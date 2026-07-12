Pune Crime News: पत्नीशी वादानंतर पतीने घर पेटवलं; पत्नी वाचली मात्र तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू

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काय घडलं नेमकं?
आरोपीचं नाव दयानंद आनंता कसबे (वय ३८) असे आहे. तर मोहिनी दयानंद कसबे (वय ३६, रा. सावित्रीबाई फुले वसाहत, सिंहगड रस्ता) असे फिर्याद देणार्या आणि आरोपीच्या पत्नीचा नाव आहे. आरोपी दयानंद याची एका अनोळखी महिलेशी असलेली मैत्री फिर्यादी पत्नीला मान्य नव्हती. या कारणावरून गेल्या काही दिवसांपासून पती-पत्नीमध्ये सतत खटके उडत होते. मोहिनीच्या मुलाने वडिलांना संबंधित महिलेशी बोलताना पाहिले आणि ही गोष्ट आपल्या आईला म्हणजेच मोहिनीला सांगितली. त्यानंतर पत्नीने त्या महिलेला जाब विचारला असता, संबंधित महिलेने आरोपी दयानंदला फोन करून या प्रकाराबाबत सुनावले.
महिला वाचली पण…
याच प्रकरणाचा राग मनात धरून ९ जुलै रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास पती-पत्नीमध्ये पुन्हा जोरदार वाद झाला. यावेळी संतापाच्या भरात दयानंदने घरातील साहित्याला आग लावली. आग भडकल्याचे पाहताच मोहिनीने जीव वाचवण्यासाठी घराबाहेर पळ काढला, ज्यामुळे ती सुदैवाने बचावली. मात्र, या भीषण आगीत घरातील सर्व संसार जळून भस्मसात झाला आणि निष्पाप तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू झाला. आग लावल्यानंतर आरोपी पती घटनास्थळावरून पसार झाला आहे.
पोलीस तपास सुरु
या प्रकरणी मोहिनी दयानंद कसबे यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. आग लावल्यानंतर आरोपी पती घटनास्थळावरून पसार झाला असून, पर्वती पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. पोलिसांकडून सध्या या घटनेची चौकशी केली जात आहे.
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Ans: पुण्यातील सिंहगड रस्ता परिसरातील सावित्रीबाई फुले वसाहतीत.
Ans: पत्नीशी झालेला कौटुंबिक वाद आणि एका महिलेच्या मैत्रीवरून निर्माण झालेला राग.
Ans: घरातील संपूर्ण संसार जळून खाक झाला आणि तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू झाला.