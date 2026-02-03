Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Uttarpradesh Crime: पती-पत्नीच्या वादाचा भयानक शेवट; विळ्याने सपासप वार करून अल्पवयीन मुलाचा घेतला जीव, नंतर…

उत्तरप्रदेशातील फिरोजाबादमध्ये दारुच्या आहारी गेलेल्या बापाने कौटुंबिक वादातून 12 वर्षीय मुलाचा विळ्याने गळा चिरून खून केला. मृतदेह पेटीत लपवून आरोपी फरार झाला असून पोलिसांचा शोध सुरू आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 01:33 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पोटच्या मुलानेच विळ्याने चेहरा व मानेवर सपासप वार
  • मृतदेह घरातील पेटीत कपड्यांखाली लपवलेला
  • आई शाळेत, बहिण क्लासला असताना प्रकार
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पती-पत्नीच्या वादात एका अल्पवयीन मुलाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. जन्मदात्या बापानेच आपल्या १२ वर्षीय मुलाची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. त्याने हत्या केल्यानंतर मुलाचा मृतदेह एका पेटीत लपवला त्यानंतर तो तिथून फरार झाला. काय घडलं नेमकं? जाणून घ्या प्रकरण?

Madhyapradesh Crime: महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह! मुलीने रॅपिडो बुक केली अन्…, चालकाने रस्त्यात केला बलात्कार

काय नेमकं प्रकरण?

उपुक्त घटना ही फिरोजाबाद परिसरातील मक्खनपूर भागातील आहे. राजेश लोधी हा आपली पत्नी उर्मिला आणि दोन मुलांसह राहत होता. मयंक(12) आणि महिमा(14) अशी त्यांच्या दोन मुलांची नावं आहेत. राजेशला दारुचे व्यसन असून गेल्या 12 वर्षांपासून पती-पत्नीमध्ये वाद सुरु होते. उर्मिला एका खाजगी शाळेत शिक्षिका आहे. घटनेच्या दिवशी ती शाळेत गेली होती. तर मुलगी महिमा क्लाससाठी गेली होती. ही संधी साधून आरोपी राजेश याने आपल्या मुलाला संपवलं. राजेशने विळ्याने मयंकच्या चेहरा आणि मानेवर सपासप वार करुन त्याची निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर मुलाचा मृतदेह घरातील एका पेटीत कपड्यांच्या खाली दडवून तो तिथून पसार झाला.

कशी उघडकीस आली घटना

पीडित मुलाची आई दुपारी दोनच्या सुमारास उर्मिला शाळेतून घरी परतली, तेव्हा तिला घरभर रक्ताचे डाग दिसले. मुलगा मयंक कुठेही दिसत नसल्याने तिने तात्काळ पोलिसांना फोन केला. पोलिसांनी तीन तास कसून शोध घेतला असता, पेटीमध्ये कपड्यांच्या खाली मयंकचा छिन्नविछिन्न अवस्थेतील मृतदेह सापडला.

उर्मिलाच्या माहेरच्यांनी केला राडा

दरम्यान, मयंकच्या हत्येची बातमी समजताच उर्मिलाच्या माहेरच्या लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आरोपी राजेशचे वडील आणि इतर नातेवाईक मुलाच्या हत्येनंतर तिथे आले नाहीत, यामुळे संतप्त झालेल्या मंडळींनी राजेशच्या वडिलोपार्जित घरावर जाऊन जोरदार राडा केला आणि घराची तोडफोड केली.

दारुच्या आहारी गेलेला बाप

आरोपी राजेश हा दारूच्या आहारी गेला होता. कौटुंबिक वादातून त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. मृतदेह पोस्ट मार्टमसाठी पाठवण्यात आला असून पोलिस फरार आरोपीचा शोध घेत आहेत. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी केली जात आहे. एका बापानेच आपल्या मुलाची अशी निर्घृण हत्या केल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तरप्रदेशातील फिरोजाबाद जिल्ह्यातील मक्खनपूर परिसरात.

  • Que: हत्या कोणी केली

    Ans: मृत मुलाच्या वडिलांनीच – राजेश लोधी.

  • Que: हत्या कशी करण्यात आली?

    Ans: विळ्याने गळा व चेहऱ्यावर वार करून निर्घृण हत्या.

Published On: Feb 03, 2026 | 01:33 PM

