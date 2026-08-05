UP Crime: अनैतिक संबंधातून थरकाप! प्रियकराने 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून, मृतदेह फेकला नाल्यात

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गटारात सापडलेला मुलगा हा सहारनपूरच्या गंगोह भागातील दौलतपूर छन्नोन गावातील रहिवासी इम्रान आणि शबाना यांचा सहा महिन्यांचा मुलगा साहिल होता. शवविच्छेदन अहवालात साहिलचा मृत्यू पाण्यात बुडून झाल्याचे उघड झाले. हत्येनंतर मृतदेह गटारात फेकून देण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
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पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. सहा महिन्यांच्या मुलाचे वडील इम्रान हे पंजाबमधील बठिंडा येथील एका तांदळाच्या गिरणीत मजूर म्हणून काम करत असल्याचे निष्पन्न झाले. याच काळात, त्याची पत्नी शबाना हिने सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी हापूरमधील मुदाफरा गावचा रहिवासी असलेल्या विशाल कुमारसोबत इंस्टाग्रामवर मैत्री केली. हळूहळू त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर खोल प्रेमात झाले आणि त्यांनी एकत्र राहण्याचे नियोजन केले.
शहर एसपी विनायक विक्रम भोसले यांनी सांगितले की, १२ जुलैच्या रात्री शबाना औषध खरेदी करण्याच्या बहाण्याने आपला मुलगा साहिलला भेटायला मेरठच्या सोहराब गेट बस स्टँडवर गेली, जिथे तिचा प्रियकर विशाल आधीच वाट पाहत होता. विशालने शबानाला कथितरित्या आश्वासन दिले की, जर मुलगा तिच्याकडे राहिला तर त्यांचे कुटुंब त्यांचे नाते स्वीकारणार नाही. त्याने मुलाला एका ओळखीच्या व्यक्तीकडे सुरक्षितपणे सोडून देण्याचे वचन देऊन शबानाची फसवणूक केली, म्हणून त्याने मुलाला आपल्या हातात घेतले आणि तो निघून गेला.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, विशाल साहिलला नौचंदी भागातील वैशाली कॉलनीत घेऊन गेला. तिथे त्याने मुलाचा गळा दाबून खून केला आणि मृतदेह उघड्या गटारात फेकून दिला. त्यानंतर तो शबानाकडे परत आला आणि तिला हापूरमधील तिच्या घरी घेऊन गेला.
१३ जुलै रोजी, एका कचरा गोळा करणाऱ्याला मुलाचा मृतदेह गटारात सापडला आणि त्याने पोलिसांना कळवले. नौचंदी पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि ७२ तासांनंतर शवविच्छेदन केले, ज्यात मृत्यूचे कारण बुडणे असल्याचे निष्पन्न झाले. मुलाची ओळख पटली नाही. मात्र 14 दिवसांनंतर, इम्रान पंजाबहून घरी परत आला. पत्नी आणि मुलगा न सापडल्याने, त्याने त्यांचा शोध सुरू केला. त्याने सहारनपूरमधील गंगोह पोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांच्या तपासात त्यांचे ठिकाण हापूर असल्याचे निष्पन्न झाले. २६ जुलै रोजी, पोलिसांनी शबानाला हापूरमधील मुदाफरा गावातून ताब्यात घेतले.
जेव्हा इम्रानने शबानाला विचारले की साहिल कुठे आहे, तेव्हा तिने त्याला सांगितले की विशालने मुलाला एका मित्राकडे सोडले आहे. दरम्यान, इम्रानला मेरठमध्ये एका बेवारस मुलाचा मृतदेह सापडल्याचे समजले. त्याने मेरठला जाऊन आपल्या मुलाला, साहिलला, त्याच्या कपड्यांवरून आणि फोटोंवरून ओळखले.
त्यानंतर, इम्रानच्या तक्रारीच्या आधारे गंगोह पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी शुक्रवारी रात्री आरोपी विशाल कुमारला अटक केली. तपासादरम्यान, सोहराब गेट बसस्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेजही सापडले, ज्यामध्ये विशाल आणि शबाना मुलासोबत दिसत आहेत. पोलीस हे फुटेज महत्त्वपूर्ण पुरावा मानत आहेत.
निर्दोष साहिलच्या मृत्यूने पुन्हा एकदा हा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, प्रौढांच्या निर्णयांची आणि स्वार्थाची किंमत मुलांना अनेकदा मोजावी लागते. सहा महिन्यांच्या या निष्पाप मुलाने घराबाहेरचे जग पाहिलेही नव्हते आणि आपल्या आईच्या अनैतिक संबंधांमुळे त्याला आपला जीव गमवावा लागला.
यापूर्वी, आईसोबत अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून एका मुलाने एका माणसाला दगडाखाली चिरडून ठार मारल्याचे प्रकरण समोर आले होते.
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