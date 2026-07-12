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Gujrat News: गिरनारमध्ये सिंहाचा थरार! गर्दीतून सिंहाने 11 वर्षीय मुलाला उचलून नेलं; हल्ल्यात मृत्यू

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:43 AM IST
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सारांश

गुजरातमधील गिरनार पर्वतावर अंबाजी माताच्या दर्शनासाठी आलेल्या 11 वर्षीय मुलावर सिंहाने शेकडो भाविकांसमोर हल्ला करून जंगलात ओढून नेले. या हल्ल्यात मुलाचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून वन विभागाने तपास सुरू केला आहे. सिंहांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • गिरनार पर्वतावर सिंहाच्या हल्ल्यात 11 वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
  • घटना शेकडो भाविकांसमोर घडल्याने परिसरात भीती आणि खळबळ पसरली.
  • वन विभागाने घटनास्थळाची पाहणी करून पुरावे गोळा केले असून तपास सुरू आहे.
गुजरात: गुजरातमधील पवित्र गिरनार पर्वतावर शनिवारी पहाटे घडलेल्या एका भीषण घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे. अंबाजी माताच्या दर्शनासाठी कुटुंबासह आलेल्या 11 वर्षीय मुलावर शेकडो भाविकांसमोर सिंहाने अचानक हल्ला करून त्याला जंगलात ओढून नेले. या हल्ल्यात चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर गिरनार परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून वन विभागाने तपास सुरू केला आहे. सिंहांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे गिरमधील मानवी सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

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काय घडलं नेमकं?

गीर हे भारतातील सिंहाचं एकमेव निवासस्थान आहे. भावनगर, अमरेली, जुनागढ आणि गीर या भागात प्रामुख्याने सिंहांचा वावर असतो. स्थानिक आणि सिंह एकत्रितपणे या परिसरात राहत असल्याचं पाहिलं जातं. मात्र गेल्या काही काळापासून सिंहांकडून नागरिकांवर हल्ला केला जात असल्याचा समोर येत आहे. आता जुनागढ जिल्ह्यात येणाऱ्या पवित्र गिरनार पर्वतावर शनिवारी सकाळी मोठी घटना घडली आहे.

११ वर्षीय मुलावर सिंहाचा हल्ला

येथे एक कुटुंब अंबाजी माताच्या दर्शनासाठी पर्वतावरील शिड्या चढत होत्या. त्यावेळी ११ वर्षीय मयूर चव्हाण हा शिड्यांवर बसला होता. त्यादरम्यान अचानक एक सिंह गर्दीतून त्याला उचलून घनदाट जंगलात घेऊन गेला. या थरकाप उडवणाऱ्या घटनेनंतर संपूर्ण गिरनार भागात खळबळ उडाली आहे. घटनेनंतर भाविकांमध्ये दहशतीचं वातावरण आहे.

ही घटना शनिवारी पहाटे ५ वाजून ४५ मिनिटांनी घडली. रिमझिम पाऊस सुरू होता. यादरम्यान भाविक माताचा जयजयकार करीत गिरनारच्या पायऱ्या चढत होते. ५० व्या शिड्याजवळ शेकडो भाविकांदरम्यान अचानक सिंहाने मुलावर हल्ला केला.

सिंह नरभक्षक का होत आहेत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवडाभरापासून या भागात तीन सिंह वावरताना दिसत आहेत. घटनास्थळाहून तब्बल १०० मीटर दूर पायऱ्यांजवळ मुलाच्या पायाचे अवशेष सापडले. वन विभागाने सिंहाच्या पायाचे निशाण, ओढल्याच्या खुणा आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला आहे. आतापर्यंत माणूस आणि सिंह एकत्र आनंदाने नांदत होते. मात्र अचानक सौराष्ट्रमधील सिंह नरभक्षक का होत आहेत असा सवाल उपस्थित होत आहे. यामागे अनेक कारणं असल्याचं सांगितलं जात आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: गुजरातमधील जुनागढ जिल्ह्यातील गिरनार पर्वतावर.

  • Que: सिंहाच्या हल्ल्यात कोणाचा मृत्यू झाला?

    Ans: अंबाजी माताच्या दर्शनासाठी आलेल्या 11 वर्षीय मयूर चव्हाण या मुलाचा मृत्यू झाला.

  • Que: घटनेनंतर वन विभागाने काय कारवाई केली?

    Ans: घटनास्थळाची पाहणी करून सिंहाच्या पावलांचे ठसे, इतर पुरावे गोळा करत तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Gujarat news lion terror in girnar lion snatches 11 year old boy from a crowd boy dies in the attack

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Published On: Jul 12, 2026 | 09:43 AM

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