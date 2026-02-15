Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nagpur Crime: तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी

नागपूरमध्ये केंद्रीय मंत्रालयातील अधिकारी असल्याचे भासवून ठकबाजांनी सरकारी नोकरी, गॅस एजन्सी व कंत्राट देण्याचे आमिष दाखवत पाच जणांची तब्बल १.९४ कोटींची फसवणूक केली.

Updated On: Feb 15, 2026 | 02:38 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी
  • केंद्रीय मंत्रालयातील ओळख असल्याचे भासवून आरोपींची फसवणूक.
  • सरकारी नोकरी, गॅस एजन्सी, गोदाम देण्याचे आमिष.
  • पाच जणांकडून एकूण १.९४ कोटी रुपये उकळले.
नागपूर: केंद्रीय मंत्रालयात वैयक्तिक सचिव आणि सहायक असल्याचे भासवून फसवणूक करणाऱ्या ठकबाजांच्या टोळीने सरकारी नोकरी, गॅस एजन्सी आणि गोदाम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून ५ जणांची १.९४ कोटी रुपयांनी फसवणूक केली. हा प्रकार बेलतरोडी पोलिस ठाण्यात उघडकीस आला. याप्रकरणी पोलिसांनी नामदेव विश्वनाथ कडू (६४, रा. उज्ज्वल सोसायटी, नरेंद्रनगर) यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदविला आहे. रामचंद्र पाटील, देवेंद्र भार्गव, शिवम सेन आणि योगेश मिश्रा अशी आरोपींची नावे आहेत. नामदेव हे व्यावसायिक आहे.

केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याचे सांगत तब्बल 1.94 कोटींचा गंडा; पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताच…

शेजारी राहणाऱ्या नातेवाईकाच्या माध्यमातून त्यांची रामचंद्र पाटीलशी ओळख झाली. पाटीलने तो केंद्रीय मंत्र्यांच्या पीएचा सहायक असल्याची बतावणी केली होती. त्याने नामदेवची ओळख देवेंद्र भार्गवशी करून दिली की, तो केंद्रीय मंत्रालयात मंत्र्यांचा सचिव आहे. भार्गवने त्यांना सांगितले, त्यांचे रेल्वे, आयकर, पुरातत्व, नीती आयोग, एफसीआय आणि केंद्रीय मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या इतर विभागांमध्ये चांगले संपर्क आहे. तो या विभागांमध्ये – कोणालाही नोकरी मिळवून देऊ शकतो. एखाद्याला गॅस एजन्सी, पेट्रोल पंप किंवा सरकारी गोदाम – हवे असेल तर ते सुद्धा मिळवून – देऊ शकतो. परंतु, त्यासाठी पैसे – खर्च करावे लागतील.

गुन्हा दाखल नामदेव आरोपीच्या दाव्यांना बळी पडले
त्यांनी त्यांच्या मुलाला आणि मुलीला नोकरी मिळवून देण्यासाठी आरोपींना ७५ लाख रुपये दिले. नामदेव यांनी नातेवाईकांनाही याबद्दल माहिती दिली. चार नातेवाईकांनीही नोकरी आणि मोठे कंत्राट मिळविण्यासाठी आरोपीना पैसे दिले. एकूण १.९४ कोटी रुपये घेतल्यानंतर आरोपींनी बनावट नियुक्तिपत्रे, कंत्राटाशी संबंधित कागदपत्रे दिली. कागदपत्रांवर सरकारी कार्यालयांचा शिक्काही होता. कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर फसवणूक उघडकीस आली, आरोपी पैसे परत करण्यास नकार देऊ लागले. त्रस्त होऊन नामदेव यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली, पोलिसानी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Pune Breaking: पुण्यात काँग्रेस-भाजप कार्यकर्ते आमनेसामने; दगडफेकीत महिला पोलिस जखमी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फसवणूक कुठे उघडकीस आली?

    Ans: नागपूरमधील बेलतरोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा प्रकार समोर आला.

  • Que: आरोपींनी कोणते आमिष दाखवले?

    Ans: सरकारी नोकरी, गॅस एजन्सी, पेट्रोल पंप व कंत्राट मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.

  • Que: किती रकमेची फसवणूक झाली?

    Ans: एकूण सुमारे १.९४ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली.

Web Title: Nagpur crime a whopping rs 194 crore scam claim to be a pa in a central ministry

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 02:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bihar Crime: वरिष्ठ महिला वकिलाचा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह; संशयास्पद मृत्यूने खळबळ
1

Bihar Crime: वरिष्ठ महिला वकिलाचा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह; संशयास्पद मृत्यूने खळबळ

Kerala Crime: १४ वर्षीय मुलीसोबत बाप अन् चुलत भावासह मामाने केला अत्याचार; सलग चार वर्ष…
2

Kerala Crime: १४ वर्षीय मुलीसोबत बाप अन् चुलत भावासह मामाने केला अत्याचार; सलग चार वर्ष…

Satara Crime: सातारा धक्कादायक! बारावीच्या विद्यार्थिनीचं गुंगीचं औषध देऊन अपहरण; शुद्धीवर आली तेव्हा पुणेत
3

Satara Crime: सातारा धक्कादायक! बारावीच्या विद्यार्थिनीचं गुंगीचं औषध देऊन अपहरण; शुद्धीवर आली तेव्हा पुणेत

केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याचे सांगत तब्बल 1.94 कोटींचा गंडा; पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताच…
4

केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याचे सांगत तब्बल 1.94 कोटींचा गंडा; पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताच…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“एआय मला घाबरवतं…”, Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

“एआय मला घाबरवतं…”, Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

Feb 15, 2026 | 04:05 PM
विशाल भारद्वाज यांनी नाना पाटेकरांसोबत का नाही केले काम? ‘ओ रोमियो’ दिग्दर्शकाने आता केला खुलासा

विशाल भारद्वाज यांनी नाना पाटेकरांसोबत का नाही केले काम? ‘ओ रोमियो’ दिग्दर्शकाने आता केला खुलासा

Feb 15, 2026 | 04:01 PM
माळेगावमधील प्रभाग नऊमध्ये विकासकामांना प्रारंभ; ‘विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा’ योजनेअंतर्गत होणार विविध कामे

माळेगावमधील प्रभाग नऊमध्ये विकासकामांना प्रारंभ; ‘विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा’ योजनेअंतर्गत होणार विविध कामे

Feb 15, 2026 | 03:57 PM
International Radio Day :छत्रपती संभाजीनगरात अनोखे जागतिक रेडिओ दिन! मुलांना लहान वयातच देण्यात आली रेडिओ Radio काळाची ओळख

International Radio Day :छत्रपती संभाजीनगरात अनोखे जागतिक रेडिओ दिन! मुलांना लहान वयातच देण्यात आली रेडिओ Radio काळाची ओळख

Feb 15, 2026 | 03:53 PM
Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

Feb 15, 2026 | 03:48 PM
मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

Feb 15, 2026 | 03:42 PM
धीरज घाटे, मंजुषा नागपुरेंना अटक करा; पुण्यातील भाजपच्या आंदोलनावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

धीरज घाटे, मंजुषा नागपुरेंना अटक करा; पुण्यातील भाजपच्या आंदोलनावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

Feb 15, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM