Nagpur Crime: तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी

केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याचे सांगत तब्बल 1.94 कोटींचा गंडा; पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताच…
शेजारी राहणाऱ्या नातेवाईकाच्या माध्यमातून त्यांची रामचंद्र पाटीलशी ओळख झाली. पाटीलने तो केंद्रीय मंत्र्यांच्या पीएचा सहायक असल्याची बतावणी केली होती. त्याने नामदेवची ओळख देवेंद्र भार्गवशी करून दिली की, तो केंद्रीय मंत्रालयात मंत्र्यांचा सचिव आहे. भार्गवने त्यांना सांगितले, त्यांचे रेल्वे, आयकर, पुरातत्व, नीती आयोग, एफसीआय आणि केंद्रीय मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या इतर विभागांमध्ये चांगले संपर्क आहे. तो या विभागांमध्ये – कोणालाही नोकरी मिळवून देऊ शकतो. एखाद्याला गॅस एजन्सी, पेट्रोल पंप किंवा सरकारी गोदाम – हवे असेल तर ते सुद्धा मिळवून – देऊ शकतो. परंतु, त्यासाठी पैसे – खर्च करावे लागतील.
गुन्हा दाखल नामदेव आरोपीच्या दाव्यांना बळी पडले
त्यांनी त्यांच्या मुलाला आणि मुलीला नोकरी मिळवून देण्यासाठी आरोपींना ७५ लाख रुपये दिले. नामदेव यांनी नातेवाईकांनाही याबद्दल माहिती दिली. चार नातेवाईकांनीही नोकरी आणि मोठे कंत्राट मिळविण्यासाठी आरोपीना पैसे दिले. एकूण १.९४ कोटी रुपये घेतल्यानंतर आरोपींनी बनावट नियुक्तिपत्रे, कंत्राटाशी संबंधित कागदपत्रे दिली. कागदपत्रांवर सरकारी कार्यालयांचा शिक्काही होता. कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर फसवणूक उघडकीस आली, आरोपी पैसे परत करण्यास नकार देऊ लागले. त्रस्त होऊन नामदेव यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली, पोलिसानी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
Ans: नागपूरमधील बेलतरोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा प्रकार समोर आला.
Ans: सरकारी नोकरी, गॅस एजन्सी, पेट्रोल पंप व कंत्राट मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
Ans: एकूण सुमारे १.९४ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली.