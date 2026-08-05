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UP Crime: अनैतिक संबंधातून थरकाप! प्रियकराने 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून, मृतदेह फेकला नाल्यात

Updated On: Aug 05, 2026 | 06:29 PM IST
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सारांश

UP Crime: विवाहित महिलेसोबत असलेल्या अनैतिक संबंधातून धक्कादायक गुन्हा उघडकीस आला आहे. प्रियकराने महिलेच्या सहा महिन्यांच्या बाळाचा गळा आवळून खून केल्यानंतर मृतदेह नाल्यात फेकल्याची घटना समोर आली असून, या प्रकरणाने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

अनैतिक संबंधातून थरकाप! प्रियकराने 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून, मृतदेह फेकला नाल्यात

अनैतिक संबंधातून थरकाप! प्रियकराने 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून, मृतदेह फेकला नाल्यात

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विस्तार
  • प्रेमसंबंधाची क्रूर परिणती
  • विवाहित प्रेयसीच्या 6 महिन्यांच्या बाळाची प्रियकराकडून हत्या
  • मृतदेह नाल्यात टाकून पुरावा लपवण्याचा प्रयत्न
UP Crime News Marathi: उत्तर प्रदेशातील नौचंदी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत काही दिवसांपूर्वी उघड्या गटारात सापडलेल्या सहा महिन्यांच्या मुलाच्या मृतदेहामागील गूढ पोलिसांनी अखेर उलगडले आहे. पोलीस तपासादरम्यान समोर आलेल्या तथ्यांमुळे नातेसंबंध, आईचे प्रेम, माणुसकी आणि विश्वास हे सर्व प्रश्नांच्या पिंजऱ्यात उभे राहिले आहेत. इन्स्टाग्रामवर जुळलेल्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि त्या नात्याची किंमत सहा महिन्यांच्या साहिलला आपल्या प्राणांनी चुकवावी लागली. काय आहे नेमकं प्रकरण? जाणून घेऊया…

नेमकं प्रकरण काय?

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गटारात सापडलेला मुलगा हा सहारनपूरच्या गंगोह भागातील दौलतपूर छन्नोन गावातील रहिवासी इम्रान आणि शबाना यांचा सहा महिन्यांचा मुलगा साहिल होता. शवविच्छेदन अहवालात साहिलचा मृत्यू पाण्यात बुडून झाल्याचे उघड झाले. हत्येनंतर मृतदेह गटारात फेकून देण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

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पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. सहा महिन्यांच्या मुलाचे वडील इम्रान हे पंजाबमधील बठिंडा येथील एका तांदळाच्या गिरणीत मजूर म्हणून काम करत असल्याचे निष्पन्न झाले. याच काळात, त्याची पत्नी शबाना हिने सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी हापूरमधील मुदाफरा गावचा रहिवासी असलेल्या विशाल कुमारसोबत इंस्टाग्रामवर मैत्री केली. हळूहळू त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर खोल प्रेमात झाले आणि त्यांनी एकत्र राहण्याचे नियोजन केले.

कसा रचला कट?

शहर एसपी विनायक विक्रम भोसले यांनी सांगितले की, १२ जुलैच्या रात्री शबाना औषध खरेदी करण्याच्या बहाण्याने आपला मुलगा साहिलला भेटायला मेरठच्या सोहराब गेट बस स्टँडवर गेली, जिथे तिचा प्रियकर विशाल आधीच वाट पाहत होता. विशालने शबानाला कथितरित्या आश्वासन दिले की, जर मुलगा तिच्याकडे राहिला तर त्यांचे कुटुंब त्यांचे नाते स्वीकारणार नाही. त्याने मुलाला एका ओळखीच्या व्यक्तीकडे सुरक्षितपणे सोडून देण्याचे वचन देऊन शबानाची फसवणूक केली, म्हणून त्याने मुलाला आपल्या हातात घेतले आणि तो निघून गेला.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, विशाल साहिलला नौचंदी भागातील वैशाली कॉलनीत घेऊन गेला. तिथे त्याने मुलाचा गळा दाबून खून केला आणि मृतदेह उघड्या गटारात फेकून दिला. त्यानंतर तो शबानाकडे परत आला आणि तिला हापूरमधील तिच्या घरी घेऊन गेला.

कचरा गोळा करणाऱ्याला मुलाचा मृतदेह सापडला

१३ जुलै रोजी, एका कचरा गोळा करणाऱ्याला मुलाचा मृतदेह गटारात सापडला आणि त्याने पोलिसांना कळवले. नौचंदी पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि ७२ तासांनंतर शवविच्छेदन केले, ज्यात मृत्यूचे कारण बुडणे असल्याचे निष्पन्न झाले. मुलाची ओळख पटली नाही. मात्र 14 दिवसांनंतर, इम्रान पंजाबहून घरी परत आला. पत्नी आणि मुलगा न सापडल्याने, त्याने त्यांचा शोध सुरू केला. त्याने सहारनपूरमधील गंगोह पोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांच्या तपासात त्यांचे ठिकाण हापूर असल्याचे निष्पन्न झाले. २६ जुलै रोजी, पोलिसांनी शबानाला हापूरमधील मुदाफरा गावातून ताब्यात घेतले.

जेव्हा इम्रानने शबानाला विचारले की साहिल कुठे आहे, तेव्हा तिने त्याला सांगितले की विशालने मुलाला एका मित्राकडे सोडले आहे. दरम्यान, इम्रानला मेरठमध्ये एका बेवारस मुलाचा मृतदेह सापडल्याचे समजले. त्याने मेरठला जाऊन आपल्या मुलाला, साहिलला, त्याच्या कपड्यांवरून आणि फोटोंवरून ओळखले.

त्यानंतर, इम्रानच्या तक्रारीच्या आधारे गंगोह पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी शुक्रवारी रात्री आरोपी विशाल कुमारला अटक केली. तपासादरम्यान, सोहराब गेट बसस्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेजही सापडले, ज्यामध्ये विशाल आणि शबाना मुलासोबत दिसत आहेत. पोलीस हे फुटेज महत्त्वपूर्ण पुरावा मानत आहेत.

निर्दोष साहिलच्या मृत्यूने पुन्हा एकदा हा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, प्रौढांच्या निर्णयांची आणि स्वार्थाची किंमत मुलांना अनेकदा मोजावी लागते. सहा महिन्यांच्या या निष्पाप मुलाने घराबाहेरचे जग पाहिलेही नव्हते आणि आपल्या आईच्या अनैतिक संबंधांमुळे त्याला आपला जीव गमवावा लागला.

यापूर्वी, आईसोबत अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून एका मुलाने एका माणसाला दगडाखाली चिरडून ठार मारल्याचे प्रकरण समोर आले होते.

Friendship Day ला मैत्रीचा रक्तरंजित शेवट; लग्नाच्या वादातून प्रेयसीला पुलावरून नदीत ढकललं, नागपूरच्या ‘त्या’ हत्येचा उलगडा

Web Title: Illicit affair six month old baby murder lover kills infant dumps body in drain

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Published On: Aug 05, 2026 | 06:29 PM

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