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Uttarpradesh Crime: लव्ह मॅरेजचा ‘बदला’! गर्भवती लेकीची वडिलांकडून हत्या, व्हिडिओही केला रेकॉर्ड

Updated On: Aug 05, 2026 | 02:44 PM IST
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सारांश

उत्तर प्रदेशातील ऑनर किलिंगच्या धक्कादायक प्रकरणात प्रेमविवाह केलेल्या 18 वर्षीय गर्भवती मुलीला तिच्याच वडिलांनी दिल्लीहून आणून चंबळ नदीत बुडवून ठार केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर मुलगी बेपत्ता असल्याची खोटी तक्रार दाखल करण्यात आली. तपासात सत्य समोर आल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी वडिलांना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • प्रेमविवाह केल्याचा रागातून वडिलांनी 18 वर्षीय गर्भवती मुलीची हत्या केल्याचा आरोप.
  • हत्या केल्यानंतर मुलगी बेपत्ता असल्याची खोटी तक्रार पोलिसांत दाखल.
  • दिल्ली पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून चंबळ नदी परिसरात पुढील तपास सुरू.
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशातून ऑनर किलिंगची मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. प्रेमविवाह केल्याचा राग मनात धरून एका जन्मदात्या वडिलांनी आपल्या 18 वर्षीय गर्भवती लेकीची चंबळ नदीत बुडवून हत्या केल्याचा धक्कादायक आरोप आहे. एवढ्यावरच न थांबता, मुलगी बेपत्ता असल्याची खोटी तक्रार पोलिसांत दाखल करण्यात आली. मात्र, तपासादरम्यान समोर आलेल्या पुराव्यांमुळे या प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले असून, पोलिसांनी आरोपी वडिलांना अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

आरोपीचं नाव लखपत सिंग असे आहे. तो बसौनी येथील नखनापुरी गावातील रहिवासी आहे. त्याच्यावर हत्येचा आरोप करण्यात आला आहे. 29 जुलै रोजी सकाळी वडील लखपत सिंग आपल्या मुलीला औषध आणण्याच्या बहाण्याने बसौनी परिसरात घेऊन आले. त्यांनतर त्यांनी चंबळ नदीत बुडवून तिची हत्या केली. एवढेच नाही तर घरी परतल्यानंतर त्यांनी दक्षिण दिल्लीतील तिगरी पोलीस ठाण्यात आपली मुलगी हरवल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली. असा आरोप लखपती सिंगवर करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा जसा तपास पुढे सरकला, तसा पोलिसांनी अधिक संशय बळावला गेला. दिल्ली पोलिसांनी आरोपीला अटक करत तुरुंगात टाकलं.

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एवढेच नाही तर त्याच्यावर असा आरोप आहे की त्याने हत्येचा व्हिडिओ बनवला होता. पोलीस मंगळवारी चंबळ नदीत पोलीस बसौनी पोलीस ठाणे हद्दीतील लखनपुरा गावात दाखल झाले, नंतर त्यांनी तपास सुरू केला होता. आरोपीचा एक नातेवाईक त्यांच्यासोबत आहेत. तरुणीच्या मृतदेहाचा शोध घेण्यासाठी पीएसीच्या पाणबुड्यांनाही पाचारण करण्यात आले, नदीत बचाव आणि शोधमोहीम सुरू केली जात आहे.या प्रकरणाचा पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

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उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ओला चालकाने आपल्याच पत्नीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्येनंतर मृतदेह नदीत फेकल. तिच्या अंगावरील तब्बल दहा लाख रुपयांचे दागिने प्रेयसीला दिले. एवढेच नाही तर पोलीस ठाण्यात ती हरवल्याची तक्रार पतीने स्वतः दिली. मात्र पोलिसांनी या प्रकरणाचा उलगडा करत आरोपीला अटक केली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील चंबळ नदी परिसरात.

  • Que: पीडित तरुणीबाबत कोणती माहिती समोर आली?

    Ans: ती 18 वर्षीय विवाहित आणि गर्भवती होती.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीविरोधात काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी वडिलांना अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Uttar pradesh crime revenge for a love marriage father murders pregnant daughter even records a video

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Published On: Aug 05, 2026 | 02:44 PM

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