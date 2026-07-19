रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Nagpur Crime Suspicion Regarding Character Harassment For Dowry And Husbands Illicit Affair Married Woman Takes Drastic Step

Nagpur Crime: चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी छळ अन् पतीचे अनैतिक संबंध; विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

Updated On: Jul 19, 2026 | 10:38 AM IST
जाहिरात
सारांश

नागपूरच्या पारडी परिसरात चारित्र्यावर संशय, हुंड्याची मागणी आणि सातत्याने होणाऱ्या मानसिक-शारीरिक छळाला कंटाळून 31 वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मृत महिलेच्या भावाच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पतीला अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चारित्र्यावर संशय आणि हुंड्यासाठी होत असलेल्या छळामुळे विवाहितेने आत्महत्या केल्याचा आरोप.
  • मृत महिलेच्या भावाच्या तक्रारीनंतर पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल.
  • आरोपी पतीला अटक करण्यात आली असून प्रकरणाचा पुढील तपास पारडी पोलीस करत आहेत.
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पारडी परिसरातून कौटुंबिक छळाची मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी सातत्याने होणारा मानसिक आणि शारीरिक छळ याला कंटाळून 31 वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. सुरुवातीला या प्रकरणाची आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली होती. मात्र, मृत महिलेच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पतीला अटक करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात पतीचे कथित अनैतिक संबंध आणि त्यावरून घरात सतत वाद होत असल्याची बाबही समोर आली आहे.

Kalyan Crime: प्रेयसीसमोर ‘पेंद्या भाई’चा The End…! 16 वार करून निर्घृण हत्या; 36 तासांत आरोपी जेरबंद

काय नेमकं प्रकरण?

आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव पिंकी (३१) असे आहे. सुमारे ११ वर्षांपूर्वी पिंकीचा आशिष झा याच्याशी लग्न झाला होता. लग्नानंतर काही काळातच पती तसेच सासू-सासरे यांनी हुंड्यासाठी तिचा शारीरिक व मानसिक छळ सुरु केला. तिच्या चारित्र्यावरही वारंवार संशय घेतला जात होता. आशिषचे बाहेर अनैतिक संबंध होते. त्यावरूनही पिंकीसोबत नेहमी त्याचा वाद होत होता. संशयावरून घरात सतत वाद आणि मारहाण होत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

याच सततच्या कौटुंबिक कलह आणि छळाला कंटाळून पिंकीने १४ जुलै रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सुरुवातीला पोलिसांनी या घटनेची आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद केली होती. मात्र मृत पिंकीचा भाऊ राजीवकुमार मोहन पाठक यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तक्रारीवरून तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींमध्ये आशीष झा (३५), गयानाथ झा (६५) आणि इंद्रासन झा (६०, तिघेही श्यामनगर, पारडी) यांचा समावेश आहे. शुक्रवारी रात्री आशीष झा याला अटक करण्यात आली. शनिवारी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. या घटनेमुळे परिसरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

‘सोबत जगू शकलो नाही तर सोबत मरू…’; मोकळ्या मैदानात जाऊन प्रेमीयुगुलाने घेतला टोकाचा निर्णय

 नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाला दोन्ही कुटुंबीयांनी विरोध केल्याने निराश झालेल्या प्रेमीयुगुलाने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. उपचारादरम्यान २१ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला, तर एका तरुणीची प्रकृती गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. त्यांचे चार वर्षांपासून प्रेम प्रकरण सुरु होते. त्यांना लग्न करायचे होते. मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांनी लग्नास नकार दिल्याने त्यांनी हा टोकाचा पाऊल उचलला समोर आले आहे. घडलेली घटना नागपूरच्या वानाडोंग्री परिसरात घडली.

Bihar Crime : सासरा-सुनेच्या अफेअरने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त, पत्नीला विष देऊन मारले; बाप-लेक गळफास अवस्थेत सापडले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नागपूरच्या पारडी परिसरात.

  • Que: आत्महत्येमागील प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी छळ आणि मानसिक-शारीरिक अत्याचार.

  • Que: पोलिसांनी कोणावर कारवाई केली?

    Ans: पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पतीला अटक केली.

Web Title: Nagpur crime suspicion regarding character harassment for dowry and husbands illicit affair married woman takes drastic step

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 10:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kalyan Crime: प्रेयसीसमोर ‘पेंद्या भाई’चा The End…! 16 वार करून निर्घृण हत्या; 36 तासांत आरोपी जेरबंद
1

Kalyan Crime: प्रेयसीसमोर ‘पेंद्या भाई’चा The End…! 16 वार करून निर्घृण हत्या; 36 तासांत आरोपी जेरबंद

Mumbai Crime: 8 वर्षांचं प्रेम संपलं, प्रियकराच्या लग्नाची बातमी समजताच तरुणीची आत्महत्या; शेवटची इच्छा वाचून डोळे पाणावतील
2

Mumbai Crime: 8 वर्षांचं प्रेम संपलं, प्रियकराच्या लग्नाची बातमी समजताच तरुणीची आत्महत्या; शेवटची इच्छा वाचून डोळे पाणावतील

Navi Mumbai Crime : सीवूड हत्या प्रकरणाचा २४ तासांत छडा; भिवंडीतून आरोपीला अटक, लाकडी दांडक्याने हत्या केल्याची कबुली
3

Navi Mumbai Crime : सीवूड हत्या प्रकरणाचा २४ तासांत छडा; भिवंडीतून आरोपीला अटक, लाकडी दांडक्याने हत्या केल्याची कबुली

Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! PGमध्ये राहणाऱ्या तरुणीची हत्या; आरोपीचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत
4

Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! PGमध्ये राहणाऱ्या तरुणीची हत्या; आरोपीचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी छळ अन् पतीचे अनैतिक संबंध; विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

Nagpur Crime: चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी छळ अन् पतीचे अनैतिक संबंध; विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

Jul 19, 2026 | 10:38 AM
खबरदार! कोर्टरूममध्ये रील्स काढणे पडेल महागात; बार कौन्सिलची नवी आचारसंहिता जारी

खबरदार! कोर्टरूममध्ये रील्स काढणे पडेल महागात; बार कौन्सिलची नवी आचारसंहिता जारी

Jul 19, 2026 | 10:30 AM
Dream Astrology: स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टी दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या शुभ-अशुभ संकेत

Dream Astrology: स्वप्नात खाण्याशी संबंधित गोष्टी दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या शुभ-अशुभ संकेत

Jul 19, 2026 | 10:25 AM
Iran Earthquake : इराण हादरला! मध्यरात्री ५.० तीव्रतेचा भूकंप; खुजेस्तान प्रांतात जोरदार हादरे

Iran Earthquake : इराण हादरला! मध्यरात्री ५.० तीव्रतेचा भूकंप; खुजेस्तान प्रांतात जोरदार हादरे

Jul 19, 2026 | 10:22 AM
Oldest School In India: तब्बल ३०० वर्षांहून अधिक काळ अविरत सुरू असणारे ‘हे’ भारतातील सर्वात जुने स्कूल!

Oldest School In India: तब्बल ३०० वर्षांहून अधिक काळ अविरत सुरू असणारे ‘हे’ भारतातील सर्वात जुने स्कूल!

Jul 19, 2026 | 10:22 AM
आषाढ स्पेशल रेसिपी! वाटीभर गव्हाच्या पिठाचा वापर करून बनवा खुसखुशीत कापण्या, चवीला लागतील भन्नाट

आषाढ स्पेशल रेसिपी! वाटीभर गव्हाच्या पिठाचा वापर करून बनवा खुसखुशीत कापण्या, चवीला लागतील भन्नाट

Jul 19, 2026 | 10:14 AM
Bihar Crime : सासरा-सुनेच्या अफेअरने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त, पत्नीला विष देऊन मारले; बाप-लेक गळफास अवस्थेत सापडले

Bihar Crime : सासरा-सुनेच्या अफेअरने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त, पत्नीला विष देऊन मारले; बाप-लेक गळफास अवस्थेत सापडले

Jul 19, 2026 | 10:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा