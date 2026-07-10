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नाशिक हादरले! शासकीय आश्रमशाळेतील ९ वीच्या विद्यार्थीनीने दिला बाळाला जन्म, नात्यातील मुलासोबत होते अनैतिक संबंध

Updated On: Jul 10, 2026 | 01:13 PM IST
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सारांश

Nashik News : नाशिकच्या कळवण तालुक्यातील एका शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाळाला जन्म दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणानंतर प्रशासनाने चौकशी सुरू केली असून सुरक्षेच्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. येथील मोहनदरी गावातील एका शासकीय आदिवासी निवासी आश्रमशाळेत एका विद्यार्थीनीने बाळाला जन्म दिल्याचे समोर येत आहे. विद्यार्थी अल्पवयीन असून तिच्यासोबत दुष्कृत्य करणारा मुलगाही अल्पवयीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सदर घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून आश्रम शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या सुरक्षिततेवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आरोपीवर कारवाई समोर आलेल्या माहितीनुसार, अल्पवयीन विद्यार्थीनीवर तिच्याच नात्यातील एका मुलाने अत्याचार केले होते. ही घटनेमुळेच पुढे जाऊन ती गरोदर राहिली. प्रशासनाने सांगितले की, हा प्रकार आश्रमशाळेत किंवा आश्रमशाळेच्या आवारात घडलेला नाही. संबंधित विद्यार्थीनी उन्हाळी सुट्ट्यांसाठी गावी गेली असता त्यावेळी तिच्यासोबत हा प्रकार घडून आला. या प्रकरणात कळवण पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेच्या गंभीरतेकडे पाहता पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संशयित अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. सर्व आरोपांची सत्यता पटल्यानंतर आरोपी मुलीला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आले. आश्रम शाळेवर प्रश्न उपस्थित संबंधित विभागामार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया राबवली जात असल्याची माहिती नाशिकचे आदिवासी विकास अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा यांनी दिली. परंतु या प्रकरणामुळे आश्रम शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेवर आता मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दररोज आरोग्य तपासणी होत असतानाही इतकी मोठी गोष्ट आश्रम शाळेच्या लक्षात कशी आली नाही असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाळाला जन्म दिल्याने परिसरात खळबळ.
  • पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल; संशयित अल्पवयीन ताब्यात.
  • घटनेची चौकशी सुरू; आश्रमशाळेतील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह.
नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. येथील मोहनदरी गावातील एका शासकीय आदिवासी निवासी आश्रमशाळेत एका विद्यार्थीनीने बाळाला जन्म दिल्याचे समोर येत आहे. विद्यार्थी अल्पवयीन असून तिच्यासोबत दुष्कृत्य करणारा मुलगाही अल्पवयीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सदर घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून आश्रम शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या सुरक्षिततेवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

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आरोपीवर कारवाई

समोर आलेल्या माहितीनुसार, अल्पवयीन विद्यार्थीनीवर तिच्याच नात्यातील एका मुलाने अत्याचार केले होते. ही घटनेमुळेच पुढे जाऊन ती गरोदर राहिली. प्रशासनाने सांगितले की, हा प्रकार आश्रमशाळेत किंवा आश्रमशाळेच्या आवारात घडलेला नाही. संबंधित विद्यार्थीनी उन्हाळी सुट्ट्यांसाठी गावी गेली असता त्यावेळी तिच्यासोबत हा प्रकार घडून आला. या प्रकरणात कळवण पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेच्या गंभीरतेकडे पाहता पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संशयित अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. सर्व आरोपांची सत्यता पटल्यानंतर आरोपी मुलीला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आले.

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आश्रम शाळेवर प्रश्न उपस्थित

संबंधित विभागामार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया राबवली जात असल्याची माहिती नाशिकचे आदिवासी विकास अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा यांनी दिली. परंतु या प्रकरणामुळे आश्रम शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेवर आता मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दररोज आरोग्य तपासणी होत असतानाही इतकी मोठी गोष्ट आश्रम शाळेच्या लक्षात कशी आली नाही असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.

 

Web Title: Nashik kalwan government tribal ashram school minor student gives birth pocso investigation

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Published On: Jul 10, 2026 | 01:13 PM

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