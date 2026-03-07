Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Goa Tour Package : आता स्वस्तात करा गोव्याची सफर, फक्त 15,000 रुपयांत खाण्या-पाण्याची, राहण्याची होईल सोय…

भारतीय रेल्वेचे चंदीगड–गोवा रेल टूर पॅकेज कमी खर्चात गोवा फिरण्याची संधी देत आहे. 5 रात्री 6 दिवसांच्या या टूरमध्ये ट्रेन प्रवास, हॉटेल, कॅब आणि बोट क्रूजसारख्या सुविधा दिल्या जातील.

Updated On: Mar 07, 2026 | 08:28 AM
Goa Tour Package : आता स्वस्तात करा गोव्याची सफर, फक्त 15,000 रुपयांत खाण्या-पाण्याची, राहण्याची होईल सोय...

(फोटो सौजन्य: istock)

  • भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी कमी खर्चात गोवा फिरण्याची खास टूर योजना सुरू केली आहे.
  • या पॅकेजमध्ये ट्रेन प्रवास, हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय आणि काही पर्यटन सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.
  • इच्छुक प्रवासी अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन या टूर पॅकेजबाबत माहिती घेऊन ऑनलाइन बुकिंग करू शकतात.
भारतीय रेल्वे प्रवाशांसाठी विविध टूर पॅकेज उपलब्ध करून देत असते. अशाच एका बजेट फ्रेंडली टूर पॅकेजद्वारे आता तुम्हाला कमी खर्चात गोवा फिरण्याची संधी मिळत आहे. या पॅकेजमध्ये प्रवाशांना अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. पॅकेजची फी तुलनेने कमी असल्यामुळे या टूरमध्ये प्रवास मुख्यतः ट्रेननेच करण्यात येणार आहे.

या टूर पॅकेजची सुरुवात चंदीगड येथून होत आहे. त्यामुळे या प्रवासासाठी ट्रेन फक्त चंदीगडहूनच उपलब्ध असेल. जर तुम्ही चंदीगड किंवा त्याच्या आसपासच्या भागात राहत असाल आणि मार्च महिन्यात गोवा फिरण्याचा विचार करत असाल, तर हे पॅकेज तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरू शकतो. मात्र इतर शहरांमधील प्रवाशांना आधी चंदीगडला पोहोचावे लागेल, कारण संपूर्ण टूरची सुरुवात तेथूनच होणार आहे.
जर तुम्हाला या पॅकेजबद्दल अधिक माहिती हवी असेल किंवा बुकिंग करायचे असेल, तर तुम्ही भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन बुकिंग करू शकता.

पॅकेजची महत्त्वाची माहिती

  • या टूर पॅकेजची सुरुवात 7 मार्च रोजी चंदीगडहून होणार आहे.
  • हा प्रवास 5 रात्री आणि 6 दिवसांचा असेल.
  • प्रवास ट्रेनने असल्यामुळे काही वेळ ट्रेनमधील प्रवासातही जाणार आहे.
  • पॅकेज सुरू झाल्यानंतर दर शनिवारी या टूरसाठी तिकीट बुक करता येईल.
  • या टूरचे नाव “CHANDIGARH TO GOA RAIL TOUR PACKAGE” असे आहे. अधिक माहिती
  • मिळवण्यासाठी हे नाव सर्च करताना शेवटी IRCTC लिहा.
  • गोवा फिरण्यासाठी प्रवाशांना शेअरिंग कॅबची सुविधा दिली जाईल.
पॅकेजची फी
  • एकट्याने प्रवास केल्यास: अंदाजे ₹22,780 इतका खर्च येईल.
  • दोन जणांसोबत प्रवास केल्यास: प्रति व्यक्ती ₹15,100 शुल्क लागेल.
  • तीन जणांसोबत प्रवास केल्यास: प्रति व्यक्ती ₹14,290 खर्च येईल.
  • मुलांसाठी पॅकेज फी: सुमारे ₹10,420 आहे.
  • तिकीट बुकिंगसाठी भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून सहजपणे प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
पॅकेजमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा

  • 3AC किंवा स्लीपर क्लासमध्ये ट्रेनचे कन्फर्म आरक्षण दिले जाईल.
  • प्रवासादरम्यान रोड ट्रान्सपोर्ट, पिक-अप आणि ड्रॉप यांचा खर्च पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहे.
  • पर्यटकांना बोट क्रूजचा अनुभव देखील दिला जाणार आहे.
  • गोव्यात 3 रात्रींसाठी हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय केली जाईल.
  • टूरदरम्यान 3 दिवस नाश्त्याची व्यवस्था असेल, मात्र लंच आणि डिनरसाठी वेगळा खर्च करावा लागेल.
  • अशा प्रकारचे बजेट टूर पॅकेज तुमची ट्रिप अधिक सोपी आणि परवडणारी बनवू शकतात. जर तुम्ही कमी खर्चात
  • गोवा फिरण्याचा विचार करत असाल, तर हा रेल्वे टूर पॅकेज एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

