Lonavala Crime: ट्रेकिंगला जाते सांगून घरातून निघाली अन्… लोणावळ्यात तरुणीने ४०० फूट खोल दरीत मारली उडी

मुंबईत LLB शिकणाऱ्या 20 वर्षीय श्रेया पाटीलने लोणावळ्यातील टायगर पॉइंटवरून 400 फूट खोल दरीत उडी मारून आत्महत्या केली. कौटुंबिक वादातून टोकाचं पाऊल उचलल्याचा प्राथमिक अंदाज असून 36 तासांच्या शोधानंतर मृतदेह सापडला.

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:11 PM
  • घरातून ट्रेकिंगला जाते सांगून निघाली
  • सुमारे 400 फूट खोल दरीत मारली उडी
  • ड्रोन व श्वान पथकाच्या मदतीने शोध
  • 36 तासांनंतर मृतदेह सापडला
लोणावळा: लोणावळा येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एलएलबीचे शिक्षण घेणाऱ्या एका तरुणीने लोणावळ्यातील टाइगर पॉइंट येथे 400 फूट खोल दरीत उडी मारत आपलं जीवन संपवल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव श्रेया नरेंद्र पाटील (२०) असे आहे. ३६ तासाच्या शोधानंतर तिचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. तिने आत्महत्या का केली? याचे कारण समोर आले आहे.

काय घडलं नेमकं?

श्रेया ही 31 जानेवारी रोजी ट्रेकिंगला जात असल्याचं सांगून घरातून निघाली होती. सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास की लोणावळ्यात पोहोचली. ती प्रथम ड्यूक्स नोजवर गेली, नंतर खाली उतरली आणि टायगर पॉइंटला रिक्षा केली. तिने आपली बॅग एका स्टॉल मागे सोडून दिली होती.

लोणावळा पोलिसांनी काय दिली माहिती

संबंधित प्रकरणात लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी माहिती दिली, श्रेयाने टायगर पॉइंटवरील रेलिंगजवळील तुटलेल्या तारांचे कुंपण ओलांडून थेट 400 फूट खोल दरीत उडी मारली. श्रेया सायंकाळपर्यंत घरी परतली नाही, तिच्या कुटुंबियांनी तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तिचा फोन बंद लागला.

बॅगमधील कपड्यांवरून श्वान पथकाने पोलिलांना श्रेयाने ज्या ठिकाणी उडी मारली होती त्या ठिकाणी नेले. टायगर पॉइंट परिसर खोल आणि दुर्गम असल्याने शोध घेणं कठीण होत आहे. दुसऱ्या दिवशी ड्रोनच्या मदतीने शोध पुन्हा सुरु करण्यात आला. लोणावळा शिवदुर्ग बचाव पथकाने देखील शोध घेतला. या घटनेच्या काही तासानंतर म्हणजे 1 फेब्रुवारी रोजी अधिक काळ सुरु असलेल्या शोध मोहिमेनंतर श्रेयाचा मृतदेह एका खोल दरीत कोसळल्याची माहिती समोर आली.

कारण काय?

प्राथमिक तपासातून तिने कौटुंबिक वादातून असं टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे. आता या प्रकरणात काय माहिती समोर येते हे पाहणं महत्वाचं आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: लोणावळ्यातील टायगर पॉइंट येथे.

  • Que: तरुणीने आत्महत्या कशी केली?

    Ans: रेलिंगजवळील तुटलेले कुंपण ओलांडून 400 फूट खोल दरीत उडी मारली.

  • Que: मृतदेह कसा सापडला?

    Ans: ड्रोन, श्वान पथक व शिवदुर्ग बचाव पथकाच्या मदतीने 36 तासांच्या शोधानंतर.

Published On: Feb 03, 2026 | 02:11 PM

