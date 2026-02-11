Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मोठी बातमी! 'या' राज्यात दहशत; प्रतिष्ठित शाळांना Bomb ने उडवण्याची धमकी अन्…

धमकीचा ईमेल प्राप्त होताच सर्व शाळांमधून विद्यार्थ्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आहे. सुरक्षा यंत्रणेने या धमकीचा तपास सुरू केला आहे. सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 04:45 PM
मोठी बातमी! 'या' राज्यात दहशत; प्रतिष्ठित शाळांना Bomb ने उडवण्याची धमकी अन्...

मोहालीमधील शाळांना बॉम्बची धमकी (फोटो- सोशल मीडिया)

मोहालीतील शाळांना मिळाली धमकी 
प्रसिद्ध शाळांना आला धमकीचा ईमेल 
सुरक्षा दलांनी सुरू केली तपासणी

Crime News: देशभरात सोशल मिडियांचा गैरवापर करण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. अफवा पसरवणे, धमकीचे ईमेल पाठवणे असे प्रकार घडत आहेत. दरम्यान राजधानी दिल्लीनंतर आता पंजाबमधील मोहालीमधील शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी प्राप्त झाली आहे. 10 पेक्षा जास्त शाळांना ईमेलद्वारे धमकी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली असून, शाळा रिकाम्या करण्यात आली आहेत.

धमकीचा ईमेल प्राप्त होताच सर्व शाळांमधून विद्यार्थ्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आहे. सुरक्षा यंत्रणेने या धमकीचा तपास सुरू केला आहे. सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळेची कसून तपासणी केली जात आहे. आज सकाळी आलेल्या ईमेलमध्ये 11 वाजून 11 मिनिटांनी मोहालीमधील शाळा आणि कॉलेजमध्ये बॉम्ब ब्लास्ट करण्याची धमकी देण्यात आली.

या ईमेलमध्ये ‘खालिस्तान नॅशनल आर्मी’ आणि अन्य काही नावांचा समावेश होता. या ईमेलमध्ये प्रक्षोभक भाषा वापरली असून पंजाबमधील हत्याकांडाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या ईमेलमध्ये व्हीव्हीआयपींना देखील निशाणा करण्यात आले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना ह्युमन बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिली आहे.

राजधानीवर संकट येणार?

सध्याचे युग हे सोशल मिडियचे आहे. सोशल मिडियाचा चांगला वापर करण्याऐवजी काही जण धमकी देणे,घाबरवणे असा वापर करताना दिसून येतात. आज सकाळीच राजधानी दिल्लीतील अनेक मोठ्या शाळांना आणि संसदेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. ईमेलद्वारे ही धमकी देण्यात आली आहे. यामुळे शाळा आणि संसद भवनाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

राजधानीवर संकट येणार? ‘दिल्ली खलिस्तान बनेल अन् संसदेत भीषण…’; Bomb ने उडवण्याची धमकी

राजधानी दिल्लीतील अनेक प्रतिष्ठित शाळा आणि संसद भवनाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. या ईमेलमध्ये दिल्ली खलिस्तान बनणार आणि 13 तारखेला संसदेत मोठे हल्ले केले जातील असे सांगण्यात आले आहे. या ईमेलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नावाचा देखील समावेश असल्याचे समोर येत आहे. राजधानी दिल्लीत असणाऱ्या संसद भवनात बॉम्ब स्फोट करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. यासाठी 13 फेब्रुवारी ही तारीख देण्यात आली आहे. 13 फेब्रुवारी  ला दुपारी 1 वाजून 11 मिनिटांनी संसदेत बॉम्ब स्फोट होईल. या ईमेलमध्ये हिंदुस्थानची संसद असा उल्लेख करण्यात आला आहे. अफजल गुरुच्या आठवणीत हल्ला करण्याचा उल्लेख या ईमेलमध्ये करण्यात आला आहे. या धमकीनंतर परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. तपास सुरू करण्यात आला आहे.

 

Web Title: Mohal punjab scholl bomb blast therat by email khalistan crime marathi news

Published On: Feb 11, 2026 | 04:08 PM

Topics:  

