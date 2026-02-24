आता परदेशातही चालवा स्वतः गाडी! भारतीय परवान्यासोबत ‘या’ गोष्टी असतील तर काम होईल सोपं…

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बहुतेक देशांमध्ये फक्त भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) पुरेसा नसतो. काही देश अल्पकालीन वास्तव्यासाठी तो मान्य करतात, पण अनेक ठिकाणी कायदेशीररित्या गाडी चालवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परवाना (IDP) आवश्यक असतो.

Updated On: Feb 24, 2026 | 02:34 PM
International Driving Permit
  • भारतीय परवान्यासह तुम्ही परदेशात गाडी चालवू शकता का?
  • आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परवाना म्हणजे काय?
  • IDP साठी अर्ज कसा करावा?
International Driving Permit : जर तुम्ही परदेश प्रवासाचे नियोजन करत असाल आणि तिथे स्वतः गाडी चालवण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेकांना असे वाटते की केवळ भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) सोबत असल्यास परदेशात गाडी चालवता येते, पण प्रत्यक्षात तसे नाही. बहुतेक देशांमध्ये कायदेशीररित्या गाडी चालवण्यासाठी तुमच्याकडे आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परवाना (International Driving Permit – IDP) असणे आवश्यक आहे.

Thar EV ला तगडी फाईट! भारतात नवीन इलेक्ट्रिक SUV ची एन्ट्री; काय आहेत फीचर्स?

आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परवाना (IDP) म्हणजे काय?

आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परवाना हा एक अधिकृत दस्ताऐवज आहे. जो भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्सची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त आवृत्ती आहे. ही आवृत्ती संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनाअंतर्गत अधिकृत आहे आणि तुम्ही भारतात वैध परवानाधारक ड्रायव्हर आहात हे सिद्ध करते. IDP मध्ये तुमचा फोटो, वैयक्तिक माहिती आणि तुम्ही जे वाहन चालवणार आहात त्या वाहन श्रेणीचे तपशील नोंद केलेले असताता. ही माहिती बऱ्याच भाषांमध्ये अनुवादीत करत येते ज्यामुळे परदेशी अधिकाऱ्यांना तुमची ओळख आणि परवाना समजणं सोपं होतं. IDP सध्या 150 हून अधिक देशांमध्ये वैध आहे. हा परवाना सामान्यतः जारी केलेल्या तारखेपासून एक वर्षासाठी वैध असतो आणि तो नेहमी तुमच्या पासपोर्ट आणि भारतीय परवान्यासोबत तुमच्याकडे नेहमी असणं आवश्यक आहे. हे जर तुमच्याकडे नसेल तर अनेक देशांमध्ये कार भाड्याने घेणे आणि कार चालवणेही कठीण होऊ शकते.

IDP साठी अर्ज कसा करावा?

आंतरराष्ट्रीय ड्रायव्हिंग परवान्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया आता अत्यंत सोपी झाली आहे. तुम्ही भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या ‘परिवहन’ (Parivahan) पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करू शकता.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया: १. वेबसाइटला भेट द्या: सर्वप्रथम अधिकृत परिवहन पोर्टलवर जा. २. फॉर्म ४-ए (Form 4A) भरा: ऑनलाइन अर्जामध्ये ‘Form 4A’ निवडा आणि आवश्यक माहिती भरा. ३. कागदपत्रे अपलोड करा:  वैध भारतीय ड्रायव्हिंग लायसन्सची प्रत, पासपोर्टची प्रत, वैध व्हिसा (Visa) ची प्रत, अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे फोटो. काही प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्राची (Medical Certificate) गरज भासू शकते. तुम्ही UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे अर्जाचे शुल्क भरू शकता. काही वेळा आधार पडताळणीसाठी स्थानिक आरटीओमध्ये अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते.

अर्ज यशस्वीरित्या सबमिट आणि पडताळणी झाल्यानंतर, साधारण ३ ते ७ कार्यदिवसांत तुमचा IDP परवाना तुमच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवला जातो.

Hyundai Creta N Line च्या बेस व्हेरिएंटसाठी किती असेल EMI? 3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि…

