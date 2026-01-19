Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • The Hanuman Chalisa Or Else Threat To Shoot The Temple Secretary Shocking Incident In Navi Mumbai

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

मारुती मंदिर परिसरात एका युवकाने पुजाऱ्याला धमकावत मारहाण केल्याची तसेच मंदिर प्रशासनाच्या सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी दिल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 06:49 PM
“हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

“हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

Follow Us:
Follow Us:

सावन वैश्य | नवी मुंबई : सीवूड्स सेक्टर ४८ येथील मारुती मंदिर परिसरात एका युवकाने पुजाऱ्याला धमकावत मारहाण केल्याची तसेच मंदिर प्रशासनाच्या सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी दिल्याची गंभीर घटना समोर आली असून, यामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी जस्वीर तांडेल (वय ३५) याच्याविरोधात एनआरआय पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, साईबाबा मंदिरात पूजा-अर्चा करणारे पुजारी आकाश माधवप्रकाश गोस्वामी (वय ३०) हे दर शनिवारी सीवूड्स सेक्टर ४८ येथील मारुती मंदिरात विड्याच्या पाण्याचा नैवेद्य अर्पण करतात. शनिवारी नैवेद्यासाठी पान आणण्याकरिता ते नवरत्न हॉटेलजवळील पान टपरीवर गेले असता, तेथे आरोपी जस्वीर तांडेल आला.

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

यावेळी तांडेल याने पुजाऱ्याला “हनुमान चालीसा म्हण, नाहीतर सिगरेट घेऊन दे” अशी मागणी दिली. पुजाऱ्याने नकार दिल्यानंतर आरोपीने शिवीगाळ करत त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरातील नागरिकांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला.

इतक्यावरच न थांबता, आरोपीने साईबाबा मंदिर कमिटीचे सचिव संचू (संजू) मेनन यांना गोळी मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संजू मेनन हे सामाजिक कार्यकर्ते असून, नवी मुंबई परिसरात चरस, गांजा व अमली पदार्थांविरोधात सातत्याने आवाज उठवत असल्यामुळेच त्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.

दरम्यान, या घटनेनंतरही आरोपीची दहशत कायम असल्याचे दिसून आले. आज दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास, जस्वीर तांडेल याने सीवूड्स सेक्टर ४४ येथील पतंजली दुकानाबाहेर ब्रिजेश पाटील या फरियादीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. आरोपीने थेट मटण दुकानातून मोठी सुरी उचलून धाव घेतल्याने एकच गोंधळ उडाला. जीव वाचवण्यासाठी ब्रिजेश पाटील हे पतंजली दुकानात शिरले व तात्काळ ११२ क्रमांकावर कॉल केला. सुमारे पंधरा मिनिटांनंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे मंदिर परिसरातील भाविक व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. धार्मिक स्थळी आणि सार्वजनिक ठिकाणी दहशत निर्माण करणाऱ्या आरोपीवर तातडीने कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

एनआरआय पोलीस ठाण्याचे अधिकारी या प्रकरणाचा पुढील तपास करत असून, आरोपी जस्वीर तांडेल याचा गुन्हेगारी इतिहासही तपासण्यात येत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, त्याच्यावर यापूर्वीही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले आहे. आता पोलीस प्रशासन या प्रकरणात नेमकी कोणती ठोस कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Uttarpradesh Crime: शिक्षण विभाग हादरला! महिला शिक्षिकेची प्रिन्सिपल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या, छळाचे गंभीर आरोप

Web Title: The hanuman chalisa or else threat to shoot the temple secretary shocking incident in navi mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 06:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तरुणांनो कामाला लागा! २१० शिपाई, ५२ चालक तर कारागृह दलात ११८ शिपाई , राज्यात 380 जागांवर पोलीस भरती
1

तरुणांनो कामाला लागा! २१० शिपाई, ५२ चालक तर कारागृह दलात ११८ शिपाई , राज्यात 380 जागांवर पोलीस भरती

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज
2

शरीरातील हाडं तुटली, दात तुटले, हिमोग्लोबिन अवघे १.९! CRPF च्या घरी काम करणाऱ्या चिमुरडीवर अत्याचार, मृत्यूशी देतेय झुंज

Uttarpradesh Crime: शिक्षण विभाग हादरला! महिला शिक्षिकेची प्रिन्सिपल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या, छळाचे गंभीर आरोप
3

Uttarpradesh Crime: शिक्षण विभाग हादरला! महिला शिक्षिकेची प्रिन्सिपल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या, छळाचे गंभीर आरोप

Gadchiroli Crime: बेपत्ता आरडी एजंटचा जंगलात निर्घृण अवस्थेत मृतदेह; हाताचे बोट छाटलेले….
4

Gadchiroli Crime: बेपत्ता आरडी एजंटचा जंगलात निर्घृण अवस्थेत मृतदेह; हाताचे बोट छाटलेले….

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

Navi Mumbai Crime: “हनुमान चालीसा म्हण नाहीतर…” मंदिर सचिवाला गोळी मारण्याची धमकी, नवी मुंबईत खळबळजनक प्रकार

Jan 19, 2026 | 06:49 PM
आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

पुण्यात पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग! काका-पुतणे पुन्हा एकत्र; राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांची अजित पवारांनी घेतली परीक्षा

Jan 19, 2026 | 06:37 PM
‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

Jan 19, 2026 | 06:35 PM
IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

Jan 19, 2026 | 06:32 PM
Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Corporators Salary : नगरसेवकांचे ‘मानधन’ नेमके किती? वाचा महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींच्या सुविधांचा लेखाजोखा

Jan 19, 2026 | 06:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM