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Mumbai Local Update: मध्य रेल्वेचा वेग मंदावला; गाड्या 10-15 मिनिटे उशिराने, प्रवाशांचे हाल

Updated On: Jul 08, 2026 | 08:53 AM IST
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सारांश

Mumbai Local: मुंबई, ठाणे आणि उपनगरांमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका आता रेल्वे वाहतुकीलाही बसला आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील लोकल सेवा विस्कळीत झाल्याने हजारो प्रवाशांचा खोळंबा झाला असून कामावर जाणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.

Mumbai Local Update: मध्य रेल्वेचा वेग मंदावला; गाड्या 10-15 मिनिटे उशिराने, प्रवाशांचे हाल

Mumbai Local Update: मध्य रेल्वेचा वेग मंदावला; गाड्या 10-15 मिनिटे उशिराने, प्रवाशांचे हाल

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विस्तार
  • मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेची लोकल सेवा विस्कळीत झाली असून अनेक गाड्या 10 ते 15 मिनिटे उशिराने धावत आहेत.
  • नेरळ-भिवपुरी स्थानकावर रुळांवर पाणी साचल्याने कर्जत-सीएसएमटी मार्गावरील लोकल वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
  • पश्चिम रेल्वेवरही पावसाचा परिणाम दिसून येत असून वसई-नालासोपारा दरम्यानची सेवा देखील विलंबाने सुरू आहे.
Mumbai Local Train Updates: मुंबई – ठाण्यासह उपनगर परिसरात सुरु असलेल्या मुसळधार पावसाचा परिणाम आता रेल्वे गाड्यांवर देखील होत असल्याते पाहायला मिळत आहे. आज सलग चौथ्या दिवशी मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. आज पहाटेपासूनच ठाणे परिसरात हलक्या ते मध्य स्वरुपाचा पाऊस सुरु झाला आहे. सतत सुरु असणाऱ्या पावसामुळे आता मध्य रेल्वेचा खोळंबा झाला असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल गाड्यांची वाहतूक 10 ते 15 मिनिटे उशीराने सुरु आहे.

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लोकल गाड्यांची वाहतूक उशीराने

तसेच, नेरळ- भिवपूरी रेल्वे स्थानकावर पाणी साचले आहे. यामुळे कर्जतवरून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल गाड्या उशीराने धावत आहेत. तसेच, काही काळासाठी बदलापूर ते कर्जत लोकलसेवा ठप्प झाली होती. बदलापुरवरून मुंबईच्या दिशेने जाणारी वाहतूक देखील आता उशीराने सुरु असल्याचे सांगितलं जात आहे. यामुळे रेल्वे लोकलने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचे हाल होत आहेत.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

सखल भागांत पाणी साचले

गेल्या दोन दिवसांपासून कर्जत परिसरात जोरदार पाऊस सुरु आहे. या परिसरातील सखल भागांत देखील पाणी साचले आहे. तसेच सतत सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नेरळ- भिवपुरी रेल्वे स्थानकावरील रेल्वे रुळावर देखील पाणी साचलं असल्याचे समोर आलं आहे. याचा परिणाम रेल्वे वाहतूकीवर झाला असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्यांची वाहतूक उशीराने सुरु आहे.

कर्जतवरून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्यांची वाहतूक ठप्प

मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्जतवरून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्यांची वाहतूक ठप्प झाली असून 9 ते 10 वाजेपर्यंत सेवा पूर्वपदावर येईल, असे सांगितलं जात आहे. मुंबईवरून कर्जतच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्या आता केवळ बदलापूर आणि नेरळपर्यंत चालवल्या जात असल्याचे सांगितलं जात आहे. या गाड्या पुन्हा बदलापूर आणि नेरळवरून मुंबईच्या दिशेने रवाना केल्या जात आहेत. पण या रेल्वे गाड्यांची वाहतूक देखील उशीराने सुरु आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. लोकल गाड्या उशीरा सुरु असल्याने प्रवाशांचा खोळंबा झाला असून कामावर कसे जायचं, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

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पश्चिम रेल्वे उशीराने

तसेच, पश्चिम रेल्वेची लोकलसेवा देखील पावसामुळे उशीराने सुरु असल्याचे समोर आले आहे. तसेच, वसई आणि नालासोपारा रेल्वे स्थानकांमधील रुळावर पाणी साचले असल्याचे सांगितलं जात आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक सेवा देखील उशीराने सुरु आहे. मुंबईतील पावसाचा फटका पुन्हा एकदा आता रेल्वे सेवेला बसला असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

Web Title: Mumbai rains disrupt central railway local trains delayed by 10 to 15 minutes

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Published On: Jul 08, 2026 | 08:53 AM

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