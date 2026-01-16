Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Madhyapradesh: एमपीत धक्कादायक घटना! वसतिगृहातील नववीच्या विद्यार्थिनीने उचलला टोकाचा पाऊल; कारण काय?

मध्य प्रदेशातील बडवाणी जिल्ह्यातील निवाली येथील एकलव्य आदर्श निवासी वसतिगृहात नववीत शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थिनीने स्टोअर रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा आरोप करत कुटुंबीयांनी आंदोलन केले.

Updated On: Jan 16, 2026 | 10:13 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • नववीत शिकणारी आदिवासी विद्यार्थिनी अश्विनी रावतालेची आत्महत्या
  • मोबाईलवर बोलल्यामुळे वरिष्ठ विद्यार्थिनींकडून दबाव आल्याचा संशय
  • कुटुंबीयांचे वसतिगृह प्रशासनावर गंभीर आरोप, चौकशीचे आदेश
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका नववीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना बडवाणी जिल्ह्यातील निवाली एकलव्य आदर्श शासकीय निवासी वसतिगृहात मंगळवारी घडली. विद्यार्थिनीने स्टोअर रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेने मृत विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांनी वसतिगृह प्रशासनावर गंभीर दुर्लक्ष आणि मानसिक दबाव टाकल्याचे आरोप करत कडक कारवाईची मागणी केली आहे.

भाजप उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला; समर्थकही जखमी, कारण काय तर…

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थिनीचे नाव अश्विनी रावताले असे आहे. ती पानसेमल तालुक्यातील गोंगवाडा गावची रहिवासी आहे. ती निवाली येथील एकलव्य आदर्श निवासी शासकीय वसतिगृहात नववीत शिक्षण घेत होती. मंगळवारी रात्री अश्विनी ही वसतिगृहातील बाथरूममध्ये कोणाशी तरी मोबाईलवर बोलत होती. तेव्हा काही वरिष्ठ विद्यार्थिनींनी तिला पाहिले. त्यांनी ही बाब व्यवस्थापकाकडे सांगण्याची धमकी दिल्याचे सांगितले जाते. यामुळे अश्विनी घाबरली. तिने आपला मोबाइल फोन फेकून दिला आणि खोलीत जाण्याऐवजी जवळच असलेल्या स्टोअर रूममध्ये जाऊन तिने गळफास घेत आत्महत्या केली.

ही घटना कशी उघडकीस आली

अश्विनी ही जेवण करण्यासाठी आली नाही म्हणून तिच्या रूममेटने तिचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. यावेळी ती स्टोअर रूममध्ये गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली. तातडीने व्यवस्थापकाला याची माहिती देण्यात आली. माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळाचा पंचनामा केला.

पोलिसांनी विद्यार्थिनीचा मोबाईल फोन ताब्यात घेतला असून त्याची तपासणी सुरु आहे. विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांनी शवविच्छेदनासाठी मृतदेह नेण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी वसतिगृह परिसरात जोरदार आंदोलन केले. वसतिगृह व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीपणामुळेच ही घटना घडल्याचा आरोप कुटुंबियांकडून केला जात आहे. प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

Vrindavan Crime: व्हीआयपी दर्शनाचं आमिष, महिलांना हॉटेलवर नेऊन अत्याचार, अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मध्य प्रदेशातील बडवाणी जिल्ह्यातील निवाली येथील एकलव्य आदर्श निवासी वसतिगृहात.

  • Que: आत्महत्येचं प्राथमिक कारण काय सांगितलं जात आहे?

    Ans: मोबाईलवर बोलल्यामुळे तक्रार होईल या भीतीने आलेला मानसिक दबाव.

  • Que: प्रशासनाने काय पावलं उचलली आहेत?

    Ans: पोलिस तपास सुरू असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Published On: Jan 16, 2026 | 10:13 AM

