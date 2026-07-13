Mumbai AC Local : एसी बंद, प्रवाशांची घुसमट; मुलुंड रेल्वे स्थानकात एसी लोकलमधील तीन प्रवासी बेशुद्ध; नेमकं प्रकरण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी ऑफिसला जाण्याच्या वेळी ट्रेन नेहमीप्रमाणेच गर्दीने भरलेली होती. टिटवाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) जाणारी एसी लोकलमधील एसी अचानक बंद पडल्याने मुलुंड स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वर थांबली. सर्व दरवाजे बंद असल्याने आणि हवा खेळती नसल्यामुळे, काही मिनिटांतच डब्यातील तापमान वाढले. गुदमरल्यामुळे अनेक प्रवाशांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला, ज्यामुळे घबराट पसरली.
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लोकलच्या डब्यात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे आणि वाढत्या गुदमरण्यामुळे एक महिला आणि एक पुरुष बेशुद्ध पडले. या घटनेमुळे स्टेशनवर काही काळासाठी घबराट पसरली. इतर प्रवाशांनी बेशुद्ध महिलेला ट्रेनमधून बाहेर काढून प्लॅटफॉर्मवर आणले आणि तिला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, फहीम अन्सारी नावाच्या प्रवाशाची प्रकृती खालावल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
At Mulund railway station, the AC in an AC local train on Platform 2 reportedly stopped working for around 10 minutes, causing 3–4 passengers to faint. Railway staff attended to the situation. #MumbaiLocal #CentralRailway #Mumbai #ACLocal @fpjindia pic.twitter.com/OsjYOX8nPu — Abhishek Kumar Pathak (@ImAbhi5200) July 13, 2026
कार्यालयाच्या वेळेत झालेल्या या तांत्रिक बिघाडामुळे प्रवाशांना मोठी गैरसोय झाली. कुर्ला स्टेशनवर पोहोचल्यावर एसी लोकल ट्रेन नंतर रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली. रेल्वे प्रशासनाने या ट्रेनच्या पुढील दोन फेऱ्या नॉन-एसी लोकल ट्रेन म्हणून चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खराब झालेली एसी लोकल ट्रेन दुरुस्तीसाठी कार्यशाळेत पाठवली जाईल.
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