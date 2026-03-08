Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Jalna Crime: संतापजनक! ‘तु मला आवडतेस’ म्हणत चुलत सासऱ्याकडून सुनेचा विनयभंग, आरोपी फरार

बदनापूर तालुक्यातील पांगरी येथे चुलत सासऱ्याने सुनेचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना घडली. पीडितेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपी सध्या फरार आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 02:28 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • जालना जिल्ह्यातील पांगरी येथे संतापजनक घटना
  • चुलत सासऱ्याकडून सुनेचा विनयभंग केल्याचा आरोप
  • शेतात एकटी असताना मागून मिठी मारून गैरवर्तन
जालना: जालना येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. चुलत सासऱ्याकडून सुनेचा विनयभंग केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. ही घटना जालना जिल्ह्यातील बदनापूर जिल्ह्यातील नजिक पांगरी येथे घडली. पीडितेने पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी हा फरार आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत आहे.

Pune Crime : मैत्रिणीकडे पाहून गाणे गायल्याचा संशय; उत्तमनगरमध्ये तरुणावर जीवघेणा हल्ला

नेमकं प्रकरण काय?

पीडित महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, तिचे चुलत सासरे हे पीडितेच्या मागे गेले. ती शेतात गेली असता, सावध होऊन तिच्या मागून तिला आपल्या मिठीत घेतले. त्यानंतर ‘तु मला आवडतेस’, असे म्हणत तिला खाली पाडले आणि तिच्याशी लज्जास्पद कृत्य केले. त्यानंतर तिला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत घडलेला प्रकार कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली, असे पीडितेनं फिर्यादीत म्हंटले आहे.

लाकडी दांड्याने मारहाण

त्यांनतर पीडितेने यासगळ्याला प्रतिकार करत तिने घटनास्थळावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा आरोपीने पडलेला लाकडी दांडा तिच्यावर फेकून मारला. याने तिच्या हाताला दुखापत झाली. या घटनेनंतर आरोपीने घटनास्थळावरून पळ काढला.

गुन्हा दाखल

या सगळ्या घटनेनं पीडित महिला भयभीत झाली. पीडितेने पोलीस ठाणे गाठून फिर्याद नोंदवली. पोलिसांनी फिर्यादीवरून चुलत सासऱ्याविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. पोलीस फरार असलेल्या चुलत सासऱ्याचा शोध घेत आहेत. या घटनेने परिसर हादरून गेला आहे.

जालन्यात भरचौकात तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; शहरात खळबळ

जालना येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. ही घटना शहरातील मंगळ बाजार चौकासमोर शुक्रवारी ही घडली. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव शाहेद सगीर शेख असे आहे. या खुनाच्या घटनेमुळे जालना शहरात खळबळ उडाली आहे.

मार्केट यार्ड परिसरात एकावर पिस्तुलातून गोळीबार; धक्कादायक कारणही समोर

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बदनापूर तालुक्यातील पांगरी गावात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीने काय केले?

    Ans: आरोपीने शेतात एकटी असलेल्या सुनेला मागून मिठीत घेऊन विनयभंग केला आणि प्रतिकार केल्यावर मारहाण केली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पीडितेच्या तक्रारीवरून चंदनझिरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 02:27 PM

