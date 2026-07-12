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Pune Crime News: पत्नीशी वादानंतर पतीने घर पेटवलं; पत्नी वाचली मात्र तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू

Updated On: Jul 12, 2026 | 11:08 AM IST
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सारांश

पुण्यातील सिंहगड रस्ता परिसरात पत्नीशी झालेल्या वादाच्या रागातून एका पतीने घराला आग लावल्याची धक्कादायक घटना घडली. या आगीत घरातील संपूर्ण संसार जळून खाक झाला, तर तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू झाला. आरोपीविरुद्ध पर्वती पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पत्नीशी झालेल्या कौटुंबिक वादानंतर पतीने संतापाच्या भरात घराला आग लावली.
  • आगीत घरातील सर्व गृहोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले आणि तीन पाळीव मांजरांचा मृत्यू झाला.
  • आरोपी पतीविरुद्ध पर्वती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
पुणे : पुण्यातील सिंहगड रस्ता परिसरातून कौटुंबिक वादाचे भीषण रूप समोर आले आहे. पत्नीशी झालेल्या वादाच्या संतापातून एका पतीने स्वतःच्याच घराला आग लावल्याची धक्कादायक घटना घडली. या आगीत घरातील संपूर्ण संसार जळून खाक झाला, तर तीन निष्पाप पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू झाला. या प्रकरणी पर्वती पोलिसांनी आरोपी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

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काय घडलं नेमकं?

आरोपीचं नाव दयानंद आनंता कसबे (वय ३८) असे आहे. तर मोहिनी दयानंद कसबे (वय ३६, रा. सावित्रीबाई फुले वसाहत, सिंहगड रस्ता) असे फिर्याद देणार्या आणि आरोपीच्या पत्नीचा नाव आहे. आरोपी दयानंद याची एका अनोळखी महिलेशी असलेली मैत्री फिर्यादी पत्नीला मान्य नव्हती. या कारणावरून गेल्या काही दिवसांपासून पती-पत्नीमध्ये सतत खटके उडत होते. मोहिनीच्या मुलाने वडिलांना संबंधित महिलेशी बोलताना पाहिले आणि ही गोष्ट आपल्या आईला म्हणजेच मोहिनीला सांगितली. त्यानंतर पत्नीने त्या महिलेला जाब विचारला असता, संबंधित महिलेने आरोपी दयानंदला फोन करून या प्रकाराबाबत सुनावले.

महिला वाचली पण…

याच प्रकरणाचा राग मनात धरून ९ जुलै रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास पती-पत्नीमध्ये पुन्हा जोरदार वाद झाला. यावेळी संतापाच्या भरात दयानंदने घरातील साहित्याला आग लावली. आग भडकल्याचे पाहताच मोहिनीने जीव वाचवण्यासाठी घराबाहेर पळ काढला, ज्यामुळे ती सुदैवाने बचावली. मात्र, या भीषण आगीत घरातील सर्व संसार जळून भस्मसात झाला आणि निष्पाप तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू झाला. आग लावल्यानंतर आरोपी पती घटनास्थळावरून पसार झाला आहे.

पोलीस तपास सुरु

या प्रकरणी मोहिनी दयानंद कसबे यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. आग लावल्यानंतर आरोपी पती घटनास्थळावरून पसार झाला असून, पर्वती पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. पोलिसांकडून सध्या या घटनेची चौकशी केली जात आहे.

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पुण्यातील सिंहगड रस्ता परिसरातील सावित्रीबाई फुले वसाहतीत.

  • Que: आग लावण्यामागील कारण काय होते?

    Ans: पत्नीशी झालेला कौटुंबिक वाद आणि एका महिलेच्या मैत्रीवरून निर्माण झालेला राग.

  • Que: या घटनेत काय नुकसान झाले?

    Ans: घरातील संपूर्ण संसार जळून खाक झाला आणि तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू झाला.

Web Title: Pune crime news husband sets house on fire after argument with wife wife survives but three pet cats burn to death

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Published On: Jul 12, 2026 | 11:08 AM

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