Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

आजच्या युगात क्रुरता येवढी वाढली की माणसाचा राग कोणत्याही थरापर्यंत जाऊ शकतो. अशीच एक घटना झाशीमधून समोर आली. झाशीतील सिपरी बाजार पोलिस स्टेशन परिसरातील ब्रह्मनगर येथे राहणाऱ्या एका निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्याने त्याच्या लिव्ह-इन पार्टनरची हत्या केली आणि तिच्या शरीराचे तुकडे केले. त्याने ते तुकडे जाळले आणि हाडे एका बॉक्समध्ये त्याच्या पत्नीकडे पाठवली. त्याने त्याच्या मुलाला हाडे घेऊन जाणाऱ्या लोडिंग ऑटो रिक्षात पाठवले. ऑटो-रिक्षाचालकाला संशय आला आणि त्याने पोलिसांना माहिती दिली, ज्यामुळे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले.
आरोपीने त्याच्या लिव्ह-इन पार्टनरचे तुकडे केले आणि घरी प्रत्येक शरीराचा भाग जाळला. नंतर, तो शरीराचे काही भाग, हाडे आणि राख एका निळ्या बॉक्समध्ये फेकून देणार होता.
आरोपी, निवृत्त रेल्वे कर्मचारी बृजभान यांनी शनिवारी रात्री उशिरा एक लोडिंग वाहन बुक केले, बॉक्स आत ठेवला आणि त्यांच्या गाडीत पाठलाग करू लागले. लोडिंग चालकाला दुर्गंधी येत होती आणि बॉक्समधून पाणी टपकत होते. संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी त्या रात्री पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी बॉक्स उघडला आणि त्यांना धक्का बसला. आत अर्ध्या जळालेल्या मृतदेहाचे काही भाग आढळले. ऑटो चालकाच्या सांगण्यावरून पोलीस आरोपीच्या घरी पोहोचले. त्यांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आणि त्याची चौकशी सुरू केली. मृताचे नाव प्रीती (४०) असे आहे, जी सिप्री बाजारातील ब्रह्मनगरमध्ये बृजभानसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती.
ऑटो चालक जयसिंग पाल यांनी सांगितले की, त्याच परिसरात राहणाऱ्या बृजभान यांनी ४०० रुपयांना ऑटो बुक केला होता. तो त्याच्या घरून एक बॉक्स घेऊन आला. मी नकार दिला, आम्ही तो घेणार नाही असे सांगितले, परंतु त्याने जबरदस्तीने आग्रह धरला. तेव्हाच मला संशय आला. बॉक्स हाडांसारखा दिसत होता. एसपी सिटी यांनी सांगितले की, पीआरबी कंट्रोल रूमला एका व्यक्तीकडून माहिती मिळाली ज्याने त्याच्या लोडरमधून काही लोक असलेले एक मोठे बॉक्स उतरवले होते.
लोडर ड्रायव्हरने सांगितले की बॉक्समध्ये काही संशयास्पद वस्तू आहेत. या माहितीवरून कारवाई करून, स्थानिक पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि बॉक्सची तपासणी केल्यावर त्यांना हाडे, जळालेले अवशेष आणि कोळसा असल्याचे आढळले. तपासणीसाठी तात्काळ फॉरेन्सिक टीमला बोलावण्यात आले. त्यांनी चाचणीसाठी नमुने घेतले. तपासादरम्यान, गीता नावाची एक महिला आढळली. तिने उघड केले की तिचा पती राम सिंग हा निवृत्त रेल्वे कर्मचारी आहे. ती त्याची दुसरी पत्नी आहे आणि त्याचा पती तिसऱ्या महिलेसोबत राहत होता. ती सतत त्याच्याकडून पैशाची मागणी करत होती. या गोष्टीला कंटाळून तिच्या पतीने तिला मारले, जसे तिच्या पतीने तिला सांगितले होते.
आरोपी पत्नीकडून माहिती मिळताच, पोलीस भाड्याच्या खोलीत पोहोचले आणि त्यांना घटनेचे प्रथमदर्शनी पुरावे सापडले. पोलिसांनी सांगितले की मृताच्या माजी पतीने तक्रार दाखल केली आहे आणि संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.