नाशिक हादरले! शासकीय आश्रमशाळेतील ९ वीच्या विद्यार्थीनीने दिला बाळाला जन्म, नात्यातील मुलासोबत होते अनैतिक संबंध

Maharashtra ATS ची सर्वात मोठी कारवाई! पाकिस्तानी गुंड शहजाद भट्टीशी संबंधित ११२ संशयित ताब्यात
आरोपीवर कारवाई
समोर आलेल्या माहितीनुसार, अल्पवयीन विद्यार्थीनीवर तिच्याच नात्यातील एका मुलाने अत्याचार केले होते. ही घटनेमुळेच पुढे जाऊन ती गरोदर राहिली. प्रशासनाने सांगितले की, हा प्रकार आश्रमशाळेत किंवा आश्रमशाळेच्या आवारात घडलेला नाही. संबंधित विद्यार्थीनी उन्हाळी सुट्ट्यांसाठी गावी गेली असता त्यावेळी तिच्यासोबत हा प्रकार घडून आला. या प्रकरणात कळवण पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेच्या गंभीरतेकडे पाहता पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संशयित अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. सर्व आरोपांची सत्यता पटल्यानंतर आरोपी मुलीला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आले.
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आश्रम शाळेवर प्रश्न उपस्थित
संबंधित विभागामार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया राबवली जात असल्याची माहिती नाशिकचे आदिवासी विकास अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा यांनी दिली. परंतु या प्रकरणामुळे आश्रम शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेवर आता मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दररोज आरोग्य तपासणी होत असतानाही इतकी मोठी गोष्ट आश्रम शाळेच्या लक्षात कशी आली नाही असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.