भाजप उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला; समर्थकही जखमी, कारण काय तर…

नागपूर : भाजप नेते आणि प्रभाग ११ मधील उमेदवार भूषण शिंगणे यांच्यावर बुधवारी रात्री गोरेवाडा येथील अशोक सम्राट चौकात काँग्रेस उमेदवाराच्या पती आणि समर्थकांनी हल्ला केला. यात शिंगणे यांचे समर्थकही जखमी झाले. याप्रकरणी गिट्टीखदान पोलिसांनी शिंगणेंचे समर्थक विठ्ठल अडाणे (वय ४६) यांच्या तक्रारीवरून गणेश ऊर्फ घुई चाचेरकर (रा. गोरेवाडा जुनी वस्ती) आणि ९० ते १०० कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.
घुईची पत्नी मंजूषा चाचेरकर प्रभाग ११ मधील काँग्रेसच्या उमेदवार आहे. हा प्रभाग सुरुवातीपासूनच भाजप आणि काँग्रेस तणावाचे केंद्र राहिला आहे. उमेदवारांमध्ये शिंगणे यांनी त्यांना सांगितले की, स्थानिक रहिवासी कोमल विठ्ठल यांनी सांगितले, त्यांनी गोरेवाडा परिसरात पक्षाचे बुथ उभारले होते. दुपारी ३ वाजता पाटील यांनी बुथविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. त्यानंतर काही वेळातच विठ्ठल त्यांच्याशी बोलण्यासाठी घरी गेला तेव्हा घुई देखील तेथे पोहोचले. त्यांनी विठ्ठलला धमकी दिली आणि बुथ हटविण्यास सांगितले.
गळा दाबून केली मारहाण
रात्री १२.१० च्या सुमारास शिंगणे हे समर्थक प्रवीण मते, रूपेश ठाकरे, अनिल गुडघे आणि विराज गुज्जर यांच्यासह त्यांना भेटायला आले. यावेळी घुई समर्थकांसह थोड्या अंतरावर उभा होता. ते सर्वजण काठ्या, चाकू आणि फायटर घेऊन होते. अचानक घुईने व साथीदारांनी शिंगणे आणि समर्थकांना घेरले. घुईने शिंगणेचा गळा दाबत मारहाण सुरू केली. समर्थकांनीही विठ्ठल, रूपेश, विरल आणि अनिलवर हल्ला केला.
फडणवीसांनी केली विचारपूस
शिंगणे यांच्या चेहऱ्यावर आणि नाकावर गंभीर दुखापत झाली. एक हात फॅक्चर झाला आणि पायालाही दुखापत झाली. शिंगणे यांना उपचारार्थ मेयो रुग्णालयात नेले. प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांना खाजगी रुग्णालयात हलविले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंगणे यांची भेट घेत प्रकृतीची विचारपूस केली. भाजपचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी तत्काळ पोलिस आयुक्तांशी बोलून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
