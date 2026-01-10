Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Washim Crime: ‘छाया मोहन’ नाव गोंदलेली, डोकं ठेचलेलं, कपडे फाटलेल्या अवस्थेत…; वाशिम रेल्वे स्टेशनजवळ आढळला महिलेचा मृतदेह

वाशिम रेल्वे स्टेशन परिसरात ट्रकजवळ 45–50 वर्षीय महिलेचा भयानक अवस्थेत मृतदेह आढळला. डोकं दगडाने ठेचलेलं असून कपडे अस्ताव्यस्त होते. हत्या व लैंगिक अत्याचाराचा संशय; मृत महिलेची ओळख अद्याप अस्पष्ट.

Updated On: Jan 10, 2026 | 03:14 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • वाशिम रेल्वे स्टेशन परिसरात महिलेचा मृतदेह सापडला
  • अंदाजे वय 45 ते 50 वर्षे
  • मोठ्या दगडाने डोकं ठेचल्याने हत्या असल्याचा संशय
वाशीम: वाशीम येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. रेल्वे स्टेशन परिसरातून एका महिलेचा भयानक अवस्थेत मृतदे आढळून आल्याचे समोर आले आहे, मृत महिलेचे डोकं पूर्णपणे ठेवण्यात आले आल्याचे निर्दर्शनात आले आहे. तिचे कपडे फाटलेल्या अवस्थेत आणि तिच्या हातावर ‘छाया मोहन’ नाव गोंदलेले आढळले. हा मृतदेह कोणाचा हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही आहे. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली आहे.

Kolhapur Crime: नवविवाहितेचा गळफास, दुसरीने पेटवून घेतला जीव; कोल्हापुरात सासरच्या छळाच्या दोन धक्कादायक घटना

काय घडलं नेमकं?

शुक्रवारी पोलिसांना रेल्वे स्टेशन परिसरात भयानक अवस्थेत एका महिलेचा मृतदेहा आढळल्याची माहिती देण्यात आली. माहिती मिळताच वाशीम रेल्वे पोलिसांचं पथक घटनास्थळी पोहोचलं आणि मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले. एका ट्रकजवळ महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. एका मोठ्या दगडाने महिलेचं डोकं ठेवण्यात आल्याचे निर्दर्शनात आले. यावरून हत्येचं प्रकरण असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट होत आहे. महिलेच्या शरीरावरील कडपें देखील अस्ताव्यस्त आणि फाटलेलंय अवस्थेत होते. त्यामुळे मृत महिलेसोबत जबरदस्ती करण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

पोलिसांनी काय दिली माहिती

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार महिलेचं वय 45 ते 50 वर्ष असेल असा अंदाज वर्तवला आहे. वाशीम पोलिसांनी आरोपींबद्दल कोणताही पुरावा मिळवण्यासाठी वाशीम पोलिसांनी घटनास्थळी एक श्वान देखील आणलं, मात्र त्यातून कोणताच सुगावा हाती लागला नाही. अद्याप मृत महिलेची ओळख समोर आली नसून त्याचा तपास सुरु आहे. तसेच महिलेच्या हातावर ‘छाया मोहन’ असं नाव गोंदवल्याची माहिती आहे. वाशीम पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून प्रकरणाचा तपास सुरु असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Kolhapur Crime: कोल्हापुरात धक्कादायक घटना! जंगलात एकाच दोरीने तरुण-तरुणीने झाडाला घेतला गळफास

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: वाशिम रेल्वे स्टेशन परिसरात, एका ट्रकजवळ.

  • Que: हत्या असल्याचा संशय का?

    Ans: डोकं दगडाने ठेचलेलं असून कपडे अस्ताव्यस्त आढळले.

  • Que: पोलिसांचा तपास कुठपर्यंत?

    Ans: श्वान पथक वापरले, गुन्हा दाखल; तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 10, 2026 | 03:14 PM

