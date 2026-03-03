Crime: संतापजनक! मदतीच्या बहाण्याने रेल्वे कर्मचाऱ्याने केला तरुणीवर अत्याचार, आरोपी अटकेत

एक संतापजनक प्रकार समोर आलेला आहे. एका रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी मदतीच्या बहाण्याने तरुणीवर अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. पीडित तरुणी अमृतसर-सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस ने प्रवास करत होती. त्यावेळी ही घटना घडली. काय घडलं नेमकं? जाणून घ्या.
काय घडलं नेमकं?
पीडित 26 वर्षीय तरुणी नवी दिल्लीहून आपल्या गावी बक्सरला जाण्यासाठी जनसाधारण एक्सप्रेस मध्ये बसली होती. छापरा मार्गे तिला सून पुरला उतरायचे होते आणि तिथून बक्सरला जाण्यासाठी तिची योजना होती. मात्र तांत्रिक कारणास्तव ट्रेन सोनपूरला न थांबल्याने ती हाजीपुरला पोहोचली. रविवारी रात्री ती पुन्हा दुसऱ्या एका ट्रेनने सोलापूर स्थानकावर आली. प्रवासादरम्यान तिचे सामान आणि तिकीट हरवल्याने ती प्रचंड घाबरली. ती मदतीसाठी कोणाची तरी वाट पाहत होती.
मदतीचा दिला आश्वासन
त्यावेळी सोनपूर स्थानकावर तिची भेट सुनील कुमार नावाच्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांशी झाली. सुनीलने तिला मदतीची आश्वासन दिले. त्यानंतर तिला आपल्या सरकारी निवासस्थानी नेले. सोमवारी पहाटे तीनच्या सुमारास आरोपीने तरुणीच्या आरोपीने संधी साधत तिच्यावर अत्याचार केला. या घटनेनंतर तरुणी घाबरली आणि तिथून पळ काढला. तिने रस्त्यावर गस्त घालत असलेल्या पोलीस रक्षकांकडे धाव घेतली.
पोलीस तपास सुरु
पोलीस रक्षकांनी पिढीतेला तातडीने पोलीस ठाण्यात नेले. त्यानंतर पोलीस ठाण्याच्या उपनिरीक्षक नीलिमा कुमारी यांनी या प्रकरणाची गांभीर्य ओळखून तात्काळ आरोपी सुनील कुमार याला अटक केली. पोलिसांनी पीडित तरुणीची वैद्यकीय तपासणी केली असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत आहेत.
पंजाब येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. काळ्या जादूच्या संशयातून पुतण्यानेच आपल्या काकीची गोळ्या झाडून हत्या केल्याचे समोर आली आहे. या प्रकरणातील पीडित काकी ही एका निवृत्त एएसआयची पत्नी आहे. आरोपीचे नाव राकेश कुमार असे आहे. तर निवृत्त एएसआयचे नाव शाम लाल असे आहे. ही घटना पंजाबच्या महिंदवाणीमध्ये घडली.
हत्येचं कारण काय?
पोलिसांना राकेश कुमारला अटक केली तेव्हा त्याने हत्येची कबुली दिली. तो हिमाचल प्रदेशातील गोंदपूर गावात रेडीमेड कपड्यांचे दुकान चालवतो. त्याच्या वडिलांचे काही काळापूर्वी निधन झाले होते. त्याला संशय होता की त्याची काकी रचना हिने त्याच्या घरावर काळी जादू केली होती. त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झाला आणि त्याचे दुकान बंद पडले. यामुळेच त्याने त्याच्या काकीवर तीन गोळ्या झाडून तिची हत्या केली.
पोलिसांनी आरोपींकडून हत्येत वापरलेले पिस्तूल, तीन काडतुसे आणि एका दुचाकीसह महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले आहेत. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून पुढील कारवाई करत आहे.
