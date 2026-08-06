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Maharashtra Breaking News Live Updates Today: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर आज पुन्हा सुनावणी

Updated On: Aug 06, 2026 | 09:15 AM
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सारांश

ठाकरे यांची पक्षप्रमुखपदी निवड झाली, तेव्हा शिंदे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते. उद्धव यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने १८ जागा जिंकल्या. यासोबतच इतर निवडणुकाही लढल्या गेल्या. या सर्व २०१३ आणि २०१८ च्या घटनेनुसार झाल्या

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Maharashtra to National And International Breaking News:

Maharashtra Politics:  शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर आज पुन्हा सुनावणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर टीकाटिप्पणी केली जात आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष-चिन्ह वादावर बुधवारी सुनावणी झाली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे हे नेते नाहीत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. आता याप्रकरणावर आज पुन्हा सुनावणी घेतली जाणार आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय चुकीचा ठरवत ते म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे २०१२ मध्ये मृत्यूपर्यंत पक्षाचे प्रमुख होते, त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची धुरा सांभाळली. एकनाथ शिंदेंनी २०२२ पर्यंत पक्षाच्या घटनेला आव्हान दिले नव्हते. २०१८ मध्ये उद्धव यांनी शिंदेंची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली आणि विधानसभा अध्यक्ष तसेच निवडणूक आयोगाला याची माहिती दिली.

 

 

  • 06 Aug 2026 09:15 AM (IST)

    06 Aug 2026 09:15 AM (IST)

    Bangladesh Violence: शेख हसीनांच्या व्हर्च्युअल परिषदेत सहभागी होणे शाकिब अल हसनला महाग 

    Bangladesh Violence: शेख हसीनांच्या व्हर्च्युअल परिषदेत सहभागी होणे शाकिब अल हसनला महाग 

     बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या पत्रकार परिषदेत व्हर्च्युअली सहभागी होणे बांगलादेश क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार शाकिब अल हसन याला चांगलेच महाग पडले आहे. दिल्लीतील 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब'मध्ये पार पडलेल्या या पत्रकार परिषदेनंतर काही तासांतच, बुधवारी रात्री शाकिबच्या मागुरा शहरातील केशवमोर येथील वडिलोपार्जित घरावर अज्ञातांनी पेट्रोल बॉम्ब फेकून भीषण हल्ला केला. उपद्रवींनी शाकिबच्या घरात घुसून मोठ्या प्रमाणावर तोडफोडही केली. शाकिब अल हसन हा बांगलादेशचा माजी कर्णधार असण्यासोबतच शेख हसीना यांच्या 'अवामी लीग' पक्षाचा माजी खासदार देखील आहे.

  • 06 Aug 2026 09:04 AM (IST)

    06 Aug 2026 09:04 AM (IST)

    US Visa Policy: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणाचा F-1 व्हिसावर फटका; भारतीय, चिनी विद्यार्थ्यांना मोठा दणका

    US Visa Policy: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणांतर्गत व्हिसा नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या कठोर बदलांमुळे परदेशी विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला आहे. व्हिसा शुल्कात झालेली वाढ आणि नियमांमधील कडक अटींमुळे एफ-१ (F-1) विद्यार्थी व्हिसा मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे. या नव्या धोरणाचा सर्वाधिक फटका भारतीय आणि चिनी नागरिकांना बसल्याचे विविध अहवालांमधून समोर आले आहे. विदेशातून येणारे लोक अमेरिकेत नोकऱ्या करून मायदेशी पैसे पाठवतात आणि नागरिकत्वासाठी तिथेच मुलांचा जन्म घालवतात, असा आरोप ट्रम्प यांच्याकडून वारंवार केला जात आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये तब्बल ११,७७,७६६ विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेले होते.

  • 06 Aug 2026 08:58 AM (IST)

    06 Aug 2026 08:58 AM (IST)

    KDMC Politics: कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त सत्ताधाऱ्यांच्या 'ताटाखालचे मांजर' 

    KDMC Politics:  कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील (KDMC) सत्ताधारी शिवसेना नगरसेवकांच्या प्रशिक्षण शिबिराला पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी लावलेल्या हजेरीवरून राजकीय वर्तुळात जोरदार वाद पेटला आहे. भाईंदर येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे आयोजित या शिबिरात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरसेवकांना मार्गदर्शन केले होते. मात्र, पालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यानेच या राजकीय कार्यक्रमात सहभाग घेतल्याने काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

  • 06 Aug 2026 08:52 AM (IST)

    06 Aug 2026 08:52 AM (IST)

    Akola Teacher Scam: अकोला शिक्षक बदली घोटाळ्यात प्रशासनाची मोठी कारवाई; ३३ शिक्षक निलंबित 

    Akola Teacher Scam: अकोला शिक्षक बदली घोटाळ्यात प्रशासनाची मोठी कारवाई; ३३ शिक्षक निलंबित 

    अकोला जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील बहुचर्चित आंतरजिल्हा शिक्षक बदली घोटाळ्यात प्रशासनाने कठोर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या १३६ शिक्षकांपैकी ३३ शिक्षकांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले असून ६५ शिक्षकांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर यांनी हे आदेश जारी केले असून, या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.आंतरजिल्हा बदलीचा लाभ मिळवण्यासाठी तब्बल २६८ शिक्षकांनी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचे चौकशीत उघडकीस आले होते

Web Title: 6 august 2026 live breaking news marathi maharashtra politics sports crime national politics

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Published On: Aug 06, 2026 | 08:43 AM

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