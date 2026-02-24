युद्ध की घातपात? इराणमध्ये थेट भाजीमंडईत कोसळलं लष्करी हेलिकॉप्टर; ४ जण जागीच ठार, थरारक VIDEO 

US Iran Tension : युद्धाचा बिगुल वाजला! इराणी नागरिकांच्या फोनवर ‘Wait and See’ चा गूढ संदेश; विनाशाचा संकेत?
इराणच्या माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, सध्या या अपघाताचे कारण अस्पष्ट आहे. अपघातानंतर हेलिकॉप्टरला आग लागली असल्याने भाजीमंडईने देखील पेट घेतला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच अग्निमशन दल घटनास्थळी दाखल झाले असून आग विझवण्यात आली आहे. या अपघातात पायलट, सह-पायलट आणि दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. आठवड्याभरातील हा दुसरा सर्वात मोठा अपघात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, इराणची हवाई सुरक्षा यंत्रणा खराब असल्याने हे अपघात होत आहे. 1979 च्या इस्रामिक क्रांतीपूर्वी खरेदी केलेली विमाने जुनी असल्याने त्यांचे भाग मिळणे कठीण झाले आहे. यामुळे त्यांची देखभाल कठीण असून अपघाताच्या घटना होत आङे. अमेरिकेच्या धमक्यांमुळे सध्या इराणी सैन्य हाय अलर्टवर असून प्रशिक्षण सुरु आहे.
हा अपघात अशा वेळी घडला आहे, जेव्हा इराण (Iran) अमेरिकेतील तणाव लक्षणीरित्या वाढला आहे. दोन्ही देशांत इराणच्या अणु कार्यक्रमांवरुन वाटाघाटी चर्चा सुरु आहे. परंतु अद्याप यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना इराणचा अणु कार्यक्रम बंद करायचा आहे. परंतु इराणला हे मान्य नाही. यामुळे दोन्ही देशांत तणाव वाढत चालला आहे.
याच तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने इराणच्या भोवती मोठी लष्करी तैनाती केली आहे. तर इराणने देखील अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी हल्ल्याची तयारी सुरु केली आहे. यासाठी इराणने लष्करी सराव सुरु केला आहे. याच सरावादरम्यान हेलिकॉप्टरचा अपघता घडला आहे. सध्या इराणवर दुहेरी संकट आले आहे. एकीकडे अमेरिकेच्या संभाव्य लष्करी कारवाई आणि दुसरीकडे तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे कमकुवत लष्करी ताकद असल्याने इराण चिंतेत आहे.
An Iranian military helicopter crashed in a Dorcheh fruit and vegetable market during a training flight, killing the pilot, co-pilot, and two civilians, state TV reported. pic.twitter.com/jcqgbGjSTp — Open Source Intel (@Osint613) February 24, 2026
