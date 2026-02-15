Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
West Bengal Crime: तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्याचा खून! मृतदेहाचे तुकडे करून कालव्यात फेकले; कारण काय?

ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाशी संबंधित कार्यकर्ता नसीर अली यांची हत्या करून मृतदेहाचे तुकडे कालव्यांत फेकल्याची धक्कादायक घटना पश्चिम बंगाल मध्ये उघड झाली. दोन संशयित अटकेत असून अनैतिक संबंधातून गुन्हा घडल्याचा संशय.

Updated On: Feb 15, 2026 | 01:13 PM
  • तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्ता नसीर अली बेपत्ता झाल्यानंतर हत्या उघड.
  • मृतदेहाचे तुकडे विविध कालव्यांतून जप्त.
  • दोन संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हत्या करून त्याच्या मृतदेहाचे तुकडे करण्यात आले. त्यानंतर त्या तुकड्यांना विविध कालव्यांमध्ये फेकण्यात आले. हत्या करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्याचे नाव नसीर अली असे आहे. ही घटना पश्चिम बंगालच्या उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यात ही घटना घडली.

काय घडलं नेमकं?

सोमवारी नसीरला एक कॉल आला, त्यानंतर नसीर घराबाहेर पडले होते. मात्र ते घरी परतलेच नाही. पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत या घटनेचा छडा लावला. नसीर बेपत्ता झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांची मोटारसायकल एका कालव्यात सापडली होती. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला होता. संतप्त जमावाने रास्ता रोको करत जोरदार निदर्शने केली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आणि दोन दिवसात रिजवान हसन मंडल आणि सागर गेन या दोन संशयितांना अटक केली. यातील मंडल हा बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणून कार्यरत आहे.

मृतदेहाचे छिन्नविछिन्न तुकडे

रिजवान हसन मंडल आणि सागर गेन या दोन संशयितांची चौकशी केली असता आरोपींनी कबुली दिली. आरोपींनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी बागुरीया परिसरातील विविध कालव्यांमध्ये शोध मोहीम राबवली. अनेक तासांच्या शोध कार्यानंतर नसीर अली यांच्या मृतदेहाचे छिन्नविच्छिन्न तुकडे पोलिसांच्या हाती लागले.

का करण्यात आली हत्या?

नसीरची हत्या का करण्यात आली याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही आहे. प्राथमिक तपासात अनैतिक संबंधातून हा प्रकार घडल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. नसीर अली यांच्या पत्नीचे कोणाशी तरी प्रेमसंबंध होते आणि त्यातूनच त्यांची हत्या करण्यात आली असावी अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पोलीस याप्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पश्चिम बंगालमधील उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यात.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: दोन संशयितांना अटक करून मृतदेहाचे तुकडे जप्त केले.

  • Que: हत्येमागील कारण काय मानले जाते?

    Ans: प्राथमिक तपासानुसार अनैतिक संबंधातून गुन्हा घडल्याचा संशय आहे.

Published On: Feb 15, 2026 | 01:13 PM

Feb 15, 2026 | 01:13 PM
