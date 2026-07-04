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सूरज उतरला मनातून! एका पॉडकास्टमध्ये पुन्हा उकरून काढला फर्निचर वाद; DP दादांच्या मनात अजूनही राग?

Updated On: Jul 04, 2026 | 05:56 PM IST
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सारांश

बिग बॉस मराठी ५मधील स्पर्धक धनंजय पोवार यांनी पुन्हा एकदा सूरज चव्हाणला दिल्या जाणाऱ्या सोफा सेटच्या चर्चेवर भाष्य केले. धनंजय यांच्या म्हणण्यानुसार, सूरजला आधीच दुसऱ्यांकडून सोफा आणि इतर भेटवस्तू मिळाल्याने सोशल मीडियावर त्यांच्या नावाने गैरसमज पसरला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • धनंजय पोवारांनी पुन्हा एकदा हा विषय उकरून काढल्याचे दिसत आहे.
  • “माझ्याबद्दल चुकीचा समज पसरत होता आणि ती गोष्ट मला योग्य वाटली नाही.”
  • धनंजय पोवरांना फार राग आल्याचे दिसून आले.
बिग बॉस मराठी सीझन 5 वेळी सुरज चव्हाण आणि धनंजय पोवार यांची मैत्री चांगलीच गाजली होती. मुळात, सुरजचं नवीन घर झालं, त्याचं लग्न झालं पण धनंजय पोवार यांच्याकडून सूरजला भेट म्हणून सोफा सेट काही येईना! अशी चर्चा मध्यंतरी सुरु होती. धनंजय पोवार यांनी स्वतःहून या चर्चेला फुल्स्टोप देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी एक पोस्ट करत लोकांना सत्यस्थिती मजावून सांगितली होती. दरम्यान, एका पॉडकास्टमध्ये धनंजय पोवारांनी पुन्हा एकदा हा विषय उकरून काढल्याचे दिसत आहे.

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या पॉडकास्टमध्ये धनंजय पोवार म्हणाले की, “सूरजने एका व्हिडिओमध्ये मी त्याला सोफा सेट गिफ्ट देणार असल्याचं सांगितलं होतं. बिग बॉसदरम्यानच ते ठरलं होतं, मात्र काही कारणांमुळे ते पुढे ढकललं. नंतर त्याच्या घरी गेल्यावर पाहिलं तर त्याला आधीच कोणीतरी सोफा सेट आणि डायनिंग टेबल भेट दिलं होतं. त्यानंतर सोशल मीडियावर गैरसमज पसरला आणि ‘डीपी दादा खोटं बोलला’ अशा कमेंट्स येऊ लागल्या.” धनंजय पोवार पुढे म्हणाले, “नंतर मला समजलं की, सूरजच्या नव्या घरासाठी सोफा आणि इतर वस्तू अजित दादांनी आधीच पाठवल्या होत्या. त्यानंतर मी सूरजला याबाबत एक व्हिडिओ किंवा स्टोरी करून गैरसमज दूर करण्यास सांगितलं. पण त्याने त्याबाबत टाळाटाळ केली. त्यामुळे लोकांकडून माझ्यावर टीका होत असल्याने अखेर मीच व्हिडिओ शेअर करून संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. कारण माझ्याबद्दल चुकीचा समज पसरत होता आणि ती गोष्ट मला योग्य वाटली नाही.”

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सुरजच्या त्या वागण्यावरून धनंजय पोवरांना फार राग आल्याचे दिसून आले. ते पुढे म्हणालेसूरज चव्हाणची ती गोष्ट मला पटली नाही. एकदा एखादा माणूस मनातून उतरला तो कायमचाच उतरतो. मी तर चांगल्या उद्देशाने त्याला सोफा सेट देणार होतो पण त्यानंतर लोकांमध्ये माझ्याबाबतीत जो गैरसमज तयार झाला त्याने लोकं माझी पार इज्जतच काढू लागले. सूरजला मी सांगितलं जे खरं आहे ते सांगून टाक की तर त्याने ते ऐकलं नाही. मला त्याच्याकडून अशी अपेक्षा कधीच नव्हती. त्या दिवसापासून आजपर्यंत मी त्याच्याकडे कधीच गेलो नाही.”

Web Title: Dhananjay powars angry statement regarding suraj chavan

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Published On: Jul 04, 2026 | 05:56 PM

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