रिय इच्छामृत्यूच्या प्रकरणाला मंजुरी दिली. न्यायालयाने गाझियाबाद येथील हरीश राणा यांच्या वैद्यकीय सहाय्य प्रणाली काढून टाकण्याचे आदेश दिले. हरीशच्या कुटुंबाने वैद्यकीय सहाय्य आणि निष्क्रिय इच्छामृत्यू काढून टाकण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. हरीश १३ वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून आहे. कॉलेजमध्ये झालेल्या अपघातात त्याच्या डोक्याला मार लागला. ज्यामुळे मेंदूला दुखापत झाले. तेव्हापासून तो याच स्थितीत आहे. गाझियाबादचा रहिवासी ३२ वर्षीय हरीश राणा केवळ मशीन आणि ट्यूबवर जगत होता, परंतु आता, त्यांच्या वडिलांच्या विनंतीवरून, न्यायालयाने जीवनरक्षक यंत्रणा काढून टाकण्याची परवानगी दिली आहे.

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हरीश राणा यांना ज्या पद्धतीने जिवंत ठेवले जात आहे ते जीवन सहाय्य प्रणाली म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यांनी म्हटले की जेव्हा एखादा रुग्ण स्वतःचे निर्णय घेऊ शकत नाही, तेव्हा त्याच्या जवळच्या लोकांनी त्यांच्या सर्वोत्तम हिताचा निर्णय घ्यावा. न्यायालयाने म्हटले की, १३ वर्षांत हरीशची प्रकृती सुधारलेली नाही. जर रुग्णाला उपचारांचा फायदा होत असेल आणि तो बरा होण्याची शक्यता असेल तरच कृत्रिमरित्या रुग्णाला जिवंत ठेवणे योग्य आहे. हा निर्णय २०१८ च्या कॉमन कॉज निकालावर आधारित आहे, ज्याने सन्मानाने मरण्याचा मूलभूत अधिकार मान्य केला होता. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्यक्षात पहिल्यांदाच अंमलात आणली गेली आहेत.

हरीश राणा कोण आहे?

हरीश राणा एकेकाळी एक तेजस्वी, शैक्षणिकदृष्ट्या प्रवृत्त तरुण होता. २०१३ मध्ये चंदीगडमधील त्यांच्या पेइंग गेस्ट हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यानंतर त्यांचे आयुष्य कायमचे बदलले. मेंदूला गंभीर दुखापत झाल्याने कायमचे व्हेजिटेटिव्ह अवस्थेत (बेशुद्धीची अवस्था, डोळे सहसा उघडे असताना) गेले. त्यांचे शरीर १००% क्वाड्रिप्लेजिक झाले.

गेल्या १३ वर्षांत त्यांची प्रकृती सुधारली नव्हती. तो अंथरुणाला खिळून राहिला होता. ट्रेकिओस्टोमी ट्यूबद्वारे श्वास घेत होते आणि पोटात टाकलेल्या पीईजी ट्यूबद्वारे क्लिनिकली अॅडमिनिस्ट्रेटेड न्यूट्रिशन (सीएएन) द्वारे पोषण घेत होते. वैद्यकीय अहवालात असे दिसून आले की त्यांना मोठ्या प्रमाणात बेडसोर्स झाले आहेत. डॉक्टरांनी स्पष्टपणे सांगितले की बरे होण्याची कोणतीही आशा नाही.

वडिलांनी केली मुलाच्या मृत्यूची विनंती

हरीशचे वडील वर्षानुवर्षे त्यांच्या मुलाच्या प्रकृतीचे काळजी घेत होते. मात्र शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. २०२४ मध्ये, त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले, परंतु त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली. न्यायालयाने एम्सच्या तज्ञांचा समावेश असलेले प्राथमिक आणि माध्यमिक वैद्यकीय मंडळ स्थापन केले.

दोन्ही मंडळांनी एकमताने सांगितले की हरीशची प्रकृती अपरिवर्तनीय आहे. उपचार सुरू ठेवणे हे त्याचे जैविक अस्तित्व वाढवत होते आणि त्याचा कोणताही फायदा देत नव्हते. पालक आणि वैद्यकीय मंडळ दोघेही सहमत होते की CAN सारखे उपचार बंद करणे त्याच्या हिताचे आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांनी अहवाल वाचल्यानंतर सांगितले की हा एक दुःखद निष्कर्ष आहे आणि मुलाला उपचाराशिवाय सोडता येणार नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा दोन्ही मंडळे सहमत झाली तेव्हा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नव्हती. तथापि, हे पहिलेच प्रकरण असल्याने, न्यायालयाने स्वतःचा निर्णय दिला. या निर्णयात असे भर देण्यात आला की हरीशसाठी CAN सह सर्व जीवनदायी उपचार ताबडतोब बंद करावेत किंवा थांबवावेत.

एम्सने हरीशला त्यांच्या पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरमध्ये दाखल करावे आणि त्याच्या घरातून बदलीसाठी पूर्ण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

रुग्णाची प्रतिष्ठा राखली जाईल अशी माघार योजना असावी.

उच्च न्यायालयांना वैद्यकीय मंडळाच्या निर्णयाची माहिती न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांना कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे दुय्यम वैद्यकीय मंडळासाठी नोंदणीकृत डॉक्टरांचा एक पॅनेल असल्याची खात्री करावी.

या प्रकरणी केंद्र सरकारने एक व्यापक कायदा करावा अशी शिफारस न्यायालयाने केली.

