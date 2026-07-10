घटस्फोटानंतरच्या नैराश्येतून विवाहितेची आत्महत्या; फळ्यावर लिहिलेला ‘तो’ मेसेज चर्चेत

नागपूर : घटस्फोटानंतर नैराश्येत असलेल्या मीनल महेंद्र धोंगळे (वय ३८) या महिलेने माहेरी गळफास लावून आत्महत्या केली. ही घटना बुधवारी दुपारी मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली. आत्महत्येपूर्वी तिने मुलीच्या अभ्यासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फळ्यावर इंग्रजीत संदेश लिहून ठेवल्याचेही पोलिस तपासात समोर आले आहे.
मीनल समता चौकाजवळील पूजा रेसिडेन्सी परिसरात आई-वडिलांसोबत राहत होत्या. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मीनल यांचे काही वर्षांपासून पतीसोबत मतभेद होते. त्यामुळे दोन वर्षांपासून माहेरी राहत होत्या. सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी त्यांचा कायदेशीर घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर त्या मानसिक तणावात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्यांना ११ वर्षांची मुलगी असून, ती आईसोबतच राहत होती. आत्महत्येपूर्वी मीनल यांनी मुलीच्या अभ्यासासाठी घरात लावलेल्या फळ्यावर ‘नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय एंड’ (माझ्या मृत्यूसाठी कोणीही जबाबदार नाही) असा मजकूर लिहून ठेवला होता.
मुलगी रुग्णालयात, आईने उचलले टोकाचे पाऊल
घटनेच्या दिवशी मीनल यांच्या मुलीची प्रकृती बिघडल्याने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले होते. मुलीसाठी डबा घेऊन आजी-आजोबा रुग्णालयात गेले असताना मीनल घरी एकट्याच होत्या. दुपारी घरी परतल्यानंतर दार आतून बंद होते.
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वारंवार हाक मारूनही प्रतिसाद नाही
वारंवार हाक मारूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने शेजाऱ्यांच्या मदतीने दार उघडले. त्यावेळी मीनल या बेडरूममध्ये ओढणीने गळफास लावलेल्या अवस्थेत आढळल्या. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मानकापूर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
आईसोबत पैशांवरून वाद होताच मुलगा नैराश्येत
दुसऱ्या एका घटनेत, आईसोबत झालेल्या आर्थिक वादाच्या रागातून एका ३८ वर्षीय ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकाने घराच्या पाचव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना पंचवटीतील ढिकलेनगर परिसरात घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
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