शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Married Woman Commits Suicide Due To Post Divorce Depression

घटस्फोटानंतरच्या नैराश्येतून विवाहितेची आत्महत्या; फळ्यावर लिहिलेला ‘तो’ मेसेज चर्चेत

Updated On: Jul 10, 2026 | 01:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

वारंवार हाक मारूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने शेजाऱ्यांच्या मदतीने दार उघडले. त्यावेळी मीनल या बेडरूममध्ये ओढणीने गळफास लावलेल्या अवस्थेत आढळल्या. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेले.

घटस्फोटानंतरच्या नैराश्येतून विवाहितेची आत्महत्या; फळ्यावर लिहिलेला 'तो' मेसेज चर्चेत

घटस्फोटानंतरच्या नैराश्येतून विवाहितेची आत्महत्या; फळ्यावर लिहिलेला 'तो' मेसेज चर्चेत (File Photo : Suicide)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नागपूर : घटस्फोटानंतर नैराश्येत असलेल्या मीनल महेंद्र धोंगळे (वय ३८) या महिलेने माहेरी गळफास लावून आत्महत्या केली. ही घटना बुधवारी दुपारी मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली. आत्महत्येपूर्वी तिने मुलीच्या अभ्यासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फळ्यावर इंग्रजीत संदेश लिहून ठेवल्याचेही पोलिस तपासात समोर आले आहे.

मीनल समता चौकाजवळील पूजा रेसिडेन्सी परिसरात आई-वडिलांसोबत राहत होत्या. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मीनल यांचे काही वर्षांपासून पतीसोबत मतभेद होते. त्यामुळे दोन वर्षांपासून माहेरी राहत होत्या. सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी त्यांचा कायदेशीर घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर त्या मानसिक तणावात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्यांना ११ वर्षांची मुलगी असून, ती आईसोबतच राहत होती. आत्महत्येपूर्वी मीनल यांनी मुलीच्या अभ्यासासाठी घरात लावलेल्या फळ्यावर ‘नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय एंड’ (माझ्या मृत्यूसाठी कोणीही जबाबदार नाही) असा मजकूर लिहून ठेवला होता.

मुलगी रुग्णालयात, आईने उचलले टोकाचे पाऊल

घटनेच्या दिवशी मीनल यांच्या मुलीची प्रकृती बिघडल्याने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले होते. मुलीसाठी डबा घेऊन आजी-आजोबा रुग्णालयात गेले असताना मीनल घरी एकट्याच होत्या. दुपारी घरी परतल्यानंतर दार आतून बंद होते.

Crime News : सांगली हादरली ! पैशांच्या हव्यासापोटी ८३ वर्षांच्या वृद्ध आजीला लुटून जिवंत पेटवले; कुटुंबातला नातेवाईक निघाला ‘कसाई’

वारंवार हाक मारूनही प्रतिसाद नाही

वारंवार हाक मारूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने शेजाऱ्यांच्या मदतीने दार उघडले. त्यावेळी मीनल या बेडरूममध्ये ओढणीने गळफास लावलेल्या अवस्थेत आढळल्या. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मानकापूर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

आईसोबत पैशांवरून वाद होताच मुलगा नैराश्येत

दुसऱ्या एका घटनेत, आईसोबत झालेल्या आर्थिक वादाच्या रागातून एका ३८ वर्षीय ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकाने घराच्या पाचव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना पंचवटीतील ढिकलेनगर परिसरात घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

नाशिक हादरले ! शासकीय आश्रमशाळेतील ९ वीच्या विद्यार्थीनीने दिला बाळाला जन्म, नात्यातील मुलासोबत होते अनैतिक संबंध

Web Title: Married woman commits suicide due to post divorce depression

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 01:46 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घटस्फोटानंतरच्या नैराश्येतून विवाहितेची आत्महत्या; फळ्यावर लिहिलेला ‘तो’ मेसेज चर्चेत

घटस्फोटानंतरच्या नैराश्येतून विवाहितेची आत्महत्या; फळ्यावर लिहिलेला ‘तो’ मेसेज चर्चेत

Jul 10, 2026 | 01:46 PM
Russia-UkraineWar: ट्रम्पच्या निर्णयामुळे युद्धाला फुटले तोंड! युक्रेनचा रशियन तेल प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ला; मॉस्कोचे इंधन संकट गडद

Russia-UkraineWar: ट्रम्पच्या निर्णयामुळे युद्धाला फुटले तोंड! युक्रेनचा रशियन तेल प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ला; मॉस्कोचे इंधन संकट गडद

Jul 10, 2026 | 01:45 PM
आता झाडांशिवाय मिळणार ऑक्सीजन! भारतात आले पहिले मोबाईल Liquid Tree SALT, काय आहे नवीन टेक्नोलॉजी? वाचा सविस्तर

आता झाडांशिवाय मिळणार ऑक्सीजन! भारतात आले पहिले मोबाईल Liquid Tree SALT, काय आहे नवीन टेक्नोलॉजी? वाचा सविस्तर

Jul 10, 2026 | 01:43 PM
Shreyas iyer च्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने गमावली मालिका, आता नंबर-1 रँकिंगही धोक्यात, इंग्लंडच्या विजयाने कसे बदलले समीकरण

Shreyas iyer च्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने गमावली मालिका, आता नंबर-1 रँकिंगही धोक्यात, इंग्लंडच्या विजयाने कसे बदलले समीकरण

Jul 10, 2026 | 01:33 PM
याला म्हणतात जुगाडू डोकं! ५५ फूट उंच झाडावर चढण्यासाठी शेतकऱ्याने लढवली अनोखी शक्कल; नेटकऱ्यांकडून होतंय कौतुक, VIDEO VIRAL 

याला म्हणतात जुगाडू डोकं! ५५ फूट उंच झाडावर चढण्यासाठी शेतकऱ्याने लढवली अनोखी शक्कल; नेटकऱ्यांकडून होतंय कौतुक, VIDEO VIRAL 

Jul 10, 2026 | 01:20 PM
PM Modi: ऑस्ट्रेलियन महिला कॅमेरामनच्या ‘अशा’ इशाऱ्याने पंतप्रधान मोदींनाही लावले मागे वळायला; ‘या’ मजेदार प्रसंगाचा VIDEO VIRAL

PM Modi: ऑस्ट्रेलियन महिला कॅमेरामनच्या ‘अशा’ इशाऱ्याने पंतप्रधान मोदींनाही लावले मागे वळायला; ‘या’ मजेदार प्रसंगाचा VIDEO VIRAL

Jul 10, 2026 | 01:17 PM
नाशिक हादरले! शासकीय आश्रमशाळेतील ९ वीच्या विद्यार्थीनीने दिला बाळाला जन्म, नात्यातील मुलासोबत होते अनैतिक संबंध

नाशिक हादरले! शासकीय आश्रमशाळेतील ९ वीच्या विद्यार्थीनीने दिला बाळाला जन्म, नात्यातील मुलासोबत होते अनैतिक संबंध

Jul 10, 2026 | 01:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा