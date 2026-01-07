Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Karnataka Papa Im On My Period Fathers Heart Remained Unmoved Handed Over His Beloved Daughter To Brutes For Rs Five Thousand

Karnataka Crime: “बाबा, माझी मासिक पाळी सुरू आहे…”, बाप बनला हैवान, 5000 रुपयांसाठी पोटच्या मुलीला ढकललं वेश्याव्यवसायात

वडील हे आपल्या मुलांसाठी सुपरहिरो असतात. पण तोच जन्मदाता बाप जेव्हा हैवान बनतो तेव्हा...,अशीच एक धक्कादायक घटना कर्नाटकमधील चिक्कमंगलुरूमध्ये घडली आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 05:45 PM
"बाबा, माझी मासिक पाळी सुरू आहे...", बाप बनला हैवान, 5000 रुपयांसाठी पोटच्या मुलीला ढकललं वेश्याव्यवसायात

"बाबा, माझी मासिक पाळी सुरू आहे...", बाप बनला हैवान, 5000 रुपयांसाठी पोटच्या मुलीला ढकललं वेश्याव्यवसायात

Follow Us:
Follow Us:

संपूर्ण कुटुंबात वडील हा एकमेव असा व्यक्ती असतो जो कठीण परिस्थितीतही आपल्या कुटुंबासाठी ढाल म्हणून उभा राहतो. वडील स्वतःचे भविष्य घडवण्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य अर्पण करतात. मुलांना कोणतीही समस्या आली तर ते दिवसरात्र कठोर परिश्रम करतात. पण हाच बाप जेव्हा हैवान बनतो तेव्हा…, कर्नाटकमधील चिक्कमंगलुरूमध्ये एका दुष्ट बापाने आणि आजीने त्यांच्या अल्पवयीन मुलीला काही रुपयांसाठी वेश्याव्यवसायात ढकलले. पीडितेला मंगळुरूला नेण्यात आले आणि अनेक दिवस तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. पोलिसांनी वडील आणि सूत्रधार भरत शेट्टीसह १२ आरोपींना अटक केली आहे आणि कठोर कारवाई सुरू केली आहे.

समाजात, एका बापाला मुलांचा रक्षक मानले जाते. कर्नाटकातील चिक्कमंगलुरू जिल्ह्यातील बिरूर येथून मानवतेला लाजवेल अशी एक घटना समोर आली आहे. येथे पैशाच्या आमिषाने एका बापाने आपल्याच अल्पवयीन मुलीला वेश्याव्यवसायाच्या नरकात ढकलले. मुलीची आजी देखील या घृणास्पद गुन्ह्यात सहभागी होती. पोलिसांनी आतापर्यंत वडील आणि आजीसह १२ आरोपींना अटक केली आहे.

महाराष्ट्रात बनावट प्रमाणपत्रांचा महाघोटाळा! १,३०० लोकसंख्येच्या गावातून २७ हजार दाखले; मुंबई कनेक्शन उघड

पीडितेच्या आईचे काही काळापूर्वी निधन झाले होते. त्यानंतर ती नातेवाईकांसोबत राहून शिक्षण घेत होती. बारावीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, ती तिच्या वडिलांच्या घरी परतली. तिला तिच्या वडिलांकडून पाठिंबा मिळेल अशी आशा होती, पण तिला हे माहित नव्हते की तिचे स्वतःचे रक्त तिला विकण्याची तयारी करत आहे.

दिवसाला ५,००० रुपयांचा लोभ आणि कट

डिसेंबरमध्ये वडील आपल्या मुलीला तिच्या आजीच्या घरी घेऊन गेले. त्यांच्या दोन दिवसांच्या वास्तव्यादरम्यान, आजी आणि वडिलांनी मुलीला विकण्याचा कट रचला. दरम्यान, भरत शेट्टी नावाचा एक माणूस आला आणि त्याने वडिलांना आमिष दाखवले आणि त्यांना वचन दिले की जर त्याने वेश्या व्यवसायात सामील झाले तर तो दिवसाला ५,००० रुपये कमवू शकेल. वडिलांनी फक्त काही रुपयांसाठी आपल्या मुलीची प्रतिष्ठा हिरावून घेतली.

मंगळुरूला नेण्यात आले, दोन दिवसांची क्रूरता

आरोपी वडील आपल्या मुलीला भरत शेट्टीसोबत मंगळुरूला घेऊन गेले. वाटेत, मुलीने सांगितले की ती मासिक पाळीत आहे आणि आजारी आहे, परंतु लोभी वडील अविचल राहिले. दुसऱ्या दिवशी, भरत शेट्टीने मुलीला धमकी दिली की काही पुरुष येतील आणि तिला त्यांच्याशी लैंगिक संबंध ठेवावे लागतील.

पीडितेने पोलिसांना काय सांगितले?

२० ते ४५ वयोगटातील चार पुरूषांनी तिच्यावर एकामागून एक बलात्कार केला.

जेव्हा मुलीने तिच्या वयाचा उल्लेख करून तिला सोडून देण्याची विनंती केली तेव्हा आरोपीने ऐकण्यास नकार दिला.

त्यांनी आरोपी भरत शेट्टीला पैसे दिले आणि दोन दिवस तिचे लैंगिक शोषण करत राहिले.

‘देह व्यापार’चा सूत्रधारही अटक

धाडस करून, अल्पवयीन मुलीने पोलिसात तक्रार दाखल केली, ज्यामुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत पीडितेचे वडील, आजी आणि मुख्य आरोपी भरत शेट्टीसह एकूण १२ जणांना अटक केली.

तपासात असे दिसून आले की भरत शेट्टी दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात वेश्याव्यवसायाचे मोठे नेटवर्क चालवतो. त्याच्याविरुद्ध मंगळुरू आणि उडुपीमध्ये आधीच वेश्याव्यवसायाचे आठहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. या टोळीत सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी पोलिस आता छापे टाकत आहेत.

‘तो’ गैरसमज उठला जीवावर; टोळक्याकडून कोयता घेऊन तरुणाचा पाठलाग अन् नंतर…

Web Title: Karnataka papa im on my period fathers heart remained unmoved handed over his beloved daughter to brutes for rs five thousand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 05:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;
2

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी
3

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…
4

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM