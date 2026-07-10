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PM Modi: ऑस्ट्रेलियन महिला कॅमेरामनच्या ‘अशा’ इशाऱ्याने पंतप्रधान मोदींनाही लावले मागे वळायला; ‘या’ मजेदार प्रसंगाचा VIDEO VIRAL

Updated On: Jul 10, 2026 | 01:17 PM IST
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सारांश

ऑस्ट्रेलियातील भारतीय समुदायाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींसमोर एक अनोखा प्रसंग घडला. त्यांच्या मागे उभी असलेली एक महिला कॅमेरामन समोरच्या दिशेने हातवारे करताना दिसली.

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PM Modi: ऑस्ट्रेलियन महिला कॅमेरामनच्या 'अशा' इशाऱ्याने पंतप्रधान मोदींनाही लावले मागे वळायला; 'या' मजेदार प्रसंगाचा VIDEO VIRAL ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथील मार्वल स्टेडियममध्ये अनिवासी भारतीयांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत एक रंजक आणि विचित्र प्रसंग घडला.
  • भाषणादरम्यान मंचाच्या मागे उभी असलेल्या एका महिला कॅमेरामनने समोरील सहकाऱ्याला हाताने इशारा केला, ज्याकडे पाहून पंतप्रधान मोदींनी अचानक मागे वळून पाहिले.
  • पंतप्रधानांनी मागे पाहताच त्या महिला फोटोग्राफरने त्यांचा एक सुंदर फोटो क्लिक केला, ज्याचा हा मजेशीर व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून त्यांच्या कार्यक्रमांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर सतत चर्चेत असतात. पण सध्या ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथील ऐतिहासिक ‘मार्वल स्टेडियम’ (Marvel Stadium, Melbourne) मधील एक अतिशय रंजक आणि मजेशीर व्हिडिओ समोर आला आहे. येथील भारतीय समुदायाला संबोधित करत असताना मंचावर पंतप्रधान मोदींच्या अगदी मागे उभ्या असलेल्या एका महिला कॅमेरामनने (महिला फोटोग्राफर) असा काही हाताने इशारा केला की, थेट पंतप्रधानांनीच भाषण थांबवून मागे वळून पाहिले. हा काही सेकंदांचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर प्रचंड व्हायरल होत असून नेटकरऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

मंचावर नेमके काय घडले?

मेलबर्नच्या मार्वल स्टेडियममध्ये सुमारे ३०,००० पेक्षा जास्त भारतीय वंशाचे लोक पंतप्रधान मोदींचे भाषण ऐकण्यासाठी जमले होते. संपूर्ण स्टेडियम ‘मोदी-मोदी’च्या घोषणांनी दुमदुमून गेले होते. मंचावर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज (Anthony Albanese) देखील उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी जेव्हा उत्साहात भाषण देत होते, त्याच वेळी त्यांच्या मागच्या बाजूला एक ऑस्ट्रेलियन महिला कॅमेरामन उभी होती. तिने समोर उभ्या असलेल्या आपल्या एका सहकारी फोटोग्राफरला मंचावरून हाताने काहीतरी अनोखा इशारा केला. हा इशारा आणि मागची हालचाल लक्षात येताच पंतप्रधान मोदींनी अचानक मागे वळून त्या महिलेकडे पाहिले. विशेष म्हणजे, जसे पंतप्रधान मोदींनी मागे वळून थेट कॅमेऱ्याच्या दिशेने पाहिले, तसेच त्या महिला कॅमेरामनने कोणतीही वेळ न घालवता क्षणाचाही विलंब न करता त्यांचा एक उत्कृष्ट फोटो क्लिक केला. आपल्या आवडत्या नेत्याचा फोटो मिळाल्याचा आनंद त्या महिलेच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता.

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सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस

हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, विशेषतः ‘X’ (ट्विटर) आणि इंस्टाग्रामवर वेगाने शेअर केला जात आहे. हा व्हिडिओ केवळ एका मोठ्या भाषणाचा छोटासा भाग असला, तरी पंतप्रधानांची ही अनपेक्षित आणि सहज प्रतिक्रिया लोकांना खूप आवडली आहे. एका युझरने लिहिले, “पंतप्रधान मोदींचे फॅन फॉलोव्हिंग केवळ भारतातच नाही, तर परदेशी मीडियामध्येही किती आहे, हे यावरून दिसून येते.”

credit – social media and Twitter

ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांकडून कौतुक

या भव्य कार्यक्रमादरम्यान ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनीही भारतीय समुदायाच्या ऊर्जेचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, मार्वल स्टेडियमने आजवर अनेक मोठे कार्यक्रम आणि सामने पाहिले आहेत, परंतु असा ऐतिहासिक आणि ऊर्जेने भरलेला सोहळा यापूर्वी कधीही झाला नव्हता. ही अभूतपूर्व गर्दी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दृढ होत चाललेल्या मैत्रीचे प्रतीक आहे.

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पंतप्रधान मोदींचा ‘हॅटट्रिक’ दौरा

भारतीय समुदायाशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या १२ वर्षांतील हा त्यांचा ऑस्ट्रेलियाचा तिसरा दौरा असून, हा संबंधांचा ‘हॅटट्रिक दौरा’ आहे. भारत-ऑस्ट्रेलियामधील भावनिक नात्याचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, “येथील मुले जेव्हा ऑस्ट्रेलियन वेळेनुसार शाळेतून घरी परततात, तेव्हा भारतात त्यांचे आजी-आजोबा व्हिडिओ कॉलवर त्यांची आतुरतेने वाट पाहत असतात.” हा भावनिक संवाद आणि महिला कॅमेरामनचा तो व्हिडिओ सध्या जगभरातील भारतीयांच्या पसंतीस उतरत आहे.

Web Title: Pm modi australia visit melbourne marvel stadium woman cameraman viral video marathi

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Published On: Jul 10, 2026 | 01:17 PM

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