Lonavala Crime: ट्रेकिंगला जाते सांगून घरातून निघाली अन्… लोणावळ्यात तरुणीने ४०० फूट खोल दरीत मारली उडी

काय घडलं नेमकं?
श्रेया ही 31 जानेवारी रोजी ट्रेकिंगला जात असल्याचं सांगून घरातून निघाली होती. सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास की लोणावळ्यात पोहोचली. ती प्रथम ड्यूक्स नोजवर गेली, नंतर खाली उतरली आणि टायगर पॉइंटला रिक्षा केली. तिने आपली बॅग एका स्टॉल मागे सोडून दिली होती.
लोणावळा पोलिसांनी काय दिली माहिती
संबंधित प्रकरणात लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी माहिती दिली, श्रेयाने टायगर पॉइंटवरील रेलिंगजवळील तुटलेल्या तारांचे कुंपण ओलांडून थेट 400 फूट खोल दरीत उडी मारली. श्रेया सायंकाळपर्यंत घरी परतली नाही, तिच्या कुटुंबियांनी तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तिचा फोन बंद लागला.
बॅगमधील कपड्यांवरून श्वान पथकाने पोलिलांना श्रेयाने ज्या ठिकाणी उडी मारली होती त्या ठिकाणी नेले. टायगर पॉइंट परिसर खोल आणि दुर्गम असल्याने शोध घेणं कठीण होत आहे. दुसऱ्या दिवशी ड्रोनच्या मदतीने शोध पुन्हा सुरु करण्यात आला. लोणावळा शिवदुर्ग बचाव पथकाने देखील शोध घेतला. या घटनेच्या काही तासानंतर म्हणजे 1 फेब्रुवारी रोजी अधिक काळ सुरु असलेल्या शोध मोहिमेनंतर श्रेयाचा मृतदेह एका खोल दरीत कोसळल्याची माहिती समोर आली.
कारण काय?
प्राथमिक तपासातून तिने कौटुंबिक वादातून असं टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे. आता या प्रकरणात काय माहिती समोर येते हे पाहणं महत्वाचं आहे.
Ans: लोणावळ्यातील टायगर पॉइंट येथे.
Ans: रेलिंगजवळील तुटलेले कुंपण ओलांडून 400 फूट खोल दरीत उडी मारली.
Ans: ड्रोन, श्वान पथक व शिवदुर्ग बचाव पथकाच्या मदतीने 36 तासांच्या शोधानंतर.