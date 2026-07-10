PM Modi: ऑस्ट्रेलियन महिला कॅमेरामनच्या ‘अशा’ इशाऱ्याने पंतप्रधान मोदींनाही लावले मागे वळायला; ‘या’ मजेदार प्रसंगाचा VIDEO VIRAL

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून त्यांच्या कार्यक्रमांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर सतत चर्चेत असतात. पण सध्या ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथील ऐतिहासिक ‘मार्वल स्टेडियम’ (Marvel Stadium, Melbourne) मधील एक अतिशय रंजक आणि मजेशीर व्हिडिओ समोर आला आहे. येथील भारतीय समुदायाला संबोधित करत असताना मंचावर पंतप्रधान मोदींच्या अगदी मागे उभ्या असलेल्या एका महिला कॅमेरामनने (महिला फोटोग्राफर) असा काही हाताने इशारा केला की, थेट पंतप्रधानांनीच भाषण थांबवून मागे वळून पाहिले. हा काही सेकंदांचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर प्रचंड व्हायरल होत असून नेटकरऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
मेलबर्नच्या मार्वल स्टेडियममध्ये सुमारे ३०,००० पेक्षा जास्त भारतीय वंशाचे लोक पंतप्रधान मोदींचे भाषण ऐकण्यासाठी जमले होते. संपूर्ण स्टेडियम ‘मोदी-मोदी’च्या घोषणांनी दुमदुमून गेले होते. मंचावर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज (Anthony Albanese) देखील उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी जेव्हा उत्साहात भाषण देत होते, त्याच वेळी त्यांच्या मागच्या बाजूला एक ऑस्ट्रेलियन महिला कॅमेरामन उभी होती. तिने समोर उभ्या असलेल्या आपल्या एका सहकारी फोटोग्राफरला मंचावरून हाताने काहीतरी अनोखा इशारा केला. हा इशारा आणि मागची हालचाल लक्षात येताच पंतप्रधान मोदींनी अचानक मागे वळून त्या महिलेकडे पाहिले. विशेष म्हणजे, जसे पंतप्रधान मोदींनी मागे वळून थेट कॅमेऱ्याच्या दिशेने पाहिले, तसेच त्या महिला कॅमेरामनने कोणतीही वेळ न घालवता क्षणाचाही विलंब न करता त्यांचा एक उत्कृष्ट फोटो क्लिक केला. आपल्या आवडत्या नेत्याचा फोटो मिळाल्याचा आनंद त्या महिलेच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता.
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हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, विशेषतः ‘X’ (ट्विटर) आणि इंस्टाग्रामवर वेगाने शेअर केला जात आहे. हा व्हिडिओ केवळ एका मोठ्या भाषणाचा छोटासा भाग असला, तरी पंतप्रधानांची ही अनपेक्षित आणि सहज प्रतिक्रिया लोकांना खूप आवडली आहे. एका युझरने लिहिले, “पंतप्रधान मोदींचे फॅन फॉलोव्हिंग केवळ भारतातच नाही, तर परदेशी मीडियामध्येही किती आहे, हे यावरून दिसून येते.”
एक ऑस्ट्रेलियाई महिला फोटोग्राफर प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर इतनी उत्साहित थीं कि उन्होंने अपने ही साथी से तस्वीर क्लिक करने को कहा। न कोई भाषण, न कोई औपचारिकता—बस एक सच्चे प्रशंसक का वह पल, जिसने बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर दिया। 📸 ❤️ pic.twitter.com/eM5Lfmx341 — Rajendra Mishra (@juniormodi08) July 9, 2026
credit – social media and Twitter
या भव्य कार्यक्रमादरम्यान ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनीही भारतीय समुदायाच्या ऊर्जेचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, मार्वल स्टेडियमने आजवर अनेक मोठे कार्यक्रम आणि सामने पाहिले आहेत, परंतु असा ऐतिहासिक आणि ऊर्जेने भरलेला सोहळा यापूर्वी कधीही झाला नव्हता. ही अभूतपूर्व गर्दी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दृढ होत चाललेल्या मैत्रीचे प्रतीक आहे.
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भारतीय समुदायाशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या १२ वर्षांतील हा त्यांचा ऑस्ट्रेलियाचा तिसरा दौरा असून, हा संबंधांचा ‘हॅटट्रिक दौरा’ आहे. भारत-ऑस्ट्रेलियामधील भावनिक नात्याचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, “येथील मुले जेव्हा ऑस्ट्रेलियन वेळेनुसार शाळेतून घरी परततात, तेव्हा भारतात त्यांचे आजी-आजोबा व्हिडिओ कॉलवर त्यांची आतुरतेने वाट पाहत असतात.” हा भावनिक संवाद आणि महिला कॅमेरामनचा तो व्हिडिओ सध्या जगभरातील भारतीयांच्या पसंतीस उतरत आहे.