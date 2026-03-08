Jalna Crime: संतापजनक! ‘तु मला आवडतेस’ म्हणत चुलत सासऱ्याकडून सुनेचा विनयभंग, आरोपी फरार

Pune Crime : मैत्रिणीकडे पाहून गाणे गायल्याचा संशय; उत्तमनगरमध्ये तरुणावर जीवघेणा हल्ला
नेमकं प्रकरण काय?
पीडित महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, तिचे चुलत सासरे हे पीडितेच्या मागे गेले. ती शेतात गेली असता, सावध होऊन तिच्या मागून तिला आपल्या मिठीत घेतले. त्यानंतर ‘तु मला आवडतेस’, असे म्हणत तिला खाली पाडले आणि तिच्याशी लज्जास्पद कृत्य केले. त्यानंतर तिला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत घडलेला प्रकार कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली, असे पीडितेनं फिर्यादीत म्हंटले आहे.
लाकडी दांड्याने मारहाण
त्यांनतर पीडितेने यासगळ्याला प्रतिकार करत तिने घटनास्थळावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा आरोपीने पडलेला लाकडी दांडा तिच्यावर फेकून मारला. याने तिच्या हाताला दुखापत झाली. या घटनेनंतर आरोपीने घटनास्थळावरून पळ काढला.
गुन्हा दाखल
या सगळ्या घटनेनं पीडित महिला भयभीत झाली. पीडितेने पोलीस ठाणे गाठून फिर्याद नोंदवली. पोलिसांनी फिर्यादीवरून चुलत सासऱ्याविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. पोलीस फरार असलेल्या चुलत सासऱ्याचा शोध घेत आहेत. या घटनेने परिसर हादरून गेला आहे.
Ans: बदनापूर तालुक्यातील पांगरी गावात ही घटना घडली.
Ans: आरोपीने शेतात एकटी असलेल्या सुनेला मागून मिठीत घेऊन विनयभंग केला आणि प्रतिकार केल्यावर मारहाण केली.
Ans: पीडितेच्या तक्रारीवरून चंदनझिरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे.