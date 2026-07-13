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Mumbai AC Local : एसी बंद, प्रवाशांची घुसमट; मुलुंड रेल्वे स्थानकात एसी लोकलमधील तीन प्रवासी बेशुद्ध; नेमकं प्रकरण काय?

Updated On: Jul 13, 2026 | 11:50 AM IST
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सारांश

Mumbai Local Train : मुलुंड रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक 2 वर एसी लोकलचा एसी सुमारे 10 मिनिटे बंद पडल्याने उकाड्याचा त्रास होऊन तीन प्रवासी बेशुद्ध झाले. वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर एसी लोकलमधील या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत असून रेल्वे प्रशासनाच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

एसी बंद, प्रवाशांची घुसमट; मुलुंड रेल्वे स्थानकात एसी लोकलमधील तीन प्रवासी बेशुद्ध; नेमकं प्रकरण काय?

एसी बंद, प्रवाशांची घुसमट; मुलुंड रेल्वे स्थानकात एसी लोकलमधील तीन प्रवासी बेशुद्ध; नेमकं प्रकरण काय?

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विस्तार
  • एसी बंद, प्रवाशांची घुसमट
  • मुलुंड रेल्वे स्थानकात एसी लोकलमधील तीन प्रवासी बेशुद्ध
  • नेमकं प्रकरण काय?
Mumbai Ac Local News Marathi : आठवड्याच्या अगदी पहिल्याच दिवशी, मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेन सेवेत तांत्रिक बिघाड झाला. सोमवारी सकाळी गर्दीच्या वेळी मुलूंड रेल्वे स्थानकात एका एसी लोकलमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. डब्यात गर्दी आणि बंद दरवाज्यांमुळे गुदमरल्यासारखे झाले, ज्यामुळे एक महिला आणि पुरुष प्रवासी बेशुद्ध पडल्याची घटना समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी ऑफिसला जाण्याच्या वेळी ट्रेन नेहमीप्रमाणेच गर्दीने भरलेली होती. टिटवाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) जाणारी एसी लोकलमधील एसी अचानक बंद पडल्याने मुलुंड स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वर थांबली. सर्व दरवाजे बंद असल्याने आणि हवा खेळती नसल्यामुळे, काही मिनिटांतच डब्यातील तापमान वाढले. गुदमरल्यामुळे अनेक प्रवाशांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला, ज्यामुळे घबराट पसरली.

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एका महिलेसह दोन प्रवासी बेशुद्ध

लोकलच्या डब्यात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे आणि वाढत्या गुदमरण्यामुळे एक महिला आणि एक पुरुष बेशुद्ध पडले. या घटनेमुळे स्टेशनवर काही काळासाठी घबराट पसरली. इतर प्रवाशांनी बेशुद्ध महिलेला ट्रेनमधून बाहेर काढून प्लॅटफॉर्मवर आणले आणि तिला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, फहीम अन्सारी नावाच्या प्रवाशाची प्रकृती खालावल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

 

प्रवाशांचा प्रचंड असंतोष

कार्यालयाच्या वेळेत झालेल्या या तांत्रिक बिघाडामुळे प्रवाशांना मोठी गैरसोय झाली. कुर्ला स्टेशनवर पोहोचल्यावर एसी लोकल ट्रेन नंतर रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली. रेल्वे प्रशासनाने या ट्रेनच्या पुढील दोन फेऱ्या नॉन-एसी लोकल ट्रेन म्हणून चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खराब झालेली एसी लोकल ट्रेन दुरुस्तीसाठी कार्यशाळेत पाठवली जाईल.

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Web Title: Mulund ac local ac failure three passengers fainted after ac stopped for 10 minutes

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Published On: Jul 13, 2026 | 11:50 AM

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