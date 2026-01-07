Karnataka Crime: “बाबा, माझी मासिक पाळी सुरू आहे…”, बाप बनला हैवान, 5000 रुपयांसाठी पोटच्या मुलीला ढकललं वेश्याव्यवसायात

संपूर्ण कुटुंबात वडील हा एकमेव असा व्यक्ती असतो जो कठीण परिस्थितीतही आपल्या कुटुंबासाठी ढाल म्हणून उभा राहतो. वडील स्वतःचे भविष्य घडवण्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य अर्पण करतात. मुलांना कोणतीही समस्या आली तर ते दिवसरात्र कठोर परिश्रम करतात. पण हाच बाप जेव्हा हैवान बनतो तेव्हा…, कर्नाटकमधील चिक्कमंगलुरूमध्ये एका दुष्ट बापाने आणि आजीने त्यांच्या अल्पवयीन मुलीला काही रुपयांसाठी वेश्याव्यवसायात ढकलले. पीडितेला मंगळुरूला नेण्यात आले आणि अनेक दिवस तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. पोलिसांनी वडील आणि सूत्रधार भरत शेट्टीसह १२ आरोपींना अटक केली आहे आणि कठोर कारवाई सुरू केली आहे.
समाजात, एका बापाला मुलांचा रक्षक मानले जाते. कर्नाटकातील चिक्कमंगलुरू जिल्ह्यातील बिरूर येथून मानवतेला लाजवेल अशी एक घटना समोर आली आहे. येथे पैशाच्या आमिषाने एका बापाने आपल्याच अल्पवयीन मुलीला वेश्याव्यवसायाच्या नरकात ढकलले. मुलीची आजी देखील या घृणास्पद गुन्ह्यात सहभागी होती. पोलिसांनी आतापर्यंत वडील आणि आजीसह १२ आरोपींना अटक केली आहे.
पीडितेच्या आईचे काही काळापूर्वी निधन झाले होते. त्यानंतर ती नातेवाईकांसोबत राहून शिक्षण घेत होती. बारावीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, ती तिच्या वडिलांच्या घरी परतली. तिला तिच्या वडिलांकडून पाठिंबा मिळेल अशी आशा होती, पण तिला हे माहित नव्हते की तिचे स्वतःचे रक्त तिला विकण्याची तयारी करत आहे.
डिसेंबरमध्ये वडील आपल्या मुलीला तिच्या आजीच्या घरी घेऊन गेले. त्यांच्या दोन दिवसांच्या वास्तव्यादरम्यान, आजी आणि वडिलांनी मुलीला विकण्याचा कट रचला. दरम्यान, भरत शेट्टी नावाचा एक माणूस आला आणि त्याने वडिलांना आमिष दाखवले आणि त्यांना वचन दिले की जर त्याने वेश्या व्यवसायात सामील झाले तर तो दिवसाला ५,००० रुपये कमवू शकेल. वडिलांनी फक्त काही रुपयांसाठी आपल्या मुलीची प्रतिष्ठा हिरावून घेतली.
आरोपी वडील आपल्या मुलीला भरत शेट्टीसोबत मंगळुरूला घेऊन गेले. वाटेत, मुलीने सांगितले की ती मासिक पाळीत आहे आणि आजारी आहे, परंतु लोभी वडील अविचल राहिले. दुसऱ्या दिवशी, भरत शेट्टीने मुलीला धमकी दिली की काही पुरुष येतील आणि तिला त्यांच्याशी लैंगिक संबंध ठेवावे लागतील.
२० ते ४५ वयोगटातील चार पुरूषांनी तिच्यावर एकामागून एक बलात्कार केला.
जेव्हा मुलीने तिच्या वयाचा उल्लेख करून तिला सोडून देण्याची विनंती केली तेव्हा आरोपीने ऐकण्यास नकार दिला.
त्यांनी आरोपी भरत शेट्टीला पैसे दिले आणि दोन दिवस तिचे लैंगिक शोषण करत राहिले.
धाडस करून, अल्पवयीन मुलीने पोलिसात तक्रार दाखल केली, ज्यामुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत पीडितेचे वडील, आजी आणि मुख्य आरोपी भरत शेट्टीसह एकूण १२ जणांना अटक केली.
तपासात असे दिसून आले की भरत शेट्टी दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात वेश्याव्यवसायाचे मोठे नेटवर्क चालवतो. त्याच्याविरुद्ध मंगळुरू आणि उडुपीमध्ये आधीच वेश्याव्यवसायाचे आठहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. या टोळीत सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी पोलिस आता छापे टाकत आहेत.