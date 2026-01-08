Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Palghar Crime: पालघरमध्ये लग्नाचं आमिष देत 20 वर्षीय आदिवासी तरुणीची 3 लाखांत विक्री; गर्भावस्थेत मारहाण, जेवण नाही आणि…

पालघर जिल्ह्यात 20 वर्षीय कातकरी आदिवासी तरुणीला लग्नाचं आमिष देऊन 3 लाखांत विकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. गर्भावस्थेत छळ, मारहाण केल्याप्रकरणी पती, सासू व दोन मध्यस्थांविरुद्ध गुन्हा दाखल.

Updated On: Jan 08, 2026 | 10:21 AM
  • 20 वर्षीय आदिवासी तरुणीची 3 लाखांत विक्री
  • लग्नाच्या नावाखाली नाशिक येथे जबरदस्तीचं लग्न
  • गर्भावस्थेत शारीरिक-मानसिक छळ,
  • बाळ पळवण्याच्या प्रयत्नातून प्रकरण उघडकीस
पालघर: पालघर येथून एक धक्कदायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. २० वर्षीय आदिवासी तरुणीला लग्नाचं आमिष देत तीन लाख रुपयांमध्ये तिची विक्री केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आले आहे. एवढेच नाही तर पीडित महिला गरोदर असतांना पती आणि सासरची मंडळी अमानुष छळ करत होते. याप्रकरणी चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित महिला कातकरी समुदायातील आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

२०२४ मध्ये नाशिकमधील एका व्यक्तीसोबत जबरदस्तीने लग्न लावून देण्यात आल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला. मुलीची तस्करी करून तिचे लग्न लावून देणाऱ्या दोन लोकांना आरोपी आणि आरोपीच्या आईने कथित स्वरूपात तीन लाख रुपये दिले होते. असे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. महिला गरोदर असतांना पती तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करत होता. वारंवार जातीवाचक शिवीगाळही करायचा. गरोदर असतांना पतीने मारहाण केली होती. इतकंच नाही तर तिला वेळेवर जेवणही दिलं जात नव्हतं.

बाळ पळवून नेण्याचा प्रयत्न

यांनतर बाळाच्या जन्मानंतर महिला जून २०२५ रोजी आपल्या आईच्या घरी परतली. ६ जानेवारी रोजी आरोपीने तिचे बाळ पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. पोलिसांनी आरोपी, त्याची आई आणि दोन मध्यस्थांविरुद्ध वाडा पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पालघर जिल्ह्यातील वाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत.

  • Que: पीडित महिला कोणत्या समुदायातील आहे?

    Ans: कातकरी आदिवासी समुदायातील.

  • Que: महिलेला किती रकमेवर विकण्यात आलं?

    Ans: सुमारे 3 लाख रुपयांमध्ये.

Published On: Jan 08, 2026 | 10:21 AM

