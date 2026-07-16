US-Iran War : ट्रम्प यांचा इराणसाठी नवा वॉर प्लॅन; अमेरिका तेहरानच्या बेटांवर ताबा मिळवणार?

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मीडिया रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत आणि सुरक्षा सल्लागारांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत इराणविरोधातील संभाव्य कारवाईबाबत चर्चा करण्यात आली. यासाठी तीन प्रमुख पर्याय मांडण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे.
अमेरिका होर्मुझजवळील इराणच्या काही बेटांवर नियंत्रण मिळवण्याचा विचार करत आहे. इराणच्या कथित अणुस्थळांवर हवाई हल्ले तीव्र करण्याचाही अमेरिकेचा प्लॅन आहे. तसेच इराणमधील महत्त्वाच्या उर्जा व सामरिक ठिकाणांवर अधिक व्यापक कारवाईची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.
खर्ग बेटच आणि होर्मुझ परिसरातील काही ठिकाणांवर अमेरिकेचे बारकाईने लक्ष असून या भागात सैन्य तैनात होण्याची शक्यता आहे. यावर बैठकीत आढावा घेण्यात आला आहे. याद्वारे अमेरिका इराणमध्ये जमिनीमार्गे कारवाई करण्याची शक्यता आहे. परंतु, सध्या अमेरिकेच्या संंभाव्य ग्राउंड वॉरबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
दुसरीकडे इराणनेही अमेरिकेच्या सततच्या हल्ल्यांवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आखाती देशांतील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केले जात आहे. बहरीन, कुवैत, यूएईमधील लष्करी तळांवर इराणने हल्ला केला आहे. सध्या या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मध्यपूर्वेतील तणाव अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.
मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक उर्जा बाजार, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि प्रादेशिक सुरक्षा धोक्यात आली आहे. यामुळे ट्रम्प सरकार इराणविरोधात नेमकी काय कारवाई करेल याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे. जागतिक स्तरावर दोन्ही देशांना शांततेने वाद सोडवण्याचे आवहन केले जात आहे.
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